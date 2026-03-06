JOURNAL STANDARD relumeがBROOKS BROTHERSに別注、完売チノが再登場。

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役 CEO：古峯 正佳）が運営するJOURNAL STANDARD relume（ジャーナル スタンダード レリューム）より、アメリカントラッドを代表するBROOKS BROTHERSとのエクスクルーシブモデル2型が登場。ブランドの名品をベースに、relumeの視点で現代的にアップデートした特別なコレクションです。

BROOKS BROTHERS SMU 2pleats Trousers

昨年瞬く間に完売した別注モデルが待望の再登場。ブランドのアイコンである「アドバンテージチノ」のツータックモデルをベースに、現代的なシルエットへアップデートしました。股下は前作のアンクル丈から1インチ（約2.5cm）延長し、裾上げをせずともバランスよく穿けるフルレングス仕様に。スニーカーから革靴まで合わせやすい万能なバランスに仕上げています。ゆったりとした「PLTフィット」を採用し、2本のプリーツが腰回りに立体感を生みつつ、裾に向かって緩やかにテーパードするシルエットでリラックス感と品の良さを両立。ヒップポケット上部にはブランドアイコンである「GF（ゴールデン フリース）」ロゴを刺繍しました。

BROOKS BROTHERS

SMU 2pleats Trousers

商品情報

発売時期/3月下旬

展開店舗/JOURNAL STANDARD relume 各店 /ベイクルーズ オンラインストア(https://baycrews.jp/item/list?q_mtype=0&q_skeywd=%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%BA&q_mshop=0498)

サイズ/M,L,XL

カラー/Navy、Khaki、Black

価格/\44,300（税込）

商品お問い合わせ先/JOURNAL STANDARD relume 自由が丘/

TEL03-5731-0504

BROOKS BROTHERS SMU Garment Dye BD SH

アメリカントラッドの王道であるポロカラーシャツを、製品染めでラフに仕上げた別注モデル。BROOKS BROTHERSの定番ボタンダウンシャツをベースに、製品染め（ガーメントダイ）を施すことで新品特有の堅さを抑え、着込むほどにパッカリングや退色を楽しめるヴィンテージライクな風合いに仕上げました。サイズはインラインよりも着丈と裄丈を約1インチ（約2.5cm）短く調整し、日本人の体型に合うバランスに。裾をタックアウトして着ても様になるシルエットです。左裾にはブランドアイコン「GF（ゴールデン フリース）」ロゴを同色刺繍で配置。別注トラウザーズと合わせれば、トーンを微妙に変えた大人のセットアップスタイルを楽しめます。

BROOKS BROTHERS

SMU Garment Dye BD SH

商品情報

発売時期/3月下旬

展開店舗/JOURNAL STANDARD relume 各店 /ベイクルーズ オンラインストア

サイズ/M / L

カラー/Blue.Beige.Black

価格/\23,100（税込）

商品お問い合わせ先/JOURNAL STANDARD relume 自由が丘/TEL03-5731-0504

Brand info

【JOURNAL STANDARD relume/ジャーナル スタンダード レリューム】

‘‘ just feeling ’’

Relumeは背伸びをしない「ちょうどよい」大人のファッションを提案するブランドです。

カジュアルでベーシックだけど品質にこだわったアイテムと、

ちょっと先を行くトレンドを「relumeらしく」独自に解釈したアイテムなどを提案します。

メンズ・レディス・ユニセックスと、全ての大人に楽しんで貰えるように

豊富なラインナップを取り揃えております。

HP： https://journal-standard.jp/relume/mens/concept/

Instagram： https://www.instagram.com/js_relume/

YouTube： https://www.youtube.com/@JOURNALSTANDARDrelumeChannel

Company info

【株式会社ベイクルーズ】

創立年月日 ：1977年7月22日

代表取締役会長 ：杉村 茂

取締役社長 ：古峯 正佳

本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 ：株式会社Saint James Japon、株式会社WILL WORKS、株式会社LADUREE JAPON、株式会社ル・プチメック

HP ：http://www.baycrews.co.jp/