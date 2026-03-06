【大学受験は「時間」より「戦略」】 ～偏差値48・E判定から「同志社・立命館・近畿大」トリプル合格～

株式会社ウィザス

『「学び」と「成長」の喜びを、一人でも多くの人に』を掲げる株式会社ウィザス（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：生駒 富男）は、教育・人材育成として幼児から社会人のすべての人の幸せへとつながる"社会で活躍できる人づくり"の実現できる最高の教育機関を目指しています。

株式会社ウィザスが運営する第一ゼミナールグループ「個別戦略指導会（以下、コベセン）都島校」において、入塾時偏差値48のE判定から、わずか数ヶ月で同志社大学、立命館大学、近畿大学へのトリプル合格を果たした武田元樹さん（大阪府立旭高校卒）の最短合格事例をお知らせいたします。

志望校合格を阻む最大の壁は、学力不足そのものではなく、「何を、いつまでに、どう仕上げたら良いのか分からない」という迷いです。コベセンは、この迷いを確信に変えるマネジメントを提供しています。志望校合格から逆算し、塾での学習にとどまらず家庭学習を含む24時間の可視化を実施。取り組む教材の管理から進捗確認、週1回の週間面談までを一貫して行うことで、学習を感覚ではなく設計図に基づいて前進させます。

武田元樹さん 武田さんと校長代行の含本さん

そして、武田さんを入塾当初から担当したのは現役の同志社大学生で1学年上の先輩でした。受験の距離感が近いからこそ、不安や焦りに同じ目線で寄り添い、最新の入試情報や大学生活の実像をリアルに伝えることが可能です。週1回の定期面談に加え、日常的なコミュニケーションを通じてメンタル面も支援。「学力を上げる」だけでなく、「受験を戦い抜くメンタルを支える」ことまでを包含している点に、コベセンの講師品質の高さがあります。単なる指導者ではなく、合格まで伴走するパートナーとして機能しています。

さらに、生成AI（OpenAI）も戦略的に活用しました。自習や家庭学習の時間帯には英文添削を即時に実施し、待ち時間ゼロでアウトプットと修正を繰り返す環境を整備。人間による情緒的サポートと、AIによる技術的フィードバックを融合させ、テクノロジーを目的化するのではなく、合格から逆算した設計図に基づいて人とテクノロジーを最適活用する点に、コベセンの強みがあります。

■武田さんは次のように語ります。

「最初は英語の長文が苦手で、同志社は無謀だと思っていました。でも、コベセンでやるべきことをすべて可視化してもらい、憧れの大学に通う先輩講師に励まされたことで、最後まで走り抜くことができました。AIを使った添削も、待ち時間ゼロで学習効率を上げてくれました。」

コベセンが示したのは、授業時間の長さでも、偶然の成功例でもありません。学習を「設計」し、講師の質で支え、AIで加速させるその総合力です。詰め込み教育の限界を超える次世代型個別指導モデルとして、今回の最短合格はその実証事例となりました。

■「第一ゼミナール 個別戦略指導会」について

個別戦略指導会では、のべ25時間の研修プログラムを修了した講師陣を率いて、生徒一人ひとりの志望校と学力状況に応じて、教科指導だけではなく家庭学習を含めたすべての学習時間をプロデュースしています。

コベセンの特長は、「授業を受ける」ことを目的としない点にあります。年間スケジュールや教材管理を徹底し、「今どの位置にいて、次に何をすべきか」を全教科で明確に指示。無理のない学習設計により学習習慣を定着させ、自ら学び、成果を出せる状態へと導きます。さらに、毎週の面談を通じて学習進捗をリアルタイムで共有し、計画の見直しと改善を継続的に行います。

大学合格をゴールとする教育のあり方は、今、大きな転換期を迎えています。AIの進展や社会構造の変化により、将来を正確に予測することが難しい「予測困難な時代」が到来しているからです。

コベセンでは、社会の変化を見据え、受験を単なる合格のための学習ではなく、将来社会で活躍する力を育む機会と捉えています。受験という目標に向き合う過程を通じて、生徒が自ら課題を発見し、解決策を考え、表現する力を育みます。

■株式会社ウィザスについて

株式会社ウィザスは、「顧客への貢献」「社員への貢献」「社会への貢献」という3つの貢献を通じて、教育分野を中心に、一人ひとりの夢の実現に取り組む総合教育サービス会社です。すべては「成功」へのプロセスと考える“プラスサイクル”思考を基にした高校・大学事業、学習塾事業、グローバル事業、能力開発・キャリア支援事業を中心に、「社会で活躍できる人づくり」を実現できる最高の教育機関を目指しています。

社 名：株式会社ウィザス

代 表 者：代表取締役社長 生駒 富男

所 在 地：〒541-0051大阪府大阪市中央区備後町3-6-2 KFセンタービル

設 立：1976年7月10日

資 本 金：12億9,937万5,000円

従業員数：正社員1,011名（2025年3月31日現在）

事業内容：総合教育サービス

U R L ：https://www.with-us.co.jp

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社 ウィザス 第一ゼミナール企画広報室

担 当：山岡・目黒

所 在 地： 〒541-0051 大阪市中央区備後町3-6-2 KFセンタービル４F

T E L ：06-6264-4157

E-mail：yamaoka.yuto4@with-us.co.jp 、meguro.hiroki @with-us.co.jp