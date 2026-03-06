『WIND BREAKER 不良たちの英雄譚』1st Anniversary記念イベント開催！　王国騎士団衣装を纏った15キャラクターが登場！

株式会社講談社

株式会社講談社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：野間省伸）は、 TV アニメ『WIND BREAKER』（略称、『ウィンブレ』）を題材としたオンラインゲーム『WIND BREAKER 不良たちの英雄譚』（略称、『ウィンヒロ』）において1st Anniversary記念イベントを開催することをお知らせします。

■1st Anniversary記念！ 「WIND KNIGHT ～てっぺんの騎士～」開催！

1st Anniversary記念イベント「WIND KNIGHT ～てっぺんの騎士～」を開催いたします。本イベントでは、ボウフウリンと獅子頭連、そしてGRAVELメンバーたちが集まり子供たちのために演劇に挑戦するゲームオリジナルストーリーをお楽しみいただけます。

▼あらすじ

梅宮の招集により、突如学校の屋上に集められた桜たち。

そこで宣言されたのは、子供会館の創立記念イベントで

「演劇」を披露するというもの！

しかも、風鈴以外のチームにも声をかけているようで……

最高に騒がしいアニバーサリーが幕を開ける！！

▼イベント期間

2026年3月6日（金）メンテナンス終了後～2026年4月3日（金）8:59（予定）

※3月6日（金）メンテナンス終了後～3月12日（木）11:59までは先行公開期間となり、イベントストーリーの1話と2話を閲覧することができます。

▼イベントPV

https://youtu.be/A-HD2lmzZt4

※詳細はゲーム内をご確認ください。

■チームの垣根を越え、一つの「王国騎士団」に！？ 15キャラクターが騎士団衣装を纏う記念ガチャ開催！

イベント「WIND KNIGHT ～てっぺんの騎士～」の演劇内で着用する衣装を纏った15キャラクターのガチャを開催いたします。ボウフウリンと獅子頭連、GRAVEL、異なるチームメンバーたちが一つの王国騎士団衣装を纏い集結した本ガチャをお見逃しなく。

※詳細はゲーム内をご確認ください。

■ジュエルやオリジナル賞品が手に入る！ 1st Anniversaryキャンペーン「WIND KNIGHT 劇場案内」開催！

1st Anniversaryを記念し、豪華キャンペーン「WIND KNIGHT 劇場案内」を開催いたします。本キャンペーンではジュエルやガチャチケット、オリジナル賞品が手に入るキャンペーンや記念通販を開催いたします。

▼アニバーサリー特設サイト

https://www.wb-rebelheroes.com/1st-anniversary/

１．舞台（ゲーム内キャンペーン）

２．客席（SNSキャンペーン）

３．ロビー（ミニゲーム）

４．売店（1周年記念通販）

- 1st Anniversary 観劇ご招待ログインボーナス本ログインボーナスでは、王国騎士団衣装を着た15キャラクターがラインナップされているガチャチケットを最大10枚入手可能。- 1st Anniversaryミッション開催[てっぺんを目指す者]桜 遥や王国騎士団キャラのカケラなどと交換ができる「1st Anniversary記念コイン」が入手できるミッションを開催。さらにスタミナを消費して応援ポイントを獲得しキャラクター毎の応援パックを一定数集めると、特別な限定称号が入手できます。- 獅子奮迅伝チケットミッション最大160連分の獅子奮迅伝ガチャチケットが獲得できるミッションを開催。- 盟友加入キャンペーン10名以上の「盟友」に参加している方全員にジュエル1,000個をプレゼントするキャンペーンを開催。- 4週開催！ 毎週当たるプレゼントキャンペーン『ウィンヒロ』がこれまで開催したイベントをモチーフにしたオリジナル賞品が毎週当たるプレゼントキャンペーンを、公式 Xにて開催。第 1 週目は2025年4月開催イベント「春爛漫、花見のひととき」より、梶と桐生と一緒に花見（お出かけ）気分が味わえるお弁当箱を抽選で10名様にプレゼント。- SNS投稿、SS投稿キャンペーンXにて指定のハッシュタグをつけ、感想もしくはSS（スクリーンショット）を投稿。感想投稿をした方には抽選で50名様にレギュラーガチャチケット10枚とアシストトリガーガチャチケット10枚をプレゼント。SS投稿をした方には抽選で50名様にジュエル3,000個をプレゼント。- 己の力を示せ！ 獅子頭連入団試験「力の絶対信仰」獅子頭連への入団試験をWebミニゲームにて開催。己の力を獅子頭連に示し合格を目指せ！ 合格をした方には獅子奮迅伝ガチャチケット10枚をプレゼント。https://www.wb-rebelheroes.com/shishitoren-challenge/- 1周年記念通販イベント「WIND KNIGHT ～てっぺんの騎士～」開催を記念して、受注生産による通販を開始します。王国騎士団衣装のグッズを展開していますので、お見逃しなく。https://online.aniplex.co.jp/dcTGqQwZ▼受注生産受付期間3月6日（金）12:00～4月5日（日）23:59（予定）

※詳細はゲーム内や特設サイト、公式Xなどをご確認ください

■『WIND BREAKER 不良たちの英雄譚』（略称：ウィンヒロ）とは？

TVアニメ『WIND BREAKER』の世界をゲームならではの演出で表現した3DアニメーションRPGです。3Dグラフィック×アニメカットで描くTVアニメのストーリーや、兎耳山たち獅子頭連のオリジナルストーリー『獅子奮迅伝』をお楽しみいただけます。簡単操作で遊べるアニメティックバトルではお馴染みのキャラクターたちが登場。「必殺技」やロール次第で演出が変わる「タッグスキル」を駆使して戦闘に挑みましょう。他にも、キャラクターたちと様々な話題で絆を深めることができる「交流」や、3Dで再現された東風商店街の散策など遊べる要素は盛りだくさん。ボウフウリンや獅子頭連のメンバーたちと街を守りましょう！

■TVアニメ『WIND BREAKER』とは？

偏差値は最底辺、喧嘩は最強。超不良校として名高い風鈴（ふうりん）高校。そんな風鈴のトップを目指して街にやってきた高校１年生・桜 遥は、風鈴高校が街を守る“防風鈴（ボウフウリン）“と呼ばれる集団となっていたことを知る。そして桜もボウフウリンの一員として街を守るため戦い始めることに──！

原作漫画は「マガジンポケット」にて連載中、全世界累計発行部数1,000万部を突破した今、最もアツい新世代ヤンキー漫画。

▼原作・アニメ公式サイト＆公式SNS

TVアニメ公式HP：https://wb-anime.net/(https://wb-anime.net/)

TVアニメ公式 X：https://x.com/winbre_sakura(https://x.com/winbre_sakura)

TVアニメ公式TikTok： https://www.tiktok.com/@winbre_official(https://www.tiktok.com/@winbre_official)

■原作漫画情報

原作：にいさとる『WIND BREAKER』（講談社「マガジンポケット」連載）

https://pocket.shonenmagazine.com/episode/13933686331776549532

講談社コミックスにて1～24巻好評発売中！

■ゲーム概要

タイトル：『WIND BREAKER 不良たちの英雄譚』（ウィンヒロ）

ジャンル：3DアニメーションRPG

リリース日：2025年3月12日

プラットフォーム：スマートフォン（iOS/Android）、Windows 、Steam

価格：アイテム課金型（基本プレイ無料）

公式サイト：https://www.wb-rebelheroes.com/(https://www.wb-rebelheroes.com/)

公式X：https://x.com/winhero_PR(https://x.com/winhero_PR)

ウィンブレ公認Discord：https://discord.gg/R5uP6UZSA2(https://discord.gg/R5uP6UZSA2)

(C)にいさとる・講談社／WIND BREAKER Project (C)WIND BREAKER 不良たちの英雄譚 Project