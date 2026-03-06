コールマン、「真空断熱ステンレスボトル」新発売

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社 コールマン事業部

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社コールマン事業部（本社：東京都港区、社長：中里豊、以下コールマン）は、真空断熱で優れた保冷・保温力を備えデイリーユースで活躍する「真空断熱ステンレスボトル」シリーズ（全6色）の3モデルを2026年4月より順次発売します。

■デイリーユースやレジャーに最適 高保冷・保温力のセラミック加工ボトル左から）「700ml」、「450m」、「300ml」 ※画像は「グレージュ」カラー

「真空断熱ステンレスボトル」シリーズは、ボトル内外の熱移動を遮断する真空断熱構造で保冷・保温力が優れています。冷たい飲み物で結露ができることも、温かい飲み物でボトル表面が熱くなることもありません。サイズも「700ml」、「450m」、「300ml」の3モデルが揃っており、季節を問わずご使用いただけるので、デイリーユースやレジャーにおすすめのシリーズです。

容量が約750ml、450ml、300mlという3つのサイズ展開に加え、ミルク、ミント、コーラル、グレージュ、グレー、ブラックといったこれまでコールマン製品で愛されてきたゆかりのあるカラー全6色を取り揃えました。バリエーション豊かなサイズとカラーの展開で全18パターンからお好みやライフスタイルに合わせて、最適なボトルを選ぶことができます。

オフィスや学校用、また休日のちょっとしたお出かけまで、幅広い用途でご使用いただける日常使いに最適なボトルシリーズです。

■セラミック塗膜加工・食洗器対応でお手入れもカンタン左）内側はセラミック塗膜加工で汚れや匂いも残りにくい 右）持ち運びに便利なハンドル付き

〈保冷・保温比較〉「真空断熱ステンレスボトル」シリーズ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32148/table/293_1_1c8d5cfea7c101aa11491120eedd79fe.jpg?v=202603071251 ]

※4℃、95℃の水を入れて、室温（20℃）で放置した場合

■ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社

・職務執行者：ショーン・チャールズ・ベックストローム、中里豊（社長）

・従業員数：371名 ※直雇用のみ（2025年12月31日現在）

・住所：〒108-0023 東京都港区芝浦4-9-25 芝浦スクエアビル

1976年より、コールマン各種製品の企画・製造、輸入および国内販売を行っています。

