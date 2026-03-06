＼「第2回 FLOS COMICマンガ大賞」実施決定！／ 脚本あり作画担当部門を新設!!　女性が主人公のマンガを、ジャンル問わず7月31日まで大募集♪　各部門、最優秀賞には賞金50万円を贈呈!!

写真拡大

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）のFLOS COMICレーベルは、「第2回 FLOS COMICマンガ大賞」の募集を3月6日（金）PM12:00から開始します。



マンガ賞バナー

公式サイト



https://promo.kadokawa.co.jp/flos/flosshou/



「FLOS COMICマンガ大賞」とは



FLOS COMICで活躍する新たな才能を発掘するための、プロアマ問わずにご応募いただけるマンガ賞です。


「コミカライズ部門」「オリジナル部門（自由部門）」と今回新設した「オリジナル部門（脚本あり作画担当部門）」の３部門があり、お好きな部門にご応募いただけます。


コミカライズ部門は公式サイトのお題をもとに執筆ください。自由部門は「女性が主人公の漫画」であれば、内容は問いません。脚本あり作画担当部門は公式サイトのお題をもとに執筆ください。


各部門、最優秀賞には賞金50万円＋CLIP STUDIO PAINT EX 2デバイスプラン(2年版)を贈呈します！



編集部よりメッセージ



FLOS COMICに携わる全編集者が応募作品を大切に読ませていただき、次世代のFLOS COMIC作品を生むべく慎重に審査いたします。


ときめく心やワクワクする気持ちを原稿にのせて、どしどしご応募ください！


あなたにしか描けない、素敵なマンガをお待ちしています！



賞／副賞



１.コミカライズ部門


最優秀賞　賞金50万円＋CLIP STUDIO PAINT EX 2デバイスプラン(2年版)


優秀賞　賞金10万円＋CLIP STUDIO PAINT EX 1デバイスプラン(1年版)


特別賞　賞金5万円



２.オリジナル部門（自由部門）


最優秀賞　賞金50万円＋CLIP STUDIO PAINT EX 2デバイスプラン(2年版)


優秀賞　賞金10万円＋CLIP STUDIO PAINT EX 1デバイスプラン(1年版)


特別賞　賞金5万円



３.オリジナル部門（脚本あり作画担当部門）


最優秀賞　賞金50万円＋CLIP STUDIO PAINT EX 2デバイスプラン(2年版)


優秀賞　賞金10万円＋CLIP STUDIO PAINT EX 1デバイスプラン(1年版)


特別賞　賞金5万円



◎賞品提供：CLIP STUDIO PAINT


※選考水準に達する作品がない場合、授賞されないことがあります。


※賞金は消費税込の金額であり、別途源泉所得税が徴収される場合があります。



応募要項



※公式サイトで必ず詳細をご確認ください



［応募部門］


１.コミカライズ部門


お題の短編小説を元にした漫画を募集します。



２.オリジナル部門（自由部門）


お題にとらわれない、自由な作品を募集。ジャンル問わず、アクションでもコメディでも恋愛でもホラーでも、"女性が主人公"であれば何でもOKです。



３.オリジナル部門（脚本あり作画担当部門）


お題の脚本を元にした漫画を募集します。



［応募資格］


プロアマ不問。年齢制限なし。



［ページ数］


８～６４ページ



［審査員］


FLOS COMICに携わるKADOKAWAの編集者



スケジュール



・2026年3月6日（金）PM12:00　募集開始


・2026年7月31日（金）PM23:59　応募受付終了


※郵送の場合は、2026年7月31日（金） 当日消印有効


・2026年10月上旬に、マンガ大賞公式サイトにて結果発表予定。


※スケジュールは変更になる場合があります。



関連サイト



・FLOS COMICマンガ大賞公式サイト　https://promo.kadokawa.co.jp/flos/flosshou/


・カドコミレーベルサイト　https://comic-walker.com/label/flos


・FLOS COMIC公式X（Twitter）　https://x.com/FlosComic