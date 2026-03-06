《万博の感動をもう一度！》日本のお茶文化を現地で味わい尽くそう！～茶源郷・和束町にて『茶の匠からのおもてなし』イベント開催～

和束へ行こう！

■万博からさらにパワーアップした体験型イベントが多数

2025大阪・関西万博で茶摘みイベントを開催した京都府・和束町。会場では紹介しきれなかったお茶の魅力を味わえるツアーや体験ブース、さらに万博キャラバンや関西パビリオンに出店した高校生たちも参加するイベントを町内にて実施いたします。スタンプラリーやカードゲームといった、大人から子どもまで楽しめる催しを通じて、より深い日本茶の世界を知ってください！

■町内の茶農家が集結！貴重な日本茶を味わえるチャンスも！

☆イベントのPOINT☆

・主要スポットをまわる無料シャトルバスあり

・ツアーに申し込むと、普段は立ち入れない茶畑を訪問できる

・貴重なお茶づくりの話を生産者さんが直接レクチャー

・茶香服や飲み比べで様々な銘柄を体験可能

・第30回全国高等学校デザイン選手権大会にて優勝したゲームを体験できる

日本遺産や京都府の景観資産第1号に指定された、石寺の茶畑

＜茶畑ウォーク＞

普段は立ち入ることができない絶景茶畑を、町内のガイドと一緒にまわることができます。4団体が開催しており、下記URLにてお申し込みいただけます。

ツアー詳細：https://visitwazuka.com/walk/(https://visitwazuka.com/walk/)



★「抹茶飲み比べ」ができるツアーも実施！

ツアーの中には茶畑ウォークの後に和束産のお茶や抹茶3種類を飲み比べていただける体験も。お店では1杯1万円で提供される高級抹茶も味わえる和束町ならではの体験もできます。



＜茶香服（ちゃかぶき）＞

一度飲んだお茶の風味を記憶し、その後に飲んだお茶の中から当てていくー。室町時代から続く伝統的なお茶の楽しみ方を、和束町茶業青年団がご案内します。玉露など、高級茶を含む和束産のお茶を、茶農家自らが淹れてくれるとても貴重な体験をしていただけます。

詳細：https://visitwazuka.com/kabuki/(https://visitwazuka.com/kabuki/)





当日はおいしいお茶の淹れ方も学べます（煎茶など）2025年開催イベントの様子（茶席）

＜呈茶（ていちゃ）＞

生産者さんが淹れるお茶を飲みながら、普段は聞けないお茶づくりの話を直接聞ける貴重な機会です。町内4カ所で趣向を変えて開催していますので、ぜひ自分好みのお茶を発見してみてください。気に入ったお茶は生産者から直接、あるいは和束茶カフェでもご購入いただけます。

詳細：https://visitwazuka.com/tasting/(https://visitwazuka.com/tasting/)





＜お茶の淹れ方講座＞

ご家庭でも美味しい煎茶が入れられるコツを、日本茶インストラクターから学べる講座を開催。町内でも通常はなかなか開催のない貴重な体験です。

詳細：https://visitwazuka.com/workshop/(https://visitwazuka.com/workshop/)





＜小さなマルシェ＞

町内で愛される和菓子屋さんやカフェが出店し、いろいろなお菓子や焼き立てピザも味わえます。

詳細：https://visitwazuka.com/marche/(https://visitwazuka.com/marche/)







■国内唯一の茶業教育を行う木津高校も参加！

明治34年(1901)に茶業人材育成のための相楽郡立農学校として開校し、現在まで宇治茶の生産・製茶の後継者教育を行っている京都府立木津高校。以前和束町に分校があった縁もあり、高校生ならではの視点でお茶の魅力を紹介してくれます。





＊お茶の魅力を知ってもらうためのゲーム「Chaubt!(チャウト)」で遊ぼう

「お茶」とトランプの「ダウト」を掛け合わせたカードゲームを、同校システム園芸科園芸部が発案。第30回全国高等学校デザイン選手権大会で手摘み茶の未来を提案したゲームで、応募総数633チームから選ばれ、見事「優勝」しました！イベント当日は高校生たちが遊び方などを紹介しますので、ぜひ楽しみながらお茶の知識を学んでいきましょう！





■万博キャラバンも登場！

万博の感動を振り返る「アフター万博キャラバン」を、イベントに合わせて開催。京都の万博公式スタンプや写真撮影ブースを設置するほか、和束町が出展した時の様子をまとめたパネル展示も行います。また和束町マスコットキャラクター・茶茶ちゃんとの写真撮影もありますよ。

京都府広報監「まゆまろ」和束町マスコットキャラクター「茶茶ちゃん」

【写真撮影会】

10時～10時30分 まゆまろ + 茶茶ちゃん

14時～14時30分 茶茶ちゃん

開催場所：和束町健康福祉交流センター(cha nova)



実行委員・植田修さん

■実行委員・植田修さん「期待値を超えるイベントに」

前回のイベントではちょっとお天気が悪かったのですが、今年は快晴の予定なので絶景の茶畑が見られるはず。普段は表に出ないような茶農家さんや、たくさんの団体の方にご協力いただいていて、お茶について深く知ることができるイベントになっています。これからの新茶シーズンに向けて、皆さんの期待を越えられるような催しの数々を用意しています。事前予約が不要な体験も多数ありますので、ぜひお越しください。





【イベント開催の経緯】

和束町と宇治田原を結ぶ「鷲峰山トンネル」が2025年2月開通。それに合わせて、大阪より移住した植田さんを中心に、和束町をより多くの方に知ってもらえる体験プログラムを多数を企画しました。昨年第1回を開催し、今年はさらにパワーアップしたツアーや体験型イベントを用意しています。





イベント詳細：

https://www.town.wazuka.lg.jp/kakukanogoannai/chiikichikarasuishinka/eventjoho/4230.html (https://www.town.wazuka.lg.jp/kakukanogoannai/chiikichikarasuishinka/eventjoho/4230.html)

各種予約先：https://visitwazuka.com/(https://visitwazuka.com/)

問い合わせ先：和束町役場 地域力推進課（平日9時～17時）

0774-78-3002

