ポロ ラルフ ローレンがパリにてFall 2026 コレクションを発表

レディース ポロ Fall 2026 コレクションは、1970年代のアメリカンスタイルの実験的なスピリットにインスパイアされています。ニューヨークシティの洗練とアメリカ南西部の荒削りなロマンスを融合させたスタイルで、上品さと力強さ、格式と個性の間の緊張感を形にしています。1970年代は探求と自己定義の時代であり、パーソナルなスタイルは研究対象であると同時に、権威や慣例に対する抵抗でもあると考えられるようになりました。着こなしのルールを学ぶのは、それを巧みに破るためでもあったのです。

規律と自由、その均等なせめぎ合いが、今回のコレクションの礎（いしずえ）となっています。スリムなテーラリングから始まりながら、そこから解放される瞬間も許容されるでしょう。細長いシルエットは、ブラック、ホワイト、ネイビー、チョコレートブラウン、キャメル、そこに時折加わるレッド、イエロー、グリーンのポップなアクセントから成る、洗練されたカラーパレットで表現されています。一貫したテーマは「トーナルな装い」であり、そこではダメージ加工のレザーと対比させた柔らかなコーデュロイ、パリッとしたシャツに重ねたしなやかなスエード、シルクと合わせたシアリングといった質感がコントラストのポイントとなります。

大胆なレイヤリングが、スタイリングにおいても感性においても予想外の組み合わせを示します。ホワイトタキシードシャツとブラックパンツにカマーバンドを思わせるポルカドットのスカーフを合わせ、ウエスタンベルトとブレザーをウエストに重ねて巻く、明るいイエローのタートルネックニットの上にはカラフルなフランネルを着用し、ウエストを絞ったロング丈のタキシードジャケットを羽織ります。この組み合わせは、まさにポロの真髄ともいえるエフォートレスな洗練とさりげない上品さを表現しています。

シーズンの主役となるのはアウターウェアです。クラシックなスタイルに洗練されたタッチを添えるのは、テーラードのウールコートが随所で放つ存在感や、シアリングをあしらった襟のディテールが演出する季節感です。リラックス感のあるウインドブレーカーが今シーズンはヘリンボーン柄で登場し、ナッパレザーを使うことでクラシックなアメリカンスポーツウェアにフレッシュさを加味しています。また、今回のコレクションでは、アーティスト イン レジデンス プログラムの一環として、オチェティ・サコウィン・ネイションのデザイナー、ジョシー＆トレイ・リトルスカイとのパートナーシップによる「ポロ ラルフ ローレン × TÓPA」コラボレーションからシープスキンスエードのフリンジジャケットも登場します。精巧な手仕事によるビーズワークが、真のノーザンプレインズの芸術性をコレクションにもたらします。

アクセサリーは必需品でもあると同時に、唯一無二の個性的なスタイルを表現するものでもあります。例えば、テーラードレイヤーに掛けられたワイドベルト、ウエスタン風のディテールがあしらわれたブーツ、意表を突く色合いのレザーのグローブ。また、「Polo ID」バッグと「Polo Play」バッグのシーズンモデルとともに、新たなバッグ ファミリー「The Polo Blaze（ザ ポロ ブレイズ）」も登場します。この名は、馬の額から鼻にかけて広がる白い斑紋（ブレイズ）に由来し、乗馬にまつわるスピリットをポロ ウーマンのために大胆に再解釈したバッグです。彫刻を思わせるラインと目を惹くハードウェアで、ハイクオリティでありながらもエフォートレスな美しさを形にしました。ライダーウェアにインスパイアされたタンブル加工のレザーを採用し、トップハンドル、スモール ショルダー、ラージ ショルダーの3シルエットで展開。ダウンタウンのエッジと伝統的なエレガンスを調和させたコレクションです。

トレンドに縛られないポロ ウーマンは、フォルムと機能性を重視します。そんな女性に寄り添い、そして彼女が動けるようにデザインされたアイテムの数々。彼女はしっかりとした構造と気楽さのバランスを取りながら、直感と自立心を纏うのです。コレクションの着想のもととなった時代のように、着こなしのルールを理解したうえで自分自身のものにする。確信的かつ意図的に、しかもさりげなく表現豊かに、ポロ ウーマンの装いは彼女の自信をさらに、進化させるでしょう。

