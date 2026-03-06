株式会社indent

65万人を超える作家と企業をつなぐ創作プラットフォーム「Nola（ノラ）※1」を提供する株式会社indent（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：釜形勇気 以下、「indent」）は、indentが展開するオリジナル小説レーベル「NolaブックスGlanz」および「NolaブックスBloom」において、創刊から1年で両レーベル合わせて計23作品を刊行いたしましたことをお知らせします。

【レーベル創刊1周年】NolaブックスBloom &Glanz、計23作品を刊行！

indentは創業以来、創作プラットフォーム「Nola」を通じて、作家の皆さまが快適に創作できる環境の構築に邁進しておりましたが、「Nola」で生まれた250万を超える作品の商業化機会を広げるため、2025年3月にオリジナル小説レーベル「NolaブックスGlanz」および「NolaブックスBloom」を創刊いたしました。以降、NolaやNolaノベル等で生まれた物語が商業作品として羽ばたく循環を育み続け、創刊1周年を迎えた現在、両レーベル合わせて計23作品を刊行しています。

創刊2年目となる今年は、Nolaを通じて生まれたかけがえのない作品がさまざまな形で全国の読者へと広がっていく循環を加速するため、Nola発のオリジナルコミックレーベルを創刊する予定です。「NolaブックスGlanz」からの第一弾として、2025年7月に刊行した『ＶＲゲームから勇者召喚されました～ボクだけ大型アップデート実装済みだったので無双確定です～』のコミカライズ配信が決定しています。

今後もindentは、「コンテンツ産業の可能性を最大化し、世界を魅了する作品を輩出する」をキーメッセージに、オリジナルレーベルの取り組みに加え、新たなヒットIPの創出に取り組む国内外の編集部の皆さまへのサポートを強化し、日本のエンターテインメント・クリエイティブ産業のさらなる発展に寄与してまいります。

＜創刊1周年を記念したキャンペーン＞

※各種キャンペーンの詳細は、こちら(https://story.nola-novel.com/events/nola-label-1year)をご参照ください。

キャンペーンページはこちら :https://story.nola-novel.com/events/nola-label-1year

■ キャンペーン１.：創刊1周年記念！書き下ろしSS公開

レーベル創刊1周年を記念し、「NolaブックスGlanz」「NolaブックスBloom」より刊行された作品のショートストーリー（SS）を、「Nolaノベル」上で公開いたします。これまでに刊行された作品の「その後」や「日常」を描いた特別な書き下ろしSSを、4週連続でお届けします。

■ キャンペーン２.：Amazonギフトカードが当たる！作品投稿キャンペーン

期間中、Nolaノベルにて「Nolaブックス」関連の編集部タグをつけて作品を投稿し、本キャンペーンにご応募くださった方の中から、抽選で100名さまに「Amazonギフトカード 500円分」をプレゼントいたします。

＜採用情報：作家の活躍の場を拡げる仲間を積極採用中！＞

indentは、創作プラットフォーム「Nola」の開発・運営を通して作家の皆さまの創作を支えながら、作品が広い世界へ羽ばたく仕組みづくりに取り組んでいます。

小説やマンガ、webtoonの編集、国内外の企業とのオリジナルIPの制作、進行管理、組織を支える人事部門まで、幅広く採用を強化中です。

詳しくはこちら :https://www.wantedly.com/companies/indent

＜企業の皆さまへ： IP創出を目指す企業の皆さまを随時募集しています＞

indentでは、「原作を生み出す作家が創作に集中できる環境づくり」と「企業と新たな才能の出会いによるIP創出の循環構築」を目指しています。漫画・webtoon・アニメなど、メディアミックスを見据えた新規IP開発や共同制作を希望する企業の皆さまからのご相談を随時受け付けています。indentが運営する「Nolaエージェント機能」では、65万人の作家が生み出した最大250万件超の原作基盤をもとに、未投稿の作品も含めた連携作品のスカウト・原作発掘が可能です。さらに、「編集部の掲示板」や「原作募集コンテスト」などの開催も合わせ、原作募集から発掘・制作までをワンストップで支援します。

企業のIP戦略に合わせたオリジナル原作の開発、共同制作のご相談など、ぜひお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先 :https://indent.co.jp/contact

＜作家の皆さまへ：商業デビューを目指す皆さまの作品を随時募集しています＞

indentでは、「Nolaエージェント」「編集部の掲示板」「コンテスト・キャンペーンの開催」などの仕組みから、作家の皆さまの商業化を支援しております。創作プラットフォーム「Nola」において楽しく創作できる執筆環境に加え、プロの作家デビューや商業活動の道も拡げることができるよう、作家の皆さまとともに伴走するエージェントとなれるよう努めていきたいと思っています。

詳しくはこちら :https://nola-novel.com/path-to-commerce/

※1）「Nola」とは

「Nola（ノラ）」は、indentが運営する作家の皆さまに向けた創作プラットフォームです。PCとスマホの双方でデータを同期して利用できることに加え、プロットや登場人物の管理などを通して、構造的な物語の創作をサポートできるのが特徴です。原稿の執筆機能、設定資料の管理機能、プロットの作成機能などを通して、作家の皆さまの創作をサポートできるよう開発に取り組んでおります。

● NolaサービスHP：https://nola-novel.com/

● App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1468307521

● Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nola.app&hl=ja&gl=US(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nola.app&hl=ja&gl=US)

■株式会社indentについて

会社名：株式会社indent（https://indent.co.jp/）

本社 ：東京都千代田区神田三崎町3‐6‐12 神田三崎町ビル4階

設立 ：2019年10月8日

代表者：釜形 勇気

※記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。