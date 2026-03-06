《3月31日まで》今年度最後の物価高応援企画！ふるさと納税で生活者応援！【愛知県西尾市】
西尾市役所
期間限定！数量限定！特別価格！
さとふる特設ページ :
https://www.satofull.jp/products/list.php?q=%E8%A5%BF%E5%B0%BE%E5%B8%82%E3%80%80%EF%BC%93%E6%9C%88%E9%99%90%E5%AE%9A&cnt=60&p=1&ref_id=search
楽天ふるさと納税特設ページ :
https://item.rakuten.co.jp/f232131-nishio/c/0000000140/
ふるさとチョイス特設ページ :
https://www.furusato-tax.jp/feature/detail/23213/25475?city-product_original
ふるなび特設ページ :
https://furunavi.jp/Product/Search?keyword=%E3%80%902026%E5%B9%B43%E6%9C%88%E9%99%90%E5%AE%9A%E4%BE%A1%E6%A0%BC%E3%80%91%20%E8%A5%BF%E5%B0%BE%E5%B8%82
【3月限定価格】炭火手焼きうなぎ 蒲焼 化粧箱入・杉山商店／３尾≪24,000円→20,000円≫
【3月限定価格】炭火手焼きうなぎ 白焼き 化粧箱入・杉山商店／２尾≪17,000円→15,000円≫／３尾≪24,000円→20,000円≫
【3月限定価格】【厳選】三河一色産炭火焼青うなぎ蒲焼・うな徳屋／２尾≪20,000円→17,000円≫
【3月限定価格】三河一色産うなぎ蒲焼特大・株式会社リッチ／４尾≪34,000円→29,000円≫／５尾≪42,000円→35,000円≫
【3月限定価格】厳選!焼き海苔 ・山廣海苔／100枚入り≪18,000円→16,000円≫
【3月限定価格】西尾抹茶のテリーヌ・あかりい菜／500g ≪13,000円→12,000円≫
【3月限定価格】美味!三種大福詰合せ・晴月園製菓堂／14個入り≪13,000円→12,000円≫
【3月限定価格】まろやかかぶせ茶ティーバッグ・お茶のながや／100個入り≪14,000円→12,000円≫
【3月限定価格】100%お魚で作ったペットフード「ぽわんこ」 3種セット・カネタ水産株式会社／計60g≪9,000円→8,000円≫／計135g≪14,000円→12,000円≫／計270g≪22,000円→19,000円≫
西尾市ふるさと納税特設サイト :
https://nishio-furusato.jp/
期間限定！数量限定！特別価格！
▼▽▼ 物価高応援企画によるおススメ品【3月限定】 ▼▽▼▽
物価高対策として西尾市では、今回で４回目となる生活応援企画を、返礼品提供事業者の協力による１３品目を対象に、期間限定の寄付金額で受付しております。
詳しくは以下特設サイト、又はお使いのふるさと納税サイトから「西尾市 限定価格」または「西尾市 物価高」と検索してください！
さとふる特設ページ :
https://www.satofull.jp/products/list.php?q=%E8%A5%BF%E5%B0%BE%E5%B8%82%E3%80%80%EF%BC%93%E6%9C%88%E9%99%90%E5%AE%9A&cnt=60&p=1&ref_id=search
楽天ふるさと納税特設ページ :
https://item.rakuten.co.jp/f232131-nishio/c/0000000140/
ふるさとチョイス特設ページ :
https://www.furusato-tax.jp/feature/detail/23213/25475?city-product_original
ふるなび特設ページ :
https://furunavi.jp/Product/Search?keyword=%E3%80%902026%E5%B9%B43%E6%9C%88%E9%99%90%E5%AE%9A%E4%BE%A1%E6%A0%BC%E3%80%91%20%E8%A5%BF%E5%B0%BE%E5%B8%82
【3月限定価格】炭火手焼きうなぎ 蒲焼 化粧箱入・杉山商店／３尾≪24,000円→20,000円≫
【3月限定価格】炭火手焼きうなぎ 白焼き 化粧箱入・杉山商店／２尾≪17,000円→15,000円≫／３尾≪24,000円→20,000円≫
【3月限定価格】【厳選】三河一色産炭火焼青うなぎ蒲焼・うな徳屋／２尾≪20,000円→17,000円≫
【3月限定価格】三河一色産うなぎ蒲焼特大・株式会社リッチ／４尾≪34,000円→29,000円≫／５尾≪42,000円→35,000円≫
【3月限定価格】厳選!焼き海苔 ・山廣海苔／100枚入り≪18,000円→16,000円≫
【3月限定価格】西尾抹茶のテリーヌ・あかりい菜／500g ≪13,000円→12,000円≫
【3月限定価格】美味!三種大福詰合せ・晴月園製菓堂／14個入り≪13,000円→12,000円≫
【3月限定価格】まろやかかぶせ茶ティーバッグ・お茶のながや／100個入り≪14,000円→12,000円≫
【3月限定価格】100%お魚で作ったペットフード「ぽわんこ」 3種セット・カネタ水産株式会社／計60g≪9,000円→8,000円≫／計135g≪14,000円→12,000円≫／計270g≪22,000円→19,000円≫
▼▽▼ 西尾市ふるさと納税公式ＳＮＳで返礼品が当たるチャンス！▼▽▼
西尾市ふるさと納税では、公式ＳＮＳアカウントを開設しています。
お得なキャンペーン情報のほか、西尾市ふるさと納税応援アンバサダー「まーちょ」「うなーちょ」「えびーちょ」による掛け合いが面白いと話題の「だいたい４コマまんが」を精一杯配信しています！もし、フォローがまだであれば、ぜひフォローをお願いします！
●インスタグラム
アカウント名：愛知県 西尾市ふるさと納税【公式】
アカウントＩＤ：nishio_furusato
https://www.instagram.com/nishio_furusato/
※ふるさと納税公式アカウントフォロワー数全国第３位！目指せ2位！（愛知県西尾市秘書政策課調べ）
●Ｘ
アカウント名：愛知県西尾市 ふるさと納税【公式】
スクリーンネーム（ユーザー名）：@nishio_furusato
https://x.com/nishio_furusato
西尾市ふるさと納税特設サイト :
https://nishio-furusato.jp/