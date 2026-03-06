福祉業界の変革を目指すメンタルヘルスラボ株式会社が、日本健幸化計画の法人サポーターに参画！

株式会社Livetoon

SNS累計フォロワー数230万人超えのTestosterone（@badassceo）と株式会社Livetoon（本社：東京都中央区、代表取締役：木下恭佑）が共に立ち上げた、社会プロジェクト「日本健幸化計画」において、メンタルヘルスラボ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：古徳一暁）が法人サポーターとして就任したことをお知らせいたします。

■ メンタルダウンしない世界を創る： メンタルヘルスラボ社とのパートナーシップが始動

この度、当社は「メンタルダウンしない世界を創る」というビジョンを掲げる、メンタルヘルスラボ株式会社様とパートナーシップを締結いたしました。同社は、「障害という線引きをなくす」というミッションのもと、福祉とITを融合させた多彩な事業を展開する企業です。

具体的には、障害を持つ方々のITスキル習得から就労までを支援する「就労移行ITスクール事業」をはじめ、在宅療養をサポートする「訪問看護事業」、メンタルダウンで休職中や離職中の方の復職、再就職を支援する「自立訓練ITリワーク事業」を展開。さらに、企業と障害者人材をつなぐ「障害者雇用クラウド」や、福祉医療介護特化の転職プラットフォーム「メンラボジョブ」を通じて、障害者雇用や福祉医療介護人材不足といった地域社会の課題解決にも取り組んでいます。

同社は、日本健幸化計画の掲げる「一人でも多くの人に健幸のきっかけを」へのミッションに共感し、共に推進する法人サポーターとなりました。今後は、共同キャンペーン、サービス連携など多角的な取り組みを通じて、「健幸」を社会に広げる新たなチャレンジを共に展開してまいります。

■ メンタルヘルスラボ株式会社について

メンタルヘルスラボ株式会社は、「メンタルダウンしない世界を創る」をビジョンに、「障害という線引きをなくす」をミッションに掲げ、福祉×IT×医療の領域で多角的な事業を展開するソーシャルベンチャー企業です。 代表自身の原体験に基づき、精神疾患や障害を抱える方々が自分らしく社会参画できる仕組みを構築。ITスキルに特化した就労支援「就労移行ITスクール」や、新しい形のリワーク「自立訓練ITリワーク」、福祉医療介護業界に特化した転職プラットフォーム「メンラボジョブ」などを通じ、既存の福祉の枠組みを超えたイノベーションを創出し続けています。

■ メンタルヘルスラボ株式会社 代表取締役 古徳一暁氏コメント

私自身、弟が統合失調症になったことをきっかけに、「メンタルダウンしない世界を創りたい」という一心でこの会社を創業しました。 現代社会において、心の健康は誰にとっても無視できないテーマです。Testosteroneさんが掲げる「日本健幸化計画」のビジョン、そして「健幸」という言葉に含まれた想いは、まさに私たちが目指す世界そのものだと感じ、強く共感いたしました。 福祉業界の常識を変え、障害の有無に関わらず誰もが自分らしく、笑顔で生きられる社会を実現するために。このパートナーシップを通じて、日本中に「健幸」の輪を広げていけることを心から楽しみにしています。共に日本を健幸にしていきましょう！

■ Testosterone氏からのメッセージ

「メンタルダウンしない世界を創る」この素敵で優しいビジョンを掲げるメンタルヘルスラボさんが、日本健幸化計画のサポーターとして参画してくださることを、心から嬉しく思います。僕が発信を続けている大きな理由の一つは、メンタル不調に対する偏見をこの世からなくしたいという強い想いがあるからです。不調は誰にでも起こりうることであり、決してその人の価値を損なうものではありません。メンタルヘルスラボさんの素晴らしい点は、単なる「支援」という枠に留まらないところです。正直、就労支援の現場では単純作業の紹介に止まってしまうケースも少なくありません。しかし、彼らは違います。訓練を通してITスキルという現代を生き抜くための強力な武器を授け、一般企業への就職という「本質的な自律」を徹底して支援している。その姿勢とビジネスモデルに、僕は深く感銘を受けました。



たとえメンタルダウンしても、そこからスキルアップし、自分が働きたい会社で働ける。これは間違いなく、希望の光です。メンタルヘルスラボさんと共に、誰もが何度でも挑戦でき、心から自分らしく輝ける日本を実現していきます。

一緒に日本をもっと健幸な国にしていきましょう！

これからよろしくお願いします！

■「日本健幸化計画」とは

Testosteroneが人生を賭けて取り組んでいく日本中の人々を健幸にする計画のことです。「一人でも多くの人が心と体の健康を保ち、幸せに暮らせる社会の実現」をビジョンに掲げて推進してまいります。詳しくは下記ウェブサイトをご覧ください。

https://testosterone.jp.net/

■ 「健幸」とは

日本健幸化計画のために作られた新たな単語です。健幸とは、病気でないとか、弱っていないとかそういうことではなく、今よりも自分を好きになれて、笑顔で日々を過ごせて、支え合える仲間がいて、幸福度が高く、よりクリエイティブで、夜はグッスリ眠れて、体調も気分も最高。そんな状態が人生の最後まで続く状態を指します。

■ 法人サポーター大募集！

日本健幸化計画を応援してくださる法人サポーター様、並びに、コラボレーションを通じて日本健幸化計画を共に推進してくださる企業様を募集しております。当てはまる企業様がいらっしゃいましたら、是非一緒に日本を健幸にしましょう！ご連絡お待ちしております。

問い合わせは下記フォームよりお願いします。

https://x.gd/wEibt

■ 株式会社Livetoonの事業

株式会社Livetoonは、エンタメとAI技術を融合させた最高のエンターテイメント体験で世界中のファンの心を動かし、日本が誇るIPの新時代を創造します。Testosterone氏と共に日本健幸化計画を運営し、彼と共に推進し、様々な施策を行ってまいります。

https://livetoon.net/

■ 本件に関するお問い合わせ

日本健幸化計画に賛同いただける企業様からのご連絡をお待ちしております。

お問い合わせ先：testosterone@livetoon.net

日本健幸化計画の法人サポーターに手を挙げてくださる企業様は下記よりご連絡をお待ちしております。https://x.gd/wEibt