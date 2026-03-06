さらば青春の光・森田哲矢、ウエストランド・井口浩之らお笑い芸人がトレンド情報の真偽を徹底検証　新番組『エビデンス・ポリス ウォーカープラスTV』3月27日（金）放送＆配信スタート！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下 KADOKAWA）が運営するニュース・エンタメ情報メディア「ウォーカープラス（Walkerplus）」は、地上波放送とWEB配信を連動させたクロスメディア型の情報バラエティ番組シリーズ『ウォーカープラスTV』を始動します。

シリーズ第1弾として、『エビデンス・ポリス ウォーカープラスTV』と題した番組を2026年3月27日（金）深夜24時30分より、テレビ埼玉にて放送することが決定しました。地上波放送にあわせて、番組公式Xにて全世界サイマル配信も実施します。さらに、「ウォーカープラス」のサイトにて、同番組との連動企画「エビデンス・ポリス」の新連載がスタートします。

『エビデンス・ポリス ウォーカープラスTV』は、これまで「ウォーカープラス」が培ってきた取材・確認済みの一次情報とデータに基づき、SNSや口コミで広がる「感覚的」な情報の根拠（エビデンス）を徹底検証しジャッジする番組です。トレンドに関心が高いタレントをゲストに迎え、世間で話題になっている事象に対してメリットやデメリットを明らかにしていきます。

記念すべき初回放送のテーマは、空前のブームが続く「サウナ」。お笑い芸人の森田哲矢（さらば青春の光）、井口浩之（ウエストランド）、小宮浩信（三四郎）、ともしげ（モグライダー）が出演し、トレンド情報に懐疑的な井口と、サウナ好きの小宮、ともしげらが白熱の“サウナ論争”を展開します。さらに、サウナドクターの加藤容崇氏を迎え、医学的な観点からもメリット・デメリットを検証します。

地上波放送およびサイマル配信の終了後は、TVerにて見逃し配信を行うほか、番組YouTube公式チャンネル・公式Xにて番組本編のアーカイブを公開します。加えて、「ウォーカープラス」では、井口による連載「エビデンス・ポリス」も開始します。

企画・プロデューサー 有賀俊澄 コメント

AIによる情報があふれ、何が真実か見えにくい現代だからこそ、ウォーカープラスが持つ『確かな一次情報』の価値をエンターテインメントとして届けたいと考えました。実力派芸人の皆さんの鋭いツッコミと、裏付けられたエビデンスがぶつかり合う化学反応にご期待ください。テレビの前でもSNSでも、誰もが参加できる新しい番組の形を目指します。

番組・放送概要

【番組名】 エビデンス・ポリス ウォーカープラスTV

【出演者】

MC：森田哲矢（さらば青春の光）

井口浩之（ウエストランド）、小宮浩信（三四郎）、ともしげ（モグライダー）

有識者： 加藤容崇（サウナドクター）

MCサポート： まな卍（Pocochaライバー）

ロケ出演：上田りさ（Pocochaライバー）、ななえ（Pocochaライバー）

【放送・配信日時】 2026年3月27日（金）深夜24時30分～25時00分（＝3月28日（土）0時30分～1時00分）

【放送・配信媒体】 テレビ埼玉、TVer、番組公式X

【企画・プロデュース】 株式会社KADOKAWA

【作家・構成】合同会社Brave Works 岩瀬隆志（作家／統括ディレクター）

【制作】ヒガ・アーツアンドメタル株式会社 西森夏樹（制作・技術統括プロデューサー）

ウォーカープラス（Walkerplus）概要

全国のお出かけスポット＆イベント情報に加え、多彩なカテゴリのトレンド情報を発信するメディアです。世の中のトレンドをわかりやすくガイドし、おでかけ好きユーザーの「行きたい・知りたい」をかなえるメディアとして、ユーザーから支持を得ています。

https://www.walkerplus.com/

株式会社KADOKAWAについて

出版、映像、ゲーム、Webサービス、教育、ところざわサクラタウンを中心としたIP体験施設の運営など、幅広い事業を展開する総合エンターテインメント企業です。優れたIP（Intellectual Property）を安定的に創出し、さまざまな形で世界に届ける「グローバル・メディアミックス」戦略を、テクノロジーの活用により実践しております。

https://group.kadokawa.co.jp/