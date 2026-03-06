【TAC証券アナリスト】2026年1次秋合格目標「早割キャンペーン」まもなく終了！

TAC株式会社

証券アナリスト試験対策講座を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、 代表取締役：多田敏男）は、2026年１次秋合格目標の早割キャンペーンを実施中！3/9（月）まで、入門速修本科生・速修本科生が20,000円OFF！まもなく終了です。

https://www.tac-school.co.jp/kouza_analyst/analyst_1jiakicp.html

◆入門速修本科生

入門講義が4回ついており、全くの初学者でも短期間で合格を狙えるコースです。入門講義でファイナンスや会計の基礎をしっかりと固めて本講義に臨みます。予備知識がない方におススメのコースです。

◆速修本科生

入門速修本科生から入門講義（4回）を除いたコースです。約6か月でインプットとアウトプットを完成させ3科目合格を目指します。初学者・学習経験者どちらにもおすすめのコースです。

https://www.tac-school.co.jp/kouza_analyst.html#course

資格の学校TAC 証券アナリスト講座について

資格の学校TAC 証券アナリスト講座は、開講実績35年。最新の試験傾向を分析・反映したカリキュラムと受験指導のプロ講師陣によるわかりやすい講義で、証券アナリスト第1次試験・第2次試験に対応したコースを開講しています。また毎年改訂のオリジナル教材や多彩なニーズに対応した学習メディアや安心のフォロー制度などで効率的な学習・合格をサポートしています。

https://www.tac-school.co.jp/kouza_analyst.html

