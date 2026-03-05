当社初のスクール系事業者向けマーケティング支援で申込数を前月比150％へ拡大

株式会社BOTANICO

当社初となるスクール事業者を対象としたマーケティング支援を実施しました。その結果、申込数を前月比150％まで増加させる成果を創出しました。

本事例は、スクールビジネスにおいてSNS運用と申し込み導線の設計を最適化することで、短期間で申込数を向上させた実証的な取り組みです。

【1．背景：スクール事業における集客・申込率の課題】

対象となったスクール事業者では、以下のような課題を抱えていました。

・SNSは運用しているが申込につながっていない

・スクールの魅力や価値が十分に伝わっていない

・申し込みページへの導線が分かりづらい

・広告に依存した集客構造になっている

BOTANICOはこれらの課題に対し、SNSを単なる発信ツールではなく、「信頼構築から申込までをつなぐマーケティングチャネル」として再設計し、支援を開始しました。

【2．施策概要：スクール特化型マーケティング設計】

本プロジェクトでは、フォロワー数や閲覧数ではなく、申込数の最大化を最重要指標として施策を設計しました。

主な取り組み内容は以下の通りです。

・スクールの強み・受講メリットの言語化

・ターゲット受講者像の明確化

・SNS投稿の役割分担（認知／信頼／申込促進）

・実績・受講者の声を活用したコンテンツ設計

・申込ページ導線の最適化

・数値分析を基にした改善PDCAの実施

単なる情報発信ではなく、「受講後の未来がイメージできる発信」を重視しました。

【3．成果：申込数が前月比150％に増加】

施策実施後、以下の成果が確認されました。

・申込数：前月比150％に増加

・SNSからの申込導線が明確化

・投稿を通じた信頼形成により申込率が改善

特に、受講者の成功事例やスクールの価値を具体的に伝えたことで、「このスクールなら成果が出そう」という期待感が高まり、申込数の増加につながりました。

【4．考察：スクール集客が改善した要因】

本事例から、BOTANICOはスクール系マーケティング成功の要因を次のように整理しています。

・受講メリットを具体的に伝えたこと

・信頼形成を重視したSNSコンテンツ設計

・申込導線をシンプルに整理したこと

・短期施策ではなく改善PDCAを回したこと

スクールビジネスにおいては、信頼構築と導線設計が申込数を大きく左右することが明らかになりました。

【5．まとめ：スクール集客はSNS設計で成果が変わる】

今回の取り組みにより、BOTANICOはスクール事業者向けマーケティング支援が、申込数を短期間で改善できる再現性の高い集客モデルであることを実証しました。

・申込数 前月比150％達成

・SNSからの申込導線の確立

・広告依存を減らした集客基盤の構築

BOTANICOでは今後も、スクール・教育事業者に対し、SNSを起点とした持続的な集客支援を提供してまいります。