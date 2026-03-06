大西亜玖璃「あぐぽんアーティストデビュー5周年スタートイベント～最高の毎日にしよう～」イベントレポートが到着！

日本コロムビア株式会社

2021年3月3日に「本日は晴天なり」でアーティストデビューを果たした大西亜玖璃が、3月1日（日）に『あぐぽんアーティストデビュー5周年スタートイベント～最高の毎日にしよう～』を開催した。秋葉原UDXシアターにて、昼と夜に行われた公演の模様をレポートする。

司会の工藤プロデューサーと会場に集まったファンからの「あぐぽーん」の呼び込みに、手を振りながら登場したあぐぽんこと大西亜玖璃。背中に「最高の5周年にしよう」というメッセージがプリントされたTシャツと青い5周年記念の法被、そして2ndライブで着ていた黄色いスカートというファッションが、ファンとの距離の近さを感じさせる。

オープニングトークでは、5年の活動を振り返り、工藤Pと思い出を語っていく。あぐぽんは「コロナ禍デビューだったこともあり、あっという間だった」と語っていたが、リリイベやライブなど、かなり濃い活動をしてきたので、何かについて話し出すと、いろいろなエピソードが出てくる様子だった。なお、両公演とも大西亜玖璃のオフィシャルYouTubeチャンネルで配信されているので、詳細なやり取りは、そちらで確認することが可能になっている。

続いてのコーナーは、昨年9月に開催され、ニコニコ生放送でも生配信されていた『大西亜玖璃 3rd LIVE Rock&Roll Lady LIVE』のコメンタリー上映会。映像は、このイベントのために再編集されたディレクターズ・カット版で、ライブで披露された「イニミニマニモ」「アンブレラビート」「恋のサチュレーション」「裸足のスタンプ」「Rock&Roll Lady Girl」「夢で逢えなくても」「Do you agree?」をフルコーラスで上映！ 劇場の大きなスクリーンで観るライブ映像はかなりの迫力だった。ただ、スクリーンの前では、あぐぽんと工藤Pがノンストップでコメンタリーをしていて、そちらも興味深い話が多かったので、どちらに集中したらいいのか迷ってしまうほど。トークでは、「バンドさんの演奏で歌うのが大好き」という発言や、ライブでニヤリとしてしまう理由、楽曲にまつわるさまざまなエピソードが語られていた。夜公演では、上映中に好きなMVのアンケートを取ったりもしていて、ファンの間では「Do you agree?」「指先ハート」「はじまるウェルカム」の人気が高いことが判明していた。

上映が終わると、あぐぽんが「新曲をリリースします！」と発表し、ファンを喜ばせる。そして工藤Pが、まだどんな曲にするかが決まっていないと、楽曲が制作途中であることを報告する。そこから、コンペで集めた30曲以上から、ディレクターのhabanaが4曲に絞った仮歌を聴いて、その場で新曲を決めてもらうという前代未聞の企画が行われた。

次の楽曲のコンセプトは、ダンスナンバーということで、曲はエレクトロポップ系。残った作家は、これまであぐぽんの曲を手掛けたことがある4人とのこと。ヘッドフォンをして、ノリノリで仮歌を聴くあぐぽん。思わずメロディを口ずさんでしまったり、いきなり歌い出したりするところもかわいらしい。なお、あぐぽんが試聴中は、工藤Pとhabana（夜公演のみ登壇）が、楽曲の雰囲気を解説してくれていた。

プロデューサーの意向も踏まえつつ、ファンがどんな曲を聴きたいか、自分が何を歌いたいのかなど、いろいろなことを考えながら真剣に悩むあぐぽん。結局2公演の間では結論が出ず、2曲まで絞ったところで、翌日に結論を出すことにして配信は終了の時間に。最後に「これから5周年をたくさん楽しいことで埋め尽くしたいと思うので、一緒に楽しんでいただければと思います」というメッセージを伝えた。

配信終了後は「大西亜玖璃5周年、自分だけのエピソード」と題して、ファンがあぐぽんとの思い出を紹介していくコーナーへ。ファンからのメッセージを聞きつつ、それについてあぐぽんもコメント。ファンのあぐぽんへの想い、そしてあぐぽんのファンへの想いなどが伝わってくるような時間だった。

最後にもう一度、あぐぽんから「これからも最高の毎日が送れるように頑張っていきたいと思っています」と伝えてイベントを終えたが、5周年は、ここからが本格的なスタート！

イベントの途中で少し話が出ていたが、まずはあぐぽんの誕生日当日である5月2日は空けておいてほしいとのこと。きっと、最高に楽しいことが待っているはずだ。

■アーカイブ公開中！

【生配信】あぐぽんアーティストデビュー5周年スタートイベント～最高の毎日にしよう～

＜昼公演＞

https://www.youtube.com/live/dALvVbSqQW4?si=iaD9g9gK2ha8rhzf

【生配信】あぐぽんアーティストデビュー5周年スタートイベント～最高の毎日にしよう～

＜夜公演＞

https://www.youtube.com/live/J99HmpBczWs?si=2beGRcXJOQTPZk2q

■大西亜玖璃の楽曲を配信で聴く

https://agurionishi.lnk.to/profile

◆大西亜玖璃（おおにし あぐり） PROFILE

5月2日生まれ。愛知県出身。リンク・プラン所属。

代表作：

TVアニメ「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」上原歩夢役

TVアニメ「このヒーラー、めんどくさい」カーラ役

TV アニメ「まえせつ！」北風ふぶき役

TV アニメ「消滅都市」レナ（ SPR5 ）役

アプリ「マギアレコード魔法少女まどか☆マギカ外伝」土岐すなお役

アプリ「ETERNAL」アステル役

アプリ「Heven Burns Red」桐生美也役

◆大西亜玖璃 公式X @aguri_onishi

◆大西亜玖璃 音楽スタッフ公式X @staff_aguri

◆大西亜玖璃 音楽スタッフ公式Instagram https://www.instagram.com/onishi_aguri_staff/

◆大西亜玖璃 音楽情報サイト https://columbia.jp/onishiaguri/

◆大西亜玖璃 公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@onishiaguri-official