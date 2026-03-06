岐阜での開催決定『「丸善」を創った男 早矢仕有的 資料展 ～福澤諭吉とともに日本の近代化に尽くした医師～』

株式会社丸善ジュンク堂書店

株式会社丸善ジュンク堂書店（本社：東京都中央区）は、丸善の創業者である早矢仕有的（はやし・ゆうてき、1837-1901）の没後125周年に際し、2026年3月20日（金）～3月29日（日）の期間、岐阜市の商業施設「マーサ21 ショッピングセンター」東館2階特設会場にて『「丸善」を創った男早矢仕有的資料展』を開催します。

本資料展は、2026年1月に東京・丸の内の丸善 丸の内本店にて開催され、2500人を超える入場者がありました。この度の岐阜開催においても、東京同様に普段一般には公開していない資料を展示するほか、講演会も行います。

医師として企業人として、明治を駆け抜けた創業者 早矢仕有的の軌跡をぜひご覧ください。

🍛早矢仕有的とは？🍛

丸善雄松堂株式会社所蔵

1837（天保8）年美濃国笹賀村（現・岐阜県山県市）に生まれ、亡父の職を継ぎ医師になります。笹賀村の庄屋（後に丸善の命名の由来にもなった高折善六）に非凡の才を見出され、多大な支援も得て江戸に出ました。江戸での修行後に日本橋で開業したほか、美濃国恵那郡岩村藩のお抱え医師になるなど、医師として成功をおさめていました。1867（慶應3）年、有的が30歳の頃に福澤諭吉に出会い、福澤に傾倒した有的は慶應義塾に入塾、福澤の教えを受けます。医師としての基盤を持ちながらも明治に元号が変わったばかりの時期、外国商館に日本の権益が流れることを憂い、福澤の教えと勧めを受けて「丸屋商社（後の丸善）」を起業し、実業家としての道を歩み始めます。その後も医師の顔をもちながらも「日本初」の数々の事業に携わります。しかし成功ばかりではなく、起業した銀行の破綻を機に丸善をはじめ全ての事業から身を引きます。それでも1901（明治34）年2月に他界する直前までチャレンジ精神を失わずに挑み続ける人生を送った人物でした。

🍛主な出品🍛

『丸屋商社之記』（日本初の会社設立趣意書・明治6年復刻版）

商社組織を株主「元金社中」と社員「働社中」に分けた点が、株式会社組織の初めとして評価が高い。誰が起草したかは、「福澤説」、「有的説」、「有的が起草し福澤添削説」等と乱立しており確定していない。

『帳合之法（ちょうあいのほう）』

福澤諭吉は1873年、ブライアント、ストラットン共著の商業簿記の教科書（Common School Book-Keeping. New York,1871）の翻訳本として『帳合之法』出版。本書は日本初の簿記学（西洋式複式簿記）のテキストで、これを用いた「新しい記帳法」の有料講習会が、同年7月に丸屋商社の店内で開かれた。

『改正増補和英英和語林集成 第三版』

1887年に丸善が出版した英語で書かれた日本語辞典。初版、第二版は上海の出版社によって印刷されたが、第二版を倍増させたこの第三版から丸善が出版した。編著者のヘボンは医師で、有的もヘボンの治療を手伝ったこともあるという。ヘボンは第三版の版権を丸善に譲渡し、出版に至った。当時の丸善は丸家銀行の破綻による再建中であったが版権買取に踏み切り、ヒット商品に繋げた。

「九鬼隆義宛書簡」＜慶應義塾図書館所蔵＞

明治３年５月、福澤は腸チフスに掛かり重体となる。福澤は九鬼宛の書簡で「醫師はアメリカ人セメンズ英人ウエルス両人を頼み、治療法頗る新奇、日本の醫師伊東玄伯、石井謙道、島村鼎甫、隅川宗悦此外に横濱の友醫早矢仕有的専ら苦心いたし呉先づ日本では最上の治療」と書いている。

🍛講演会情報🍛

講演会はすべて事前予約制です。参加を希望される方は、丸善 岐阜店の店頭もしくはお電話（058-297-7008）にてお申し込みください。

※ご予約のない方は講演会にご参加いただくことはできません。また、満席になりましたら予約受付を終了いたします。

講演１.：本屋、立ち読み、丸善の二階 ー江戸から明治へー

日時：3月21日(土)14時～（60分＜予定＞）

登壇者：小林昌樹先生（近代出版研究所 所長・慶應義塾大学講師）

内容：江戸時代から明治・大正期へ至る書店の歴史・読者の歴史とそれに伴う「立ち読み」の歴史を紐解きながら、近代日本の書物文化のひとつの拠点であった「丸善」の成り立ち・エピソードについてお話しします。

講演２.：知られざる 医師早矢仕有的

日時：3月22日(日)14時～（60分＜予定＞）

登壇者：原田幸四郎（元丸善株式会社）

内容：丸善創業者の早矢仕有的は、美濃国武儀郡笹賀村の医師の家に生まれました。若き日の有的は大垣、名古屋での修行後、岐阜の笹賀村で医院を開き、その後郷里を出て江戸に赴き、江戸・横浜でも医師としての活動についてお話しします。

🍛資料展概要🍛

会期：2026年3月20日（金）～3月29日（日）10:00～19:00

※3月20日は11:30開場、3月29日は15:00閉場

会場：マーサ21 ショッピングセンター（岐阜市正木中1-2-1）東館2階特設会場

入場料：無料

主催：株式会社丸善ジュンク堂書店

協力：慶應義塾、岐阜県山県市、カワボウ株式会社、丸善雄松堂株式会社、丸善出版株式会社

後援：岐阜新聞社

特設サイト：https://www.maruzenjunkudo.co.jp/pages/hayashiyuteki2026