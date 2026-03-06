「カクヨムネクスト」2周年記念、48時間限定の全話無料キャンペーンを3/13（金）18時より開催決定！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA）は、株式会社はてな（本社所在地：京都市中京区 代表取締役社長：栗栖義臣）と共同で開発したWeb小説サイト「カクヨムネクスト」において、3月13日（金）より、サービス2周年を記念した「全話無料キャンペーン」を実施します。
48時間限定 カクヨムネクスト全話無料開放キャンペーン
有料のサブスクリプションサービスである「カクヨムネクスト」にて配信中の小説を、48時間限定で全話無料の読み放題とします。
期間：2026/3/13（金）18:00 ～ 3/15（日）18:00
対象：カクヨムネクストの全作品（※但し「スパイ教室 短編」「スパイ教室side『鳳』」を除く）
「カクヨム誕生祭2026 ～10th Anniversary～」開催中！
「カクヨムネクスト」の基盤となるWeb小説サイト「カクヨム」では、10周年を記念したイベントを開催中！
カクヨムネクストからも「48時間限定 カクヨムネクスト全話無料開放キャンペーン」のほか、カクヨムネクスト作家による「ざまぁ」競作として「ざまぁフェス2026」という企画を出展中です。
「ざまぁ」の祭典開幕――！
社畜・純愛・救世・応報 etc. どれも斬新な切り口で描かれた、
これまでにない「ざまぁ」をテーマとした競作SSをご用意しました。
どれも無茶振ｒ…新境地を開拓した意欲作が目白押し。
※3月いっぱいはどなたでも無料でお読みいただけます。
4/1（水）以降は、カクヨムネクスト会員限定の公開となります。
アプリ決済導入記念「サポパス＆ネクスト新規入会キャンペーン」開催中！
カクヨムアプリ内での決済機能導入を記念して、2026/2/13（金）～ 3/31（火）までの期間中、カクヨムネクストまたはカクヨムサポーターズパスポートに新規加入したユーザーを対象に、全員へ「ギフト」（150円相当）をプレゼントするキャンペーンを開催中です！
カクヨムネクストへの新規加入を迷っている方は、ぜひこの機会をお見逃しなく！
期間：2026/2/13（金）00:00 ～ 3/31（火）23:59
対象：
以下のいずれかを満たす方全員
・カクヨムサポーターズパスポート新規加入者
・カクヨムネクスト新規加入者
賞品：
カクヨム内で作者へ贈れる「ギフト1個」（150円相当）
※登録の際の決済手段は問いません。カクヨムアプリでの決済はもちろん、従来のクレジットカードやキャリア決済、Amazon Pay、PayPayでも大丈夫です。
※キャンペーン開始の2026年2月13日時点でカクヨムサポーターズパスポート会員もしくはカクヨムネクスト会員のユーザー（解約予約済のユーザーも含む）は本キャンペーンの対象外です。2026年2月12日より前にカクヨムサポーターズパスポートもしくはカクヨムネクストを解約済みのユーザーの再登録は、本キャンペーンの対象となります。
サービス概要
名称：カクヨムネクスト
対応言語：日本語
サービス地域：日本
サービス開始日：2024年3月
価格：980円
