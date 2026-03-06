3月9日（月）「ミクの日」記念！『劇場版プロジェクトセカイ　壊れたセカイと歌えないミク』を「ミクの日」当日夜6時より「ABEMA」で“無料独占”配信！

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、バーチャルシンガー「初音ミク」の記念日「ミクの日」である2026年3月9日（月）夜6時より、初音ミクが活躍するアニメ映画『劇場版プロジェクトセカイ　壊れたセカイと歌えないミク』の無料独占配信を実施いたします。



『劇場版プロジェクトセカイ　壊れたセカイと歌えないミク』は、株式会社セガとサイバーエージェントグループの株式会社Colorful Paletteが手がけ、全世界ダウンロード数3,900万を突破している大人気スマートフォン向けリズム＆アドベンチャーゲーム『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』（通称「プロセカ」）を原作とする初のアニメ映画作品です。完全オリジナルストーリーとなる本作では、ゲーム本編には登場しない新たな「初音ミク」が、「プロセカ」のキャラクター達と出会い、成長していく姿が、アニメーションスタジオP.A.WORKSにより描かれます。2025年1月17日の公開以来、多くのファンを魅了し、興行収入15億円、観客動員114万人を突破するなど、新たなメディアミックス展開への挑戦作として大きな注目を集めました。



このたび決定した『劇場版プロジェクトセカイ　壊れたセカイと歌えないミク』の無料独占配信では、「ミクの日」当日である2026年3月9日（月）夜6時より「ABEMAアニメチャンネル」にて無料放送を実施。さらに、放送後1週間は本作を“無料独占”でお楽しみいただけます。



ぜひ「ミクの日」は「ABEMA」で、初音ミクと「プロセカ」キャラクターたちが紡ぐ新たな物語をご堪能ください。



■「ミクの日」記念！『劇場版プロジェクトセカイ　壊れたセカイと歌えないミク』無料独占配信　概要





＜放送日時＆番組URL＞


放送日時：2026年3月9日（月）夜6時～


放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル


番組URL：https://abema.go.link/hkK2G


※放送後1週間、無料独占でお楽しみいただけます。


※「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」（※1）ならいつでも見放題でお楽しみいただけます。



■作品情報


【INTRODUCTION】


原作は、音楽を中心としたサブカルチャーが盛んな街「シブヤ」と、人々の“本当の想い”が映し出された不思議な空間「セカイ」を舞台に、少年少女の“本当の想い”そして「自分の歌」を見つける物語を描き、「初音ミク」たちバーチャル・シンガーも登場するアプリゲーム「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」（通称：「プロジェクトセカイ」）。


本作では、ゲームには登場していない新しい「初音ミク」が、「プロジェクトセカイ」のキャラクター達と出会い、成長していく姿を、アニメーションスタジオP.A.WORKSにより完全オリジナルストーリーとして描かれます。



【STORY】


「キミのことを、教えて。そうすれば、歌がわかるのかもしれない」


ＣＤショップで聴いたことのないミクの歌を耳にした星乃一歌。


彼女はモニターに、見たことのない姿の”初音ミク”を見つけ、「ミク!?」と思わず声に出す。


その声に驚いたミクは、一歌と目が合ったものの、ほどなくして消えてしまう。


後日、路上ライブを終えた一歌のスマホに、以前見かけたミクが姿を現す。


寂しそうに俯くミクに、一歌はそっと話を聞いてみると、


歌を届けたい人たちがいるのに、いくら歌っても、その歌が届かないという。


ライブで多くの人の心に歌を届ける一歌の姿を見て、


彼女のことを知れば自分も同じように出来るのではと考えたミクは、一歌のもとにやってきたのだった。


ミクの願いに「私でよければ」と微笑みながら一歌は答え、初音ミクと少年少女たちの新たな物語が始まる―



【STAFF】


原作：セガ/ Colorful Palette / クリプトン・フューチャー・メディア


監督：畑 博之


脚本：米内山 陽子


キャラクターデザイン／総作画監督：秋山 有希


サブキャラクターデザイン／総作画監督：辻 雅俊


プロップ設定：牧野 博美


美術監督：鈴木 くるみ


美術設定：塩澤 良憲


撮影監督：岩井 和也


色彩設計：手嶋 明美


CGIディレクター：小川 喬右・鈴木 晴輝


編集：高橋 歩


音響監督：明田川 仁


音響効果：上野 励


音響制作：マジックカプセル


音楽：宝野 聡史


アニメーション制作：P.A.WORKS


配給：松竹


製作幹事：サイバーエージェント



【CAST】


初音ミク：ORIGINAL CV BY 藤田 咲


鏡音リン・鏡音レン：ORIGINAL CV BY 下田 麻美


巡音ルカ：ORIGINAL CV BY　浅川 悠


MEIKO：ORIGINAL CV BY 拝郷 メイコ


KAITO：ORIGINAL CV BY 風雅 なおと


星乃 一歌：野口 瑠璃子


天馬 咲希：礒部 花凜


望月 穂波：上田 麗奈


日野森 志歩：中島 由貴


花里 みのり：小倉 唯


桐谷 遥：吉岡 茉祐


桃井 愛莉：降幡 愛


日野森 雫：本泉 莉奈


小豆沢 こはね ：秋奈


白石 杏：鷲見 友美ジェナ


東雲 彰人：今井 文也


青柳 冬弥：伊東 健人


天馬 司：廣瀬 大介


鳳 えむ：木野 日菜


草薙 寧々：Machico


神代 類：土岐 隼一


宵崎 奏：楠木 ともり


朝比奈 まふゆ ：田辺 留依


東雲 絵名：鈴木 みのり


暁山 瑞希：佐藤 日向



公式サイト：https://sh-anime.shochiku.co.jp/pjsekai-movie/



■「ABEMA」について


