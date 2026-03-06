＼「第2回 FLOS COMICマンガ大賞」実施決定！／ 脚本あり作画担当部門を新設!! 女性が主人公のマンガを、ジャンル問わず7月31日まで大募集♪ 各部門、最優秀賞には賞金50万円を贈呈!!
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）のFLOS COMICレーベルは、「第2回 FLOS COMICマンガ大賞」の募集を3月6日（金）PM12:00から開始します。
「FLOS COMICマンガ大賞」とは
FLOS COMICで活躍する新たな才能を発掘するための、プロアマ問わずにご応募いただけるマンガ賞です。
「コミカライズ部門」「オリジナル部門（自由部門）」と今回新設した「オリジナル部門（脚本あり作画担当部門）」の３部門があり、お好きな部門にご応募いただけます。
コミカライズ部門は公式サイトのお題をもとに執筆ください。自由部門は「女性が主人公の漫画」であれば、内容は問いません。脚本あり作画担当部門は公式サイトのお題をもとに執筆ください。
各部門、最優秀賞には賞金50万円＋CLIP STUDIO PAINT EX 2デバイスプラン(2年版)を贈呈します！
編集部よりメッセージ
FLOS COMICに携わる全編集者が応募作品を大切に読ませていただき、次世代のFLOS COMIC作品を生むべく慎重に審査いたします。
ときめく心やワクワクする気持ちを原稿にのせて、どしどしご応募ください！
あなたにしか描けない、素敵なマンガをお待ちしています！
賞／副賞
１.コミカライズ部門
最優秀賞 賞金50万円＋CLIP STUDIO PAINT EX 2デバイスプラン(2年版)
優秀賞 賞金10万円＋CLIP STUDIO PAINT EX 1デバイスプラン(1年版)
特別賞 賞金5万円
２.オリジナル部門（自由部門）
最優秀賞 賞金50万円＋CLIP STUDIO PAINT EX 2デバイスプラン(2年版)
優秀賞 賞金10万円＋CLIP STUDIO PAINT EX 1デバイスプラン(1年版)
特別賞 賞金5万円
３.オリジナル部門（脚本あり作画担当部門）
最優秀賞 賞金50万円＋CLIP STUDIO PAINT EX 2デバイスプラン(2年版)
優秀賞 賞金10万円＋CLIP STUDIO PAINT EX 1デバイスプラン(1年版)
特別賞 賞金5万円
◎賞品提供：CLIP STUDIO PAINT
※選考水準に達する作品がない場合、授賞されないことがあります。
※賞金は消費税込の金額であり、別途源泉所得税が徴収される場合があります。
応募要項
※公式サイトで必ず詳細をご確認ください
［応募部門］
１.コミカライズ部門
お題の短編小説を元にした漫画を募集します。
２.オリジナル部門（自由部門）
お題にとらわれない、自由な作品を募集。ジャンル問わず、アクションでもコメディでも恋愛でもホラーでも、"女性が主人公"であれば何でもOKです。
３.オリジナル部門（脚本あり作画担当部門）
お題の脚本を元にした漫画を募集します。
［応募資格］
プロアマ不問。年齢制限なし。
［ページ数］
８～６４ページ
［審査員］
FLOS COMICに携わるKADOKAWAの編集者
スケジュール
・2026年3月6日（金）PM12:00 募集開始
・2026年7月31日（金）PM23:59 応募受付終了
※郵送の場合は、2026年7月31日（金） 当日消印有効
・2026年10月上旬に、マンガ大賞公式サイトにて結果発表予定。
※スケジュールは変更になる場合があります。
