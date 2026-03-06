大人気！「ちいかわ英単語 小学生編」に、今なら「ちいかわ型抜き赤シート」がついてくる！
株式会社講談社
▲ちいかわ、ハチワレ、うさぎのシルエットが型抜きされた、本書だけの特別な赤シート。
▲目印は「春フェア限定」帯！
▲すぐに使いたくなる大切な英単語を厳選収録！
▲ちいかわならではの例文に加え、実際の場面で使える例文が盛りだくさん！
▲コミュニケーションで生きるコラムから、ちょっとした豆知識まで！
ちいかわ英単語 小学生編 春フェア開催！！
2024年夏に刊行された「ちいかわ英単語 小学生編」。大ヒット御礼として、2026年3月上旬より、春フェアを実施します。春フェア限定帯が巻かれた書籍には、ちいかわ型抜き赤シートが特典としてついています。
※フェア商品の展開と在庫状況については、各店舗の発注状況により異なりますので、詳細はお近くの書店さまにお問い合わせください。
※フェア特典付きの商品在庫については、数量限定でなくなり次第終了いたします。
「ちいかわ英単語」のココがすごい！
【POINT１】教科書から英単語を厳選！
本書では、小学生の教科書をもとに、いちばん基本的で、大切な単語を厳選しています。イラストが盛りだくさんで、楽しみながら、英語力を身につけることができます。
▲すぐに使いたくなる大切な英単語を厳選収録！
【POINT２】ちいかわならではの例文がおもしろい！
本書は該当の英単語を使った例文を掲載。例文には、ちいかわのストーリーが関連したものがたくさんあります。
例）guitar ギター
Hachiware can play the guitar.
ハチワレはギターをひくことができます。
例）curry and rice カレーライス
Chiikawa eats curry and rice.
ちいかわはカレーライスを食べます。
▲ちいかわならではの例文に加え、実際の場面で使える例文が盛りだくさん！
【POINT３】コラムやポイント、索引、音声、赤シートつきで充実！
本書には英単語の理解を深めるたくさんの工夫が。赤シートを使って、クイズ形式で単語を覚えたり、ネイティブスピーカーの発音を聞きながら、本当の英語に触れることができます。また、コラムではちょっとした豆知識から英会話までを紹介しています。
▲コミュニケーションで生きるコラムから、ちょっとした豆知識まで！
(C)nagano
◆記事配信 講談社
■タイトル：ちいかわ英単語 小学生編
■イラスト：ナガノ
■編：講談社
■発行：講談社
■発売日：2024年7月8日（月）
■仕様：224P／200mm×148mm
■定価：1,540円（税込）