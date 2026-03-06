冬のデートシーンに登場する“あったか～い缶”に着目『恋は、温度で動き出す。あったか～い缶覧車』イベント開催

大和製罐株式会社

総合容器メーカー、大和製罐株式会社（本社：東京都千代田区丸の内、代表取締役社長：山口裕久）は、体験型イベント『恋は、温度で動き出す。「あったか～い缶覧車」』を、2026年3月10日（火）から4月12日（日）までの期間限定で開催します。

本企画は、冬のデートシーンや恋愛ドラマで見られる“あったか～い缶を渡す描写”に着目し、寒い日のデートで交わされる缶は、手にじんわりとぬくもりを感じさせ、緊張した空気をやわらかくする存在なのではないか。そうしたイメージを「あったか～い缶効果」と題し、体験型イベントを企画しました。

日本国内でも3月の平均気温の低い北海道の「大観覧車 nORIA 札幌すすきの」とコラボレーションし、イベント期間中は“恋が叶う”と都市伝説的に語られている「幸せの黄色いゴンドラ※」を本企画仕様に装飾します。さらに、ペアで乗車された方には限定デザインの温かいスチール缶「告白缶」を、先着3,000名様(各日100本限定)に無料配布します。

※ラッピングゴンドラは1基のみです。

企画背景

本企画は、冬のデートシーンや恋愛ドラマで見られる“あったか～い缶を渡す描写”に着目したもの。寒い日のデートで交わされる缶は、手にじんわりとぬくもりを感じさせ、緊張した空気をやわらかくする存在なのではないか。そうしたイメージを「あったか～い缶効果」と題し、体験化しました。

舞台となる観覧車は約10分間、二人きりで向かい合う空間です。沈黙が生まれることもあるその環境で、手に伝わる缶のぬくもりが、場の空気をほぐすのではないかと考えました。

『恋は、温度で動き出す。「あったか～い缶覧車」』イベント概要

＜イベント概要＞

名 称：恋は、温度で動き出す。「あったか～い缶覧車」

期 間：2026 年3 月10 日(火)～4 日12 日(日)

配布時間：17:00～ ※先着制

開催場所：大観覧車 nORIA 札幌すすきの(札幌市中央区南3 条西5 丁目1-1 ノルベサ)

配 布 数：オリジナルデザインのあったか～い缶を先着3,000 缶配布(1 日100 缶限定)

配布条件：観覧車2 名分以上の乗車券を購入した方に先着でプレゼント

※数量が無くなり次第終了となります。

※返品・交換はできません。予めご了承ください。

※「あったか～い缶」は17 時以降に観覧車を乗車された方が対象です。

※本製品の営利目的での転売は固く禁止します。

＜配布製品＞

スチール缶の特長

スチール缶に使用されている「スチール」の主原料である「鉄」は磁石につく特性から非常に分

別しやすくリサイクル率が高いことが特長です。また使用後は同じ素材に再生して、無限に循環

リサイクルすることが可能なため、持続可能性にも優れています。

▼告白缶（イメージ）

※非売品 ／ 内容量：185ｍl ／ 品名：ウーロン茶

▼あったか～い缶覧車（イメージ）

“恋が叶う”と都市伝説的に語られている「幸せの黄色いゴンドラ」を装飾

会社概要

※ラッピングゴンドラは1 台のみ

大和製罐株式会社は、総合容器メーカーとして、社会に貢献することを基本理念とし、食品・飲料向け金属容器、化粧品、日用品向けチューブやポンプなどのプラスチック容器を提供しています。またお客様のコンセプトに適した飲料開発の支援、容器やデザインの提供、委託充填先や設備の紹介など容器に関わるサービスを提供しています。

社 名：大和製罐株式会社

代表者：山口裕久(代表取締役社長)

本 社：東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー9階

事業内容：缶詰用空缶(ビール・ジュース・コーヒー・炭酸などの各種飲料、魚介、果物等)の製造販売

化粧品・食品用プラスチック容器及び金属容器・キャップ類などの各種容器の製造販売

容器製造システム及びプラントの研究・開発・設計

URL：https://www.daiwa-can.co.jp/