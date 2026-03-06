moomoo証券、NASDAQに上場する「PayPay」株が当たるプログラムを実施

moomoo証券株式会社

moomoo証券株式会社（ムームー、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：伊澤フランシスコ、以下「moomoo証券」）は、2026年3月12日(予定)に米ナスダックに上場するキャッシュレス決済大手PayPay（ペイペイ、ティッカーシンボル：PAYP）を上場初日より取扱いいたします。また、これにあわせ、PayPay株式（買付代金）が当選するプログラムを実施いたします。

本IPOにおいて想定される時価総額は2兆円程度とされ、日本企業の米国IPOとしては最大クラスとなる見込みです。ソフトバンクグループが主導するIPOの中でも、2018年に東京証券取引所に上場したソフトバンク（9434）、2023年に米ナスダックに上場したアーム・ホールディングス（ARM）に次ぐ大規模上場といえます。本銘柄をプライマリで取扱うネット証券において、IPOに応募するための口座開設の目安期日はすでに経過しておりますが、moomoo証券では上場当日から通常のお取引を提供いたしますので、初値近くでの取引を狙うことが可能です。moomoo証券は、プライマリでの申込みに間に合わなかったという投資家の方にも、最短当日の口座開設と業界最安水準の手数料で話題のPayPay上場に参加する環境を提供いたします。

上場日に買っても利益は出るのか？過去のソフトバンクグループIPO銘柄で検証

通常、日本の投資家が米国IPO銘柄をプライマリで入手することは難しく、ポジションを保有したい場合はセカンダリで買付けるのが一般的です。セカンダリで投資したとしても利益を狙うことはできるのでしょうか。過去ソフトバンクグループが投資に関わった米国IPO銘柄のうち、調達規模が大きかった3銘柄（2026年2月27日時点で上場を維持しているもの）を例に検証します。

アーム・ホールディングス（ARM）：128%のリターン

ソフトバンクグループは、世界的な半導体設計企業であるアーム・ホールディングスを2016年7月に買収し、2023年9月に米NASDAQに上場させました。ソフトバンクグループ会長である孫正義氏が「10年来のマドンナ」とも評した半導体企業であり、同社にとって肝いりのIPOであったといえます。公募価格51ドルに対し初値は56.10ドルをつけました。仮に初値で購入し2026年2月25日まで保有した場合、約134%のリターンとなっています。また、2024年7月には188.75ドルと最高値をつけ、大きなリターンを投資家にもたらしました。

ウーバー・テクノロジーズ（UBER）

アーム・ホールディングス（ARM）の上場後週足チャート（出所：moomoo）

ソフトバンクグループ傘下のソフトバンク・ビジョン・ファンドが筆頭株主として支援し、2019年5月にニューヨーク証券取引所へ上場しました。ライドシェアの世界的なパイオニアであり、上場時は赤字体質が懸念されましたが、その後黒字化を達成しS&P500指数にも採用されるほどに成長しています。公募価格45ドルに対し、初値は42ドルと公募割れでのスタートとなりましたが、セカンダリ投資家にとっては割安で仕込める絶好の機会であったと考えることもできます。仮に初値で購入し2026年2月25日まで保有した場合、約73%のリターンとなっています。

アリババ（BABA）

ウーバー・テクノロジーズ（UBER）の上場後週足チャート（出所：moomoo）

ソフトバンクグループは中国トップクラスのテック企業であるアリババのIPOにも関与しています。同社は2014年9月にニューヨーク証券取引所に上場しました。公募価格68ドルに対し、初値は92.70ドルと約36%高騰して取引を開始。仮に初値で購入し2026年2月25日まで保有した場合、約64%のリターンとなっています。

アリババ・グループ・ホールディング（BABA）の上場後週足チャート（出所：moomoo）

moomoo証券なら、上場当日の21時から注文可能！

米国株の上場当日は、現地での初回売買成立が日本時間の深夜～未明になることが一般的です。 moomoo証券では、上場当日の日本時間21時から先行して注文を受付けます。 「深夜まで起きて相場を見守るのは大変......」という方でも事前に注文を入れておくことが可能なため、睡眠時間を削ることなく、PayPayの上場に参加することができます。

今からでも上場当日に間に合う？

moomoo証券の口座開設は最短2分で申込みが完了し、最短当日にお取引を開始いただけます。また、口座開設前に事前入金を行っていただくことで開設と同時に資金が買付余力に反映されるため、すぐに発注をすることができます。

米国株No.1、moomoo証券が選ばれる理由

今回のIPOをきっかけに、なぜmoomoo証券で取引を始めるべきなのか。その答えは、単なる一度きりのIPO参加にとどまらない、長期的な投資パートナーとしての価値にあります。moomoo証券は、国内で5,500件以上のマーケットリサーチ実績を持つ日本マーケティングリサーチ機構（JMRO）が実施した指定領域の市場調査において、『米国株取扱銘柄数No.1』『米国株取引手数料の安さNo.1』『米国株24時間取引銘柄数No.1』『特許取得済のAI活用機能数No.1』の4冠を獲得しています。

豊富な銘柄数、低コスト、24時間取引環境、そしてAIを活用した分析機能。これらはすべて、個人投資家がより有利に、より合理的に投資判断を行うための基盤です。さらに、直感的で使いやすいUIUXを備えたアプリに加え、実際に対面で投資を体験できる店舗も展開し、オンラインとオフラインの両面から安心して学び、取引できる環境を整えています。

IPOというはじまりの一歩を、将来につながる資産形成の第一歩へ。moomoo証券は、すべての個人投資家をエンパワーするブランドとして、これからもあなたの投資に寄り添い続けます。

IPOをきっかけに米国株投資を始める方を応援！PayPay株が必ずもらえるプログラムを実施

PayPayの上場をきっかけに米国市場への投資を始める方を応援し、moomoo証券では口座開設および一定金額以上の入金等で最大10万円相当のPayPay株（買付代金）が当たるプログラムを実施しています。詳細は当社ウェブサイト（https://start.moomoo.com/0AgnlQ）をご確認ください。

moomoo証券について

2018年に米国・シリコンバレーで生まれた投資アプリ「moomoo」は、一人ひとりの投資目標を実現するために革新的かつ使いやすい投資ツールの提供のほか、アプリ内で全世界2,800万人(※1)以上の個人投資家が集まる掲示板サービスを運営し、世界中の投資家たちが最新の情報を共有し合い、学び合い、成長することをサポートしています。(※2)日本では2022年10月にmoomoo証券株式会社（東京都渋谷区）としてサービスを開始し、25年11月には国内で200万ダウンロード(※3)を実現しました。米国、カナダをはじめとした世界各国でのビジネス展開で培った技術力を武器に、日本の個人投資家の利益に貢献すべく独自のツール開発を行っています。また、「投資を、あなたの日常に。」というコンセプトのもと、ネット証券では日本初(※4)となる体験型店舗「moomoo証券ストア 表参道(https://www.moomoo.com/jp/experience-store?chain_id=mgD04v1-0_7rUa.1kqk9q0&global_content=%7B%22promote_id%22%3A13328%2C%22sub_promote_id%22%3A2%2C%22f%22%3A%22mm%2Fjp%22%7D)」を展開しています。洗練された空間の中で最新の投資ツールを直接体験できるだけでなく、専門スタッフとの対話を通じて、投資がよりポジティブで自分らしいライフスタイルの一部となるような体験をお楽しみいただけます。

※1 全世界のユーザー数。参照元：Futu Holdings Limitedの2025Q3の決算公告。

※2 サービスや機能によっては、口座開設などの条件を満たす必要があります。

※3 Sensor Tower集計によるアプリ名「moomoo」の累計ダウンロード数。すべてのサポートデバイス（iOS/Android）の合計値 集計期間：2022年10月27日～2025年11月13日

※4 6画面モニターやデモ取引、各種イベント等による投資体験型店舗は業界初。主要ネット証券 口座数上位5社:SBI証券、松井証券、マネックス証券、三菱UFJ eスマート証券、 楽天証券(順不同)で比較。(弊社調べ 2025年9月17日時点)

【会社概要】

会社名：moomoo証券株式会社

代表者：代表取締役社長 伊澤フランシスコ

所在地：東京都渋谷区渋谷1-2-5 MFPR渋谷ビル 11F、14F

TEL：03-6845-3636

FAX：03-3409-1533

E-Mail：moomoojp-mkt@jp.moomoo.com

金融商品取引業者：関東財務局(金商)第3335号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会



