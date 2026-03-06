「カクヨムネクスト」2周年記念、48時間限定の全話無料キャンペーンを3/13（金）18時より開催決定！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA）は、株式会社はてな（本社所在地：京都市中京区 代表取締役社長：栗栖義臣）と共同で開発したWeb小説サイト「カクヨムネクスト」において、3月13日（金）より、サービス2周年を記念した「全話無料キャンペーン」を実施します。

48時間限定 カクヨムネクスト全話無料開放キャンペーン

有料のサブスクリプションサービスである「カクヨムネクスト」にて配信中の小説を、48時間限定で全話無料の読み放題とします。

期間：2026/3/13（金）18:00 ～ 3/15（日）18:00

対象：カクヨムネクストの全作品（※但し「スパイ教室 短編」「スパイ教室side『鳳』」を除く）

▼カクヨムネクスト

https://kakuyomu.jp/next

「カクヨム誕生祭2026 ～10th Anniversary～」開催中！

「カクヨムネクスト」の基盤となるWeb小説サイト「カクヨム」では、10周年を記念したイベントを開催中！

▼「カクヨム誕生祭2026 ～10th Anniversary～」特設サイト

https://kakuyomu.jp/special/entry/10th_anniversary

カクヨムネクストからも「48時間限定 カクヨムネクスト全話無料開放キャンペーン」のほか、カクヨムネクスト作家による「ざまぁ」競作として「ざまぁフェス2026」という企画を出展中です。

「ざまぁ」の祭典開幕――！



社畜・純愛・救世・応報 etc. どれも斬新な切り口で描かれた、

これまでにない「ざまぁ」をテーマとした競作SSをご用意しました。



どれも無茶振ｒ…新境地を開拓した意欲作が目白押し。

▼ざまぁフェス2026 作品ページ

https://kakuyomu.jp/works/822139845551136753

※3月いっぱいはどなたでも無料でお読みいただけます。

4/1（水）以降は、カクヨムネクスト会員限定の公開となります。

アプリ決済導入記念「サポパス＆ネクスト新規入会キャンペーン」開催中！

カクヨムアプリ内での決済機能導入を記念して、2026/2/13（金）～ 3/31（火）までの期間中、カクヨムネクストまたはカクヨムサポーターズパスポートに新規加入したユーザーを対象に、全員へ「ギフト」（150円相当）をプレゼントするキャンペーンを開催中です！

カクヨムネクストへの新規加入を迷っている方は、ぜひこの機会をお見逃しなく！



期間：2026/2/13（金）00:00 ～ 3/31（火）23:59

対象：

以下のいずれかを満たす方全員

・カクヨムサポーターズパスポート新規加入者

・カクヨムネクスト新規加入者



賞品：

カクヨム内で作者へ贈れる「ギフト1個」（150円相当）



※登録の際の決済手段は問いません。カクヨムアプリでの決済はもちろん、従来のクレジットカードやキャリア決済、Amazon Pay、PayPayでも大丈夫です。

※キャンペーン開始の2026年2月13日時点でカクヨムサポーターズパスポート会員もしくはカクヨムネクスト会員のユーザー（解約予約済のユーザーも含む）は本キャンペーンの対象外です。2026年2月12日より前にカクヨムサポーターズパスポートもしくはカクヨムネクストを解約済みのユーザーの再登録は、本キャンペーンの対象となります。



▼詳細は以下をご確認ください

https://kakuyomu.jp/info/entry/apppayment_campaign



サービス概要

名称：カクヨムネクスト

対応言語：日本語

サービス地域：日本

サービス開始日：2024年3月

価格：980円

関連情報

■Web小説サイト「カクヨム」

https://kakuyomu.jp/

■カクヨムネクスト

https://kakuyomu.jp/next