＼「第2回 FLOS COMICマンガ大賞」実施決定！／ 脚本あり作画担当部門を新設!!　女性が主人公のマンガを、ジャンル問わず7月31日まで大募集♪　各部門、最優秀賞には賞金50万円を贈呈!!

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）のFLOS COMICレーベルは、「第2回 FLOS COMICマンガ大賞」の募集を3月6日（金）PM12:00から開始します。

マンガ賞バナー

公式サイト

https://promo.kadokawa.co.jp/flos/flosshou/

「FLOS COMICマンガ大賞」とは

FLOS COMICで活躍する新たな才能を発掘するための、プロアマ問わずにご応募いただけるマンガ賞です。

「コミカライズ部門」「オリジナル部門（自由部門）」と今回新設した「オリジナル部門（脚本あり作画担当部門）」の３部門があり、お好きな部門にご応募いただけます。

コミカライズ部門は公式サイトのお題をもとに執筆ください。自由部門は「女性が主人公の漫画」であれば、内容は問いません。脚本あり作画担当部門は公式サイトのお題をもとに執筆ください。

各部門、最優秀賞には賞金50万円＋CLIP STUDIO PAINT EX 2デバイスプラン(2年版)を贈呈します！

編集部よりメッセージ

FLOS COMICに携わる全編集者が応募作品を大切に読ませていただき、次世代のFLOS COMIC作品を生むべく慎重に審査いたします。

ときめく心やワクワクする気持ちを原稿にのせて、どしどしご応募ください！

あなたにしか描けない、素敵なマンガをお待ちしています！

賞／副賞

１.コミカライズ部門

最優秀賞 賞金50万円＋CLIP STUDIO PAINT EX 2デバイスプラン(2年版)

優秀賞 賞金10万円＋CLIP STUDIO PAINT EX 1デバイスプラン(1年版)

特別賞 賞金5万円

２.オリジナル部門（自由部門）

最優秀賞 賞金50万円＋CLIP STUDIO PAINT EX 2デバイスプラン(2年版)

優秀賞 賞金10万円＋CLIP STUDIO PAINT EX 1デバイスプラン(1年版)

特別賞 賞金5万円

３.オリジナル部門（脚本あり作画担当部門）

最優秀賞 賞金50万円＋CLIP STUDIO PAINT EX 2デバイスプラン(2年版)

優秀賞 賞金10万円＋CLIP STUDIO PAINT EX 1デバイスプラン(1年版)

特別賞 賞金5万円

◎賞品提供：CLIP STUDIO PAINT

※選考水準に達する作品がない場合、授賞されないことがあります。

※賞金は消費税込の金額であり、別途源泉所得税が徴収される場合があります。

応募要項

※公式サイトで必ず詳細をご確認ください

［応募部門］

１.コミカライズ部門

お題の短編小説を元にした漫画を募集します。

２.オリジナル部門（自由部門）

お題にとらわれない、自由な作品を募集。ジャンル問わず、アクションでもコメディでも恋愛でもホラーでも、"女性が主人公"であれば何でもOKです。

３.オリジナル部門（脚本あり作画担当部門）

お題の脚本を元にした漫画を募集します。

［応募資格］

プロアマ不問。年齢制限なし。

［ページ数］

８～６４ページ

［審査員］

FLOS COMICに携わるKADOKAWAの編集者

スケジュール

・2026年3月6日（金）PM12:00 募集開始

・2026年7月31日（金）PM23:59 応募受付終了

※郵送の場合は、2026年7月31日（金） 当日消印有効

・2026年10月上旬に、マンガ大賞公式サイトにて結果発表予定。

※スケジュールは変更になる場合があります。

関連サイト

・FLOS COMICマンガ大賞公式サイト https://promo.kadokawa.co.jp/flos/flosshou/

・カドコミレーベルサイト https://comic-walker.com/label/flos

・FLOS COMIC公式X（Twitter） https://x.com/FlosComic