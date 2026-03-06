「Number Rock」×「ひぐらしのなく頃に」のスペシャルコレクションの発表を記念して、SNSでプレゼントキャンペーンを開始
Number Rock（ナンバーロック）は、アニメ「ひぐらしのなく頃に」のスペシャルコレクションTシャツの発売決定を記念し、2026年3月6日（金）よりSNSプレゼントキャンペーンを開始いたしました。
■キャンペーン内容
XとInstagramにて、プレゼントキャンペーンを実施いたします。
・X：公式アカウントをフォローし、対象投稿をリポストすることで応募。
抽選で2名様にスペシャルコレクションTシャツをプレゼント
・Instagram：公式アカウントをフォローし、対象投稿に「いいね」で応募。
抽選で2名様にスペシャルコレクションTシャツをプレゼント
Xキャンペーン
Instagramキャンペーン
■スペシャルコレクションTシャツについて
2006年に放送されたアニメ『ひぐらしのなく頃に』より、印象的なキービジュアルを大胆にプリントしたTシャツです。
ヒロイン・竜宮レナが後ろ手に鉈を持ちながら微笑む、可愛らしさと狂気が入り交じる本作を象徴するキービジュアルを採用しました。
プリントはシルクスクリーン13版による多色印刷を使用。デジタルプリントでは表現できない立体感と存在感を実現し、着用を重ねるほどに風合いが増す「プリントを育てる」楽しさも味わえます。
Tシャツボディは、80～90年代のヴィンテージTシャツを再解釈したオリジナル設計。シングルステッチと丸胴仕様を採用し、6.2oz生地のリラックスシルエットで、大人が自然に着こなせる一枚に仕上げました。
商品名：【EXCLUSIVE LINE】ひぐらしのなく頃にT-Shirt
サイズ展開：M、L、XL、XXL
販売価格：14,300円（税込）
販売方法：抽選販売
抽選応募受付期間：2026年3月12日(木)16：00～2026年3月21日(土)16：00
■NumberRockとは
かつてアニメや漫画、映画、音楽に心を躍らせた大人たちに向け、80～90年代からインスピレーションを受けた技法で制作した、こだわりのTシャツを届けたいという想いから誕生したブランドです。
コンテンツ選定からプリント、Tシャツボディに至るまで細部にこだわり、数十年先も愛される商品づくりを目指しています。
■「ひぐらしのなく頃に」とは
同人ゲームとして大ヒットし、アニメ・漫画・家庭用ゲームへと展開された、平成時代を代表するホラーアニメの金字塔作品です。今回キービジュアルに使用しているアニメ『ひぐらしのなく頃に』は、2006年に放送されました。
■公式Instaglam
https://www.instagram.com/numberrock_official/
■公式X
https://x.com/NumberRock_
ご紹介いただく際は、権利表記として下記表示をお願いします。
(C)2006竜騎士07／ひぐらしのなく頃に製作委員会・創通
(C)D-techno