コイン配布の新連載記念キャンペーンも実施！むずキュン満載のアオハル BL 開幕！「鷹野は今日もいじわるなくせに甘い」3/6～ で連載開始！

(C)向坂悠／白泉社

株式会社白泉社運営の総合エンタメアプリ・マンガ Park にて「鷹野は今日もいじわるなくせに甘い」


(向坂悠)の連載がスタートします



【「鷹野は今日もいじわるなくせに甘い」(向坂悠)あらすじ】


高校のデザイン美術科に通う百瀬有(ももせある)は、男性の国語教諭のことを密かに想っていた。ところがある日、こっそり描いていた先生の絵を普通科のイケメン鷹野千哉(たかのちか)に見られてしまう。


普通科なら接点もないかと安心した矢先、鷹野が美術科に転科してきて!?子ども扱いをしてくる鷹野に煽られ、ムキになった百瀬はなんと鷹野にキスをしてしまい──!!



連載は 2026/3/6（金）スタート！


毎週金曜更新予定です。



【新連載記念読書チャレンジキャンペーン】

マンガ Park では「鷹野は今日もいじわるなくせに甘い」の新連載を記念して、読書チャレンジキ


ャンペーンを実施いたします。期間限定＆読めば必ずコインがもらえる BIG チャンス！



1チャプター目を読むと


5ボーナスコインプレゼント！


実施期間　3/6(金)～3/12(木)



【アプリ概要】マンガ Park

・カテゴリ：ブック、コミック


・価格：無料(アプリ内課金あり)


・利用環境：スマートフォン、タブレット各端末、パソコン


・対応 OS：iOS14 以降、Android(TM) 7.0 以降





