単語学習アプリ「iKnow! by DMM英会話」教育機関・学校向けの新サービスとして中学生向け新コース「高校受験」が登場

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、PFカンパニーCEO：村中悠介、以下DMM）が運営する「DMM英会話」（ https://eikaiwa.dmm.com/ ）は、英単語学習アプリのiKnow! by DMM英会話（以下iKnow!）にて、中学生向けの単語学習カテゴリ「高校受験」を新しくリリースいたしました。

詳細はこちら：https://eikaiwa.dmm.com/school/

■「iKnow!」新単語学習カテゴリ「高校受験」が提供開始

この度「iKnow!」では、新たに単語学習カテゴリとして「高校受験」がスタートしました。「iKnow」は英語の語彙力強化を目的とした英語学習アプリで、脳科学と認知心理学に基づいた反復メソッドにより、即戦力の英語学習プログラムとして、400社以上の企業・教育機関に導入いただいており、DMM英会話をご利用中の方であれば、無料でご利用いただけるサービスです。

今回新たに追加された本コースは、中学校で習う英単語や表現を中心に学ぶことが可能となり、高校受験を目指す受験生の皆様をサポートする内容となっています。

■DMM英会話「教育機関・学校向けサービス」について

DMM英会話では、全国の小学校・中学校・高等学校、大学や塾などを対象に、学校・教育機関向けサービスを展開しております。

通常のDMM英会話と同様に、「iKnow!」のご利用や120ヵ国1万名以上の講師とのレッスンを受講いただけるほか、学校の授業時間内で実施いただける授業導入プランや、希望する生徒のみ受講可能な希望制プランに加え、教職員向けの受講管理システムなど、教育機関のニーズに合わせた様々なプランや機能をご用意しています。

■DMM英会話について

DMM英会話は、パソコン、タブレット、スマートフォンで24時間365日、いつでもどこでもマンツーマンレッスンを提供するオンライン英会話サービスです。「世界中とおしゃべりしよう」をブランドメッセージに、世界120ヵ国・約1万名の講師とのレッスンを通じて、楽しみながら英語を学べます。

企業研修や学校の授業にも導入され、使い放題のAIロールプレイや人気教材DailyNewsをはじめ、15,000点以上の教材を提供。また独自開発のレッスンシステムには、ビデオ通話や教材の閲覧、テキスト送受信などレッスンに必要な機能が完備されています。さらに、隙間時間に学べる「iKnow!」や「DMM英会話なんてuKnow?」、「今から8分レッスン」などの学習サポートサービスも提供中です。

グローバルで200万人以上の会員に利用され（※1）、「いちばん続けやすい、英会話」サービスを目指し、顧客満足度国内No.1オンライン英会話サービスとして拡大・成長を続けています。

※1 2025年現在の累計会員数（無料登録会員やDMM英会話のグローバル展開ブランド「engoo」などの会員も含む）

