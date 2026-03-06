人事担当者の90.0％が「コミュニケーションスキルが理由で中途採用の合否判断が左右された」と回答。kaeka、転職・面接とコミュニケーション能力の相関調査を発表。

株式会社カエカ

話し方トレーニングサービス「kaeka」を提供する株式会社カエカ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：千葉佳織）は、人事担当者 500名対象に実施した「転職・面接とコミュニケーション能力※1の相関調査」の結果を発表しました。本調査では、90.0％※2が「コミュニケーションスキルが理由で中途採用の合否判断が左右された」と回答し、転職や中途採用選考においてコミュニケーション能力が、重要なスキルとして明らかになりました。

それを受け、ポジウィル株式会社の金井芽衣さんをゲストに迎え、3月10日(火)に「キャリアを磨くために言葉を磨く」イベントを開催します。本イベントでは金井さんと弊社代表 千葉の特別トークセッションと、自分自身のキャリアを棚卸しして整理するワークショップを実施予定。

現在地を振り返り、自分自身を見つめ直す場としてご用意しました。

※1 本調査ではコミュニケーション能力とは説明力・伝え方だと定義。

※2 よくある+時々ある+まれにあるの合計値



転職・面接とコミュニケーション能力の相関調査

○面接時に、人事（採用担当者）として特に意識して見ているポイントは？（複数選択可）

人事・採用担当者の約70％が、「コミュニケーションスキル」を特に重視していると回答しました。

これは、「人柄・価値観」（44.6％）と比較しても、顕著に高い数値となっています。

この結果から、面接においては人柄や価値観以上に、コミュニケーションスキルが重要視されていることが分かります。

○選考において、コミュニケーション能力（話し方・説明力）は「専門スキル・経験と同等以上に重要」だと思うか？

人事・採用担当者の83.8％※1が、「選考においてコミュニケーション能力は専門スキル・経験と同等以上に重要である」と回答しました。

※1 「そう思う」「どちらかといえばそう思う」の合計値



一方で、「重要ではない」とする回答はわずか5.8％にとどまっています。

この結果から、コミュニケーション能力は単なる評価項目の一つというよりも、欠けていると選考通過が難しくなる“基礎要件”として捉えられていることが示唆されます。

○直近の中途採用において、コミュニケーションスキルが理由で選考の合否判断が左右された経験はあるか？

人事・採用担当者の約90％が、直近の中途採用において「コミュニケーションスキルが理由で選考の合否判断が左右されたことがある」※1と回答しました。

※1 「よくある」「時々ある」「まれにある」の合計値

この結果から、中途採用の現場においても、コミュニケーションスキルは合否を分ける重要な判断材料となっていることが分かります。即戦力としての専門スキルや経験だけでなく、組織内で円滑に連携できる力が強く求められている実態が明らかになりました。

・コミュニケーションスキルが低いと感じ、専門スキルは十分でも見送りになった

「ある」※1 と84.8%が回答。

・専門スキルが同程度の候補者同士で、コミュニケーションスキルが決め手になった

「ある」※2 と87.4%が回答。



※1・※2 よくある+時々ある+まれにあるの合計値

コミュニケーションスキルが低いと感じ、専門スキルは十分でも見送りにした経験のある人事・採用担当者が84.8%にのぼります。

また、専門スキルが同程度の候補者同士でコミュニケーションスキルが決め手になったと87.4%が回答しています。本調査より、コミュニケーション能力がいかに重要視されているかが分かります。

■調査概要

・調査テーマ：「転職・面接とコミュニケーション能力の相関調査」

・調査期間：2026年2月20日～2026年2月22日

・調査対象：人事・採用担当者

・調査回答数： 500件

・調査方法：インターネット調査

・調査主体：株式会社カエカ

3月10日（火）トークショー&言語化ワークショップイベント

「キャリアを磨くために言葉を磨く」開催

上記調査結果にも触れながら、この度、3月10日(火)、ポジウィル株式会社の金井芽衣さんをゲストに迎えてイベントを開催します。転職や面接に必要なスキルを改めて整理して自分自身の経験についても考えを深めるきっかけの場としていただけたらと願っています。

開催概要

■ 日時 ：2026年3月10日（火）19:30～21:30

■ 場所 ：kaeka銀座校

■参加費：無料

【第1部：対談】

自分の「言葉」でキャリアを動かす－ 人生の棚卸しと言語化の重要性 －

弊社代表 千葉佳織と、ポジウィル株式会社 金井芽衣様による特別トークセッションをお届けします。

なぜ今の時代に自分の言葉で語ることが重要なのか、キャリアとの相関性などを紐解きます。





【第2部：ワークショップ】これまでの人生を振り返り、今の想いと向き合う

自らのこれまでの経験を振り返り、AIには作れない「自分の想い」を言葉に落とし込む実践ワークを予定しています。

他参加者やスピーチトレーナーとの対話を通して、自分の心とまっすぐ向き合う時間を過ごしていただきたいです。





■こんな方におすすめ

・転職活動中の方

・一度立ち止まって自分のキャリアを振り返りたい方

・自分の考えや思いを深めたい方

話し方トレーニングサービス「kaeka」について

■概要

「全ての人生にスポットライトを」というミッションを掲げ、話し方トレーニングサービス「kaeka」を主軸に、経営者、政治家、社会人に向けて話し方トレーニングを提供しています。これまで、7,000名を越える方々へのトレーニングや法人研修を展開してまいりました。

現在は、銀座・築地・大阪に校舎を構えております。さらに「kaeka」では、法人研修や政治家向けの選挙対策のトレーニング、トレーナーと1対1で行う完全パーソナルトレーニングも実施しています。

会社名：株式会社カエカ

代表者：千葉佳織

所在地：東京都中央区銀座3丁目14-10 第一恒産ビル3F

設立：2019年12月3日

事業内容：

・話し方トレーニング「kaeka」

・プライベート特化「kaeka pro」

・法人・団体向け研修

・話す力測定「kaeka score」

・政治家向け演説力診断「kaeka score politics」

・スピーチ原稿ライティング

