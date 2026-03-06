【ガールズバンドクライ】ヴィレッジヴァンガード限定グッズ第4弾 「ホワイトフォーカス」シリーズ発売決定！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

アニメ『ガールズバンドクライ』より、個性あふれるガールズバンド

『トゲナシトゲアリ』が第4弾ビジュアルで登場！



「ホワイトフォーカス」シリーズでは、白を基調とした衣装に身を包み

それぞれの個性を引き立てる"フォーカスポーズ"を東映アニメーションが新規描き下ろし。





ヴィレッジヴァンガードオンラインストアにて、EC先行受注販売が決定！さらに、期間限定でPOP UP ショップの開催も決定しました！ここでしか手に入らない限定シリーズを、ぜひチェックしてください！■販売ページhttps://vvstore.jp/feature/detail/22145

POP UP ショップ詳細

【開催店舗】

■神奈川県 川崎ルフロン

2026年3月19日(木)～2026年4月5日(日)

■大阪府 あべのキューズモール

2026年3月20日(金・祝)～2026年4月5日(日)

■福岡県 福岡三越

2026年4月10日(金)～2026年4月26日(日)

■愛知県 タカシマヤ ゲートタワーモール

2026年4月29日(水・祝)～2026年5月6日(水・振)

※営業時間は施設営業時間に準じます。詳細や年末年始の営業については施設公式HPからご確認ください。

※営業時間の変更・臨時休業の実施など予告なく変更となる場合がありますので予めご了承ください。

商品詳細

■メタリック缶バッジコレクション 全10種 ≪単品≫605 円(税込) ≪セット≫6,050 円(税込)

【素 材】ブリキ・紙・PET(本体)鉄(ピン)

【サイズ】約φ56mm

■ビッググリッター缶バッジコレクション 全5種 ≪単品≫770 円(税込) ≪セット≫3,850 円(税込)

【素 材】ブリキ・PP・PET(本体)鉄(ピン)

【サイズ】約φ75mm

■アクリルキーホルダーコレクション 全5種 ≪単品≫825 円(税込) ≪セット≫4,125 円(税込)

【素 材】アクリル(本体)鉄(ナスカン)

【サイズ】W54×H60mm

■アクリルスタンド 全5種 各1,980 円(税込)

【素 材】アクリル

【サイズ】W65×H158mm(個体差あり)

■ビッグアクリルスタンド 全5種 各4,400 円(税込)

【素 材】アクリル

【サイズ】W120×H296mm(個体差あり)

■トレーディングビッグクリアカード 全12種 ≪単品≫550 円(税込) ≪セット≫6,600 円(税込)

【素 材】PP

【サイズ】127×89mm

■ステッカーコレクション 全5種 ≪単品≫550 円(税込) ≪セット≫2,750 円(税込)

【素 材】紙・PP

【サイズ】W80×H40mm

■ポストカードセット(6枚入り) 1種 1,320 円(税込)

【素 材】紙

【サイズ】W100×H148mm

■ビッグビジュアルクロス 全5種 各8,800 円(税込)

【素 材】ポリエステル

【サイズ】W650×H1610mm

■A3クリアポスター 1種 1,320 円(税込)

【素 材】PP

【サイズ】A3

■ピックセット 1種 2,200 円(税込)

【素 材】PVC

【サイズ】W33×H33mm





(C)東映アニメーション



