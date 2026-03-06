［京都精華大学］大学主催 創作作品コンペティション 「SEIKA AWARD 2026」入賞者を発表

学校法人京都精華大学

京都精華大学（京都市左京区、学長：澤田昌人）が主催する創作作品コンペティション「SEIKA AWARD 2026」の入賞者および作品を本日発表いたしました。

京都精華大学では、高校生の自由な創作活動の応援と、新しい才能の発見を目的とした創作作品コンペンション「SEIKA AWARD」を2019年度より開催してまいりました。

本年で7回目を迎える今回は、昨年を上回る1,137点の応募があり、「記憶」をテーマに高校生が多様な表現で創作した新鮮で熱量のある作品の中から、入選作品150点を選出。2月12日に発表した入選作品のなかから、教員による厳正な審査のもと、グランプリや学長賞などの入賞作品を選出し、本日3月6日に発表しました。

入賞および入選作品の150点は、3月14日（土）から本学ギャラリーTerra-Sで展示し一般の方にも広く公開いたします。ぜひお越しください。

また、入賞・入選作品は、SEIKA AWARD Webサイトにて公開予定です。公開の際にはぜひご覧ください。

入賞作品

グランプリ青木珠々子さん（東京都立総合芸術高等学校）「Balloon」[アニメーション]学長賞竹濱風香さん（京都精華学園高等学校）「黄昏どき」[絵画]優秀賞市場伊織さん（宮城県角田高等学校）「不完全なまま、ここにある」[絵画]中祖亜麻理さん（滋賀県立栗東高等学校）「【漂う断片】」[絵画]矢吹 陽さん（東京都立工芸高等学校）「美の矜持」[工芸]藤田結羽さん（大阪府立工芸高等学校）「Pin」[プロダクト]永井あやさん（神奈川県立新城高等学校）「暖かい家」[映像]

部門賞

美術工芸部門賞

瀧澤冬弥さん（星槎国際高等学校 帯広学習センター）「この先にあるもの」[絵画]

デザイン部門賞

熊谷 七さん（ドルトン東京学園高等部）「7:42」[グラフィック]

マンガ部門賞

田中 仁さん（神戸龍谷高等学校）「THE CAT'S ROUTINE」[アニメーション]

メディア部門賞

上村大空さん（創進学園高等学校）「不思議の国」[映像]

文章部門賞

日垣朋果さん（中央大学附属横浜高等学校）「縫い留められた記憶」[エッセイ]

授業作品部門賞

房岡梅乃さん（京都精華学園高等学校）「暮らしの跡」[絵画]

奨励賞- 一戸くるみさん（宮城県宮城野高等学校）「瞬間」[絵画]- 井上珠宇さん（広島県立五日市高等学校）「黄昏時」[絵画]- 佐竹桃果さん（兵庫県立明石高等学校）「流生」[絵画]- 角川花衣さん（東京都立国際高等学校）「縛る」[絵画]- 橋口颯菜さん（長崎日本大学高等学校）「選択肢」[絵画]- 原 桃世さん（神戸市立六甲アイランド高等学校）「景勝」[絵画]- 前田葵月さん（関西文化芸術高等学校）「形」[絵画]- 岡本凉明さん（京都精華学園高等学校）「深井」[立体・彫刻]- 齋藤詠空さん（クラーク記念国際高等学校 三田キャンパス）「MEMORE PLAYER」[立体・彫刻]- 山本侑汰さん（東京都立八王子桑志高等学校）「盗一」[立体・彫刻]- 中谷ちひろさん（大阪府立港南造形高等学校）「In the bubbles in the SEA」[工芸]- 松長優茂さん（福岡市立博多工業高等学校）「ゆうがお」[工芸]- 神田まおさん（関西文化芸術高等学校）「小さな花畑」[イラスト]- 高野恋由紀さん（作新学院高等学校 情報科学部）「雲に溶けた記憶」[イラスト]- 小谷美結さん（帝塚山学院高等学校）「継がれる華」[ファッション]- 佐野いおりさん（滋賀県立栗東高等学校）「Pack fish bag」[ファッション]- 成田さわさん（仙台高等専門学校 名取キャンパス）「渦の家」[建築]- 石川美心音さん（東海学園高等学校）「ジュネーヴと我執 -The End Of Will-」[ストーリーマンガ]- 比留間北斗さん（昭和学院高等学校）「Memoire」[ストーリーマンガ]- 北上にこさん（八戸工業大学第一高等学校）「集めて、輪郭とする」[写真]- 小曽根蒼さん（埼玉県立芸術総合高等学校）「目にしみる赤」[写真]- 宮田悠良さん（Ｎ高等学校）「Typo memory」[映像]- 山地桃果さん（鴎友学園女子高等学校）「Mirabilis」[映像]- 新保英紘さん（京都市立美術工芸高等学校）「再構築」[音楽]- 林田雪雛さん（クラーク記念国際高等学校 厚木キャンパス）「Brandy Crusta」[音楽]- 安田颯仁さん（Ｓ高等学校 金沢キャンパス）「美化」[音楽]- 北上にこさん（八戸工業大学第一高等学校）「文脈を失くした言葉たち」[エッセイ]- 高 木子さん（神奈川県立横浜国際高等学校）「鼻の高さに刻まれたハルビンの記憶」[エッセイ]- 角田文乃さん（萩光塩学院高等学校）「ひとなすの思い出」[エッセイ]- 横田ゆずかさん（兵庫県立上郡高等学校）「記憶の呪い」[エッセイ]学校賞- 滋賀県立栗東高等学校- 関西文化芸術高等学校- 帝塚山学院高等学校

SEIKA AWARD Webサイト：https://award.kyoto-seika.ac.jp/

創作作品コンペティション「 SEIKA AWARD 2026 」入選作品展

入賞作品および入選作品の150点を展示する「 SEIKA AWARD 2026 」入選作品展を、本学ギャラリーで開催します。

会期：2026年3月14日(土)～3月22日(日)

時間：10:00～17:00

会場 : 京都精華大学ギャラリーTerra-S（〒606-8588 京都市左京区岩倉木野町137）

テーマ：「記憶」

応募部門：

美術・工芸部門：絵画／版画／立体・彫刻／工芸

デザイン部門：イラスト／グラフィック／ファッション／プロダクト／インテリア／建築

マンガ部門：ストーリーマンガ／キャラクター／一コママンガ／アニメーション

メディア部門：写真／映像／音楽／プログラミング作品

文章部門：エッセイ

授業作品部門：高等学校の授業内で取り組んだ作品

主催：京都精華大学

Webサイト：https://www.kyoto-seika.ac.jp/event/2026/0306_1.html

