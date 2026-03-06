大人気！「ちいかわ英単語　小学生編」に、今なら「ちいかわ型抜き赤シート」がついてくる！

ちいかわ英単語 小学生編 春フェア開催！！

株式会社講談社

2024年夏に刊行された「ちいかわ英単語 小学生編」。大ヒット御礼として、2026年3月上旬より、春フェアを実施します。春フェア限定帯が巻かれた書籍には、ちいかわ型抜き赤シートが特典としてついています。

※フェア商品の展開と在庫状況については、各店舗の発注状況により異なりますので、詳細はお近くの書店さまにお問い合わせください。

※フェア特典付きの商品在庫については、数量限定でなくなり次第終了いたします。

「ちいかわ英単語」のココがすごい！

【POINT１】教科書から英単語を厳選！

▲ちいかわ、ハチワレ、うさぎのシルエットが型抜きされた、本書だけの特別な赤シート。▲目印は「春フェア限定」帯！

本書では、小学生の教科書をもとに、いちばん基本的で、大切な単語を厳選しています。イラストが盛りだくさんで、楽しみながら、英語力を身につけることができます。

【POINT２】ちいかわならではの例文がおもしろい！

▲すぐに使いたくなる大切な英単語を厳選収録！

本書は該当の英単語を使った例文を掲載。例文には、ちいかわのストーリーが関連したものがたくさんあります。

例）guitar ギター

Hachiware can play the guitar.

ハチワレはギターをひくことができます。

例）curry and rice カレーライス

Chiikawa eats curry and rice.

ちいかわはカレーライスを食べます。

【POINT３】コラムやポイント、索引、音声、赤シートつきで充実！

▲ちいかわならではの例文に加え、実際の場面で使える例文が盛りだくさん！

本書には英単語の理解を深めるたくさんの工夫が。赤シートを使って、クイズ形式で単語を覚えたり、ネイティブスピーカーの発音を聞きながら、本当の英語に触れることができます。また、コラムではちょっとした豆知識から英会話までを紹介しています。

▲コミュニケーションで生きるコラムから、ちょっとした豆知識まで！

(C)nagano

◆記事配信 講談社

■タイトル：ちいかわ英単語 小学生編

■イラスト：ナガノ

■編：講談社

■発行：講談社

■発売日：2024年7月8日（月）

■仕様：224P／200mm×148mm

■定価：1,540円（税込）