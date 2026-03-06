CAMPER・CAMPERLABの新クリエイティブ・ディレクターにABRAHAM ORTUÑO（ABRA）就任

株式会社カンペールジャパン

スペイン・マヨルカ島発のシューズブランド「CAMPER（カンペール）」は、スペイン人デザイナー Abraham Ortuño（アブラハム・オルトゥーニョ／通称 Abra） を、CamperおよびCAMPERLABの新クリエイティブ・ディレクターに任命したことを発表します。

Abraは、プロダクトおよびブランドコミュニケーション全体にわたるクリエイティブディレクションを統括し、CamperとCAMPERLABの両ラインを率います。本就任は、デザインイノベーション、カルチャーとしての存在感、そして地中海的アイデンティティへのコミットメントをさらに強化する、新たな章の幕開けとなります。スペイン、アリカンテ生まれのAbraは、クラフトマンシップと実験が交差する領域でキャリアを築いてきました。2019年にアブラを設立する以前は、国際的な一流ファッションブランドとコラボレーションし、業界内で高く評価されるカルト的なアクセサリーやフットウェアのデザインを数多く手がけてきました。

Abraのクリエイティブデビューは2027年秋冬シーズンとなります。新たなクリエイティブディレクションは2027年初頭に発表され、コレクションは2027年6月にグローバルローンチ予定。これは両ブランドにとって新時代の始まりを象徴するものです。

Camper CEO Miguel Fluxa （ミゲル・フルーシャ）：

「Abrahamは、新世代のクリエイティブリーダーを体現する存在です。フットウェアへの深い理解に加え、強いカルチュラルセンスと国際的な視点を併せ持つ彼は、Camperを次のフェーズへ導く理想的な人物です。彼のビジョンは、私たちのデザインアイデンティティをさらに強固なものにしながら、新たな創造的領域を切り拓いてくれると確信しています。この新しい章を共にスタートできることを大変楽しみにしています。」

Camper & CAMPERLAB クリエイティブ・ディレクター Abraham Ortuño （アブラハム・オルトゥーニョ)：

「CamperおよびCAMPERLABのクリエイティブ・ディレクターという役割に就任できることを大変光栄に思います。スペイン人デザイナーとして、Camperは常にスペインデザインの最高峰を象徴する存在でした。地中海的な実用性と、遊び心あふれる精神を大胆に両立させるブランドです。その豊かなアーカイブを尊重しながら、メインラインであるCamperとCAMPERLABの両方に、新しい刺激や挑発的なエネルギーを注ぎ込んでいきたいと考えています。アイロニー、クラフトマンシップ、そして現代文化を融合させながら、フットウェアの可能性を押し広げていきます。」

Abraham Ortuño Perez

パリとスペインを拠点に活動するAbrahamは、テクニカルな精度と感情的なストーリーテリングを融合させることで、コンテンポラリーアクセサリーの概念を再定義してきた存在として知られています。自身のブランド「Abra」では、スペインのクラフトマンシップと前衛的な美学を融合させたコレクションを展開し、世界有数のコンセプトストアでの取り扱いを通じて国際的な評価を獲得しています。その作品は、フットウェアのヘリテージとの強い結びつきを持ちながら、常に既存のデザインコードに挑戦し続けています。

Camper & CAMPERLAB

Camperは1975年にマヨルカ島で設立され、その起源は1877年にまで遡ります。現在では、コンテンポラリーデザイン、機能性、そして独自の地中海的スピリットを融合させたグローバルなフットウェアブランドとして成長を遂げています。2015年には、ブランドを最も革新的に表現するブランドとして、CAMPERLABが誕生しました。その後、CAMPERLABは完全に成熟したファッションハウスへと進化し、2024年にはレディ・トゥ・ウェアをローンチ。さらに、パリ・メンズ・ファッションウィークの公式カレンダーへの参加を通じて、フットウェア、アパレル、文化的ストーリーテリングを統合した、Camperの最も先鋭的なクリエイティブステートメントを体現しています。

Camperは現在もフルーシャ家の4代目によって運営されており、この継続性が、長年のヘリテージとイノベーションを稀有なバランスで両立させるブランドの強みとなっています。