コイン配布の新連載記念キャンペーンも実施！むずキュン満載のアオハル BL 開幕！「鷹野は今日もいじわるなくせに甘い」3/6～ で連載開始！
(C)向坂悠／白泉社
株式会社白泉社運営の総合エンタメアプリ・マンガ Park にて「鷹野は今日もいじわるなくせに甘い」
(向坂悠)の連載がスタートします
【「鷹野は今日もいじわるなくせに甘い」(向坂悠)あらすじ】
高校のデザイン美術科に通う百瀬有(ももせある)は、男性の国語教諭のことを密かに想っていた。ところがある日、こっそり描いていた先生の絵を普通科のイケメン鷹野千哉(たかのちか)に見られてしまう。
普通科なら接点もないかと安心した矢先、鷹野が美術科に転科してきて!?子ども扱いをしてくる鷹野に煽られ、ムキになった百瀬はなんと鷹野にキスをしてしまい──!!
連載は 2026/3/6（金）スタート！
毎週金曜更新予定です。
(C)向坂悠／白泉社
【新連載記念読書チャレンジキャンペーン】
マンガ Park では「鷹野は今日もいじわるなくせに甘い」の新連載を記念して、読書チャレンジキ
ャンペーンを実施いたします。期間限定＆読めば必ずコインがもらえる BIG チャンス！
1チャプター目を読むと
5ボーナスコインプレゼント！
実施期間 3/6(金)～3/12(木)
詳細はマンガParkアプリをチェック！
https://manga-park.com/share?atid=104111&wtid=104111(https://manga-park.com/share?atid=104111&wtid=104111)
【アプリ概要】マンガ Park
・カテゴリ：ブック、コミック
・価格：無料(アプリ内課金あり)
・利用環境：スマートフォン、タブレット各端末、パソコン
・対応 OS：iOS14 以降、Android(TM) 7.0 以降
・無料ダウンロードはこちらから ＜App Store、GooglePlay 共通＞https://manga-park.com/app
・Web 版マンガ Park：https://manga-park.com/(https://manga-park.com/app)
・マンガ Park 公式 X（旧 Twitter）：https://twitter.com/manga_park(https://manga-park.com/app)
＜本件に関するお問い合わせ先＞
白泉社キャラクタープロデュース部
tel 03-3526-8052 mail:cp@hakusensha.co.jp