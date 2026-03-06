保育者の事務作業を劇的削減！午睡チェックから連絡帳作成までの転記を「すべて」自動化へ

ChildCareWeb株式会社

「記録のための時間から、子どもを見守る時間へ。」

保育者の人手不足が社会課題となる昨今、日々の膨大な事務作業の負担軽減とスタッフの定着率向上は、園の運営において急務となっています。

総合保育ICTアプリを提供するChildCareWeb株式会社（本社：埼玉県入間市豊岡1-8-31落合ビル5F、代表取締役：保坂 佳一）と、姿勢推論AI技術を活用した午睡見守りサービス「hana-an(R)」を展開するリケナリシス株式会社（本社：東京都中央区日本橋小舟町６-1、代表：大関 敏之）の両社は、

保育現場の業務負担を根本から解決するため、両システム間のデータ連携に向けた協業に合意いたしました。

【1】 連携の背景：ICT導入の過渡期に生じる「新たな業務負担」の解消へ

保育現場のICT化が急速に進む一方で用途ごとに複数のシステムが乱立し、「複数アプリの使い分けによる操作の煩雑さ」や「同じデータの二重入力」といった新たな課題が浮き彫りになっています。

本協業ではこれらの課題を解決するため、単なるシステム間のデータ接続にとどまらず保育者の動線と心理的負荷を徹底的に見直しました。

「午睡見守り中は目の前の子どもの安全確認に集中し、午睡表や連絡帳への転記作業はシステムが背後で完結させる」という実務に最適化された連携基盤の構築を目指します。

ChildCareWebが培ってきた園務管理の緻密な構造と、リケナリシスの高度なAI解析能力を融合させることで、ICTが保育者の「介在」を最小限に抑え、見守りの質を向上させる一翼を担います。

【2】 連携で実現する「3つのメリット」

ChildCareWebの緻密な園務管理機能と、hana-an(R)の高度なAI解析技術が連携することで、保育現場に以下のメリットを提供します。



１. アプリの切り替えが不要（二重操作の撤廃）

午睡（お昼寝）の時間は「hana-an(R)」アプリの利用のみで完結します。2つのアプリを行ったり来たりする手間がなくなり、保育者はタブレットを持ち替えることなく見守りに集中できます。



２. 午睡チェック表と連絡帳への「自動転記」で監査対応も安心

hana-an(R)の高精度なAIが検知した客観的な寝姿勢データ（入眠・起床・睡眠時間など）が、ChildCareWebのシステムへ自動で連携されます。

これにより、保護者様へ向けた連絡帳作成の負担が大幅に軽減されるだけでなく、手作業による転記ミスも防げるため、監査対応の午睡チェック表作成も確実かつスムーズに行えます。



３. 連携機能自体は「追加料金なし」で利用可能

すでに「ChildCareWeb」および「hana-an」の両サービスをご利用中の園様は、本連携機能を追加のオプション料金等なしでご利用いただけるよう準備を進めております。

これから新規導入をご検討される園様や、現在他社システムをご利用中で「複数アプリの操作」に課題を感じて乗り換えをご検討中の園様も、将来のアップデートを見据えて安心してご検討いただけます。

【3】 今後のスケジュールと展望：エビデンスに基づく安全な保育環境の構築に向けて

両社は現在、安全で確実なシステム連携（API連携等）に向けた技術開発を共同で進めており、2026年8月末までの正式リリースを目指しています。

今回の連携は、保育現場の「働き方改革」を推進する大きな第一歩です。

hana-anによる客観的なデータと、ChildCareWebの確かなICT管理基盤を掛け合わせることで、保育者の心理的な負担を減らし、子ども一人ひとりにゆとりを持って寄り添える保育環境の実現に貢献してまいります。

【ChildCareWeb株式会社 会社概要】

指導案の完全カスタマイズ化自動立案、保育記録の構造的管理、登降園管理、請求管理、キャッシュレス決済、保護者アプリなど、その他の保育マネジメントに必要な 機能も充実し、日本国内の保育ICTの一角を担うシステムとして高い評価を得ています。

これからも「保育」×「ICTソリューション」のコラボレーションに私たちは挑み続け、新たな保育の可能性発見と進化に貢献して参ります。



社名：Child Care Web株式会社

所在地：〒358-0003 埼玉県入間市豊岡1丁目8番地31号 落合ビル5階

代表者： 代表取締役 保坂 佳一

WEBサイト：https://home.childcareweb.jp/

【リケナリシス株式会社 会社概要】

理化学研究所との共同研究から誕生した「高度な姿勢推論AI技術」を核に、社会課題をAIにより解決するソリューションテクノロジー企業です。 主力サービスである午睡見守りサービス「hana-an(R)」は、最大12名の乳幼児を同時にAIが見守り、うつぶせ寝の検知や寝姿勢の自動記録（午睡チェック表作成）を実現。現場の保育者を孤立させない独自の機能や、ワンタップで開始できる徹底した自動化により、かつてない利便性と安全性を両立しています。 「AI技術を、もっと人の温もりのために」という理念のもと、保育者が最も赤ちゃんと深く触れ合える環境づくりと、保育現場の心理的安全性の向上に貢献して参ります。

社名：リケナリシス株式会社

所在地：〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町6-1

代表者：大関 敏之

URL: https://rikaenalysis.com/

