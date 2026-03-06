【残業・睡眠・生産性を同時に扱う】ワークライフバランス研修の提供開始（管理職運用まで支援）

フラクタルワークアウト株式会社

フラクタルワークアウト株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高瀬雅弘）は、長時間労働と睡眠不足が不調・生産性低下につながり得る課題に対し、残業・睡眠・生産性を同時に扱い、管理職の運用（面談・業務配分）まで実装するワークライフバランス研修の提供を開始しました。

研修の実施で終わらせず、現場運用ガイドと月次レビューで改善を継続し、短期で追える指標で効果を検証します。

提供開始の背景

ワークライフバランス施策は、制度やスローガンを整備しても、現場の業務配分やマネジメント運用が変わらなければ形骸化しやすい領域です。

特に、長時間労働と睡眠不足が重なると、疲労蓄積、集中力低下、ミス増加、欠勤・休職の前段となる兆候が表面化しやすく、結果として生産性や定着に影響し得ます。

本研修は、残業削減を「個人の努力」に委ねず、管理職の面談・業務配分を運用として整備し、月次で回す仕組みを提供します。

プログラム概要（管理職研修＋現場運用ガイド＋月次レビュー）

本研修は、管理職の運用を中心に、残業・睡眠・生産性の論点を同時に扱い、実装までを支援するプログラムです。

提供内容

A. 管理職研修（面談と業務配分を標準化）

・残業と睡眠不足が起きる構造を整理し、管理職が扱うべき観察ポイントを統一

・1on1/面談での確認手順（状況把握→要因整理→調整案→次アクション）を標準化

・業務配分の見直し（優先順位、締切、アサイン、会議設計）を実務に落とす

B. 現場運用ガイド（属人化を止める）

・残業が増えやすい局面の共通パターンと対応手順を整理

・負荷調整の判断軸、休憩・回復の取り方、相談導線をガイド化

・「言った/言わない」で終わらない記録・共有の型を整備

C. 月次レビュー（やりっぱなしを止める）

・残業時間、睡眠自己申告、離職・休職の前段となる兆候指標を月次で確認

・重点部署を特定し、打ち手の追加・修正を継続

・短期で変化が出る指標を優先し、改善の手応えを運用として残す

一次情報として提示する運用指標（例）

・導入前後の残業時間の推移（部署別・時系列）

・導入前後の睡眠自己申告の推移（組織集計・時系列）

・離職兆候（例：欠勤・遅刻早退、業務遅延、相談件数等）の推移

※数値は導入企業ごとに、個人が特定されない集計でレポート化します。

期待できる経営インパクト（短期で追える指標を軸に改善）

残業時間の可視化と重点部署への集中

部署別の偏りを捉え、重点部署に対して業務配分と運用を調整できます。

睡眠不足の兆候を早期に捉え、悪化前に調整

睡眠自己申告等の指標を活用し、繁忙期の崩れを前倒しで是正します。

生産性低下・離職兆候の抑制

残業と睡眠の改善を運用で支え、ミス増・業務遅延・欠勤等の兆候を抑制します。

管理職運用の標準化で再現性を確保

面談・業務配分・月次レビューを仕組み化し、属人化を止めます。

導入の流れ

研修について

- 現状整理（残業、睡眠自己申告、重点部署候補、既存会議体）- 管理職研修（面談・業務配分の型を整備）- 現場運用ガイドの導入（判断軸、導線、記録）- 月次レビュー開始（残業・睡眠・兆候指標の確認）- 重点部署へ施策を追加・修正し、改善を継続- 期末に推移をレポート化し、次期運用へ更新

本研修は、残業・睡眠・生産性を同時に扱い、管理職の面談・業務配分まで含めて現場に実装するワークライフバランス研修です。

研修で終わらせず、運用ガイドと月次レビューで改善を継続し、短期で追える指標（残業時間、睡眠自己申告、離職兆候）で効果を検証します。

現場運用まで含めてワークライフバランスを定着させたい企業様は、下記窓口までお問い合わせください。

■会社概要

企業名：フラクタルワークアウト株式会社

所在地 : 東京都渋谷区神宮前1-14-34 原宿神宮の森 4F

代表 : 代表取締役 高瀬雅弘(たかせまさひろ)

設立 : 2020年4月1日

資本金 : 5,000万円

事業内容: 健康経営ソリューション、フィットネスサービス

URL:

https://body-palette.com/

https://fractal-workout.com/

加盟団体: PHRサービス事業協会、健康経営アライアンス、がん対策推進企業アクション、Smart Life Project、Sport in Life

