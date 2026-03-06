KOMOREBI、SNSで話題曲「雪溶けランデブー」のMusic Videoを公開！色鮮やかなCGで描く恋の行方はいかに！？
SNS世代から圧倒的な支持を集める 4MC & 1DJのオルタナティブヒップホップユニット KOMOREBI が、最新シングル 「雪溶けランデブー」 のMusic Videoを公開した。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=iGc15qqFnv4 ]
本楽曲は企画動画やダンス動画がSNS上で拡散されて話題をよんでいて、楽曲のキャッチーなメロディーとグルーヴ、思わず真似したくなるサビの振り付けが注目を集めている。ファンからはMusic Videoを見たいという声も多く寄せられており、今回のMusic Video公開はファン待望のタイミングとなった。
Music Videoは、色とりどりのCGで構成されたポップで幻想的な世界観が印象的な作品。カラフルなビジュアル演出とダイナミックな映像表現が次々と展開され、タイトルにも象徴される雪が溶けていく高揚感と共に恋の始まりのときめきが視覚的に描かれ、そこにKOMOREBIらしいポップなエネルギーが融合した映像となっている。
SNSでひろがった楽曲の熱量が、Music Videoという形でさらに立体的に描かれたことで、「雪溶けランデブー」は今後さらに多くのリスナーへひろがっていくことが期待される。SNSから生まれたムーブメントがどこまでひろがっていくのか。KOMOREBIの次なる展開に注目が集まる。
■「雪溶けランデブー」楽曲情報
【アーティスト】KOMOREBI（コモレビ）
【タイトル】雪溶けランデブー
【配信リリース日】2026/1/16(金)
【ジャンル】HIPHOP/RAP
【配信リンク】https://lnk.to/K.Yukidoke
■KOMOREBIライブ情報
KOMOREBIワンマンライブ「ROUTE 00」開催決定
・場所：代官山SPACE ODD（東京都渋谷区猿楽町２－１１ 氷川ビル B1.B2）
・日時：2026.4.18(土) OPEN 17:00 /START 18:00
・出演：KOMOREBI
・チケット発売中→https://livepocket.jp/e/komorebi260418
■KOMOREBI PROFILE
MCのSAM、MAXI、YUTA、MATHEUS、そしてDJ OTAによる、4MC & 1DJのオルタナティブヒップホップユニット。ヒップホップを軸にロック、R&B、ポップスを自在にミックスし、夢や希望、弱さや不安といった等身大の感情をリアルに描く。2024年リリースの「Giri Giri」がSNSで話題を呼び、TikTok総再生23億回を突破、各チャートで1位を獲得。音楽・ファッション・カルチャーを横断する“次世代のアイコン”として注目を集めている。
・Official
Instagram：https://www.instagram.com/komorebi___official/
TikTok：https://www.tiktok.com/@komorebi.official
X：https://x.com/komorebi__5