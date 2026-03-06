【第200回　市民とNPOの交流サロン】（登壇団体：NPO法人 まちの食農教育）を開催します！

一般社団法人 NPO協働機構

【第200回 市民とNPOの交流サロン（オンライン・イベント）登壇団体：NPO法人 まちの食農教育を】3月12日（木）に開催します！

◆市民とNPOの交流サロンとは ？

さまざまな分野で活躍するNPO団体にその活動をご紹介いただき、社会貢献活動への理解、参加意義を共有し、活動への参加、支援、協力などの協働の輪を広げる場として開催しています。毎月1回､1団体のお話をじっくり聴く2時間。 前半は団体の紹介､後半は質疑応答を中心に行います。 社会貢献活動に関心がある方､NPOを知りたい方､中間支援の方など､どなたでもご参加いただけます。

◆日時 2026年3月12日（木）18:45～20:45

◆登壇団体/登壇者NPO法人 まちの食農教育

代表理事 樋口 明日香 氏

《団体概要》

徳島県神山町を拠点に、子どもと地域の大人が土に触れ、食べものを育て、味わい、つなぐ学びを重ねています。わたしたちが考える食農教育は、作物を育て、調理し、味わう体験を通して、食と農が私たちの生活とどうつながっているのかを学ぶ取り組みです。身近な食を入口に、子どもたちから大人までがともに考え、感じ、対話しながら学びを深めていく場をつくっています。

◆対象：NPOや社会貢献活動、について知りたい方、”創造的過疎”へ取り組む徳島県神山町に関心のある方、”食農教育”に対する理解を深めたい方、過疎化する中山間地域と人口過密の大都市が”食”と”農業”をつうじてどのようなつながりを持ちうるのか考えたい方など、どなたでもご参加いただけます。

◆参加費：無料

◆定員：オンライン参加（Zoom）40名

◆申込み：https://peatix.com/event/4880918

◆主催：新宿 NPO協働推進センター

◆後援：新宿区

