『ふしぎの海のナディア』ナディアクロニクルver.一撃コレクション 75mmホログラム缶バッジの発売が決定！

株式会社arma bianca

『ふしぎの海のナディア』ナディアクロニクルver.一撃コレクション 75mmホログラム缶バッジが2026年3月27日（金）より発売されます！





漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は、この度、『ふしぎの海のナディア』ナディアクロニクルver.一撃コレクション 75mmホログラム缶バッジを発売いたします。




「一撃コレクション」は全国の書店・ホビーショップなどで販売しています。


75mm缶バッジのパッケージの中に「A賞缶バッジ＆交換券」が入っていれば、該当のアクリルスタンドをゲットできます。 また、 最後の1回を購入したときも追加で商品がゲット可能！


アイテムは全て「一撃コレクション」でしか手に入らない限定ラインナップをご用意しております。


▼『ふしぎの海のナディア』ナディアクロニクルver.一撃コレクション 75mmホログラム缶バッジ


価格：1回500円（税込）


発売日：2026年3月27日（金）







▼取り扱い店舗はこちら


⇒https://pr.armabianca.com/nadia-shop-list/


【本プレスリリースに関するお問い合わせ】


株式会社arma bianca


住所： 〒164-0013東京都中野区弥生町3－35－13　335中野新橋ビル 3階


お問い合わせフォーム（https://armabianca.com/contact）よりご連絡をお願いいたします。


担当： 齊藤直樹


Mail： pr@armabianca.com


発行元　　　　株式会社 arma bianca


Web　　　　　http://armabianca.com/


(C)NHK・NEP