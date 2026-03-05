「日本のホテル清掃に“日本一の会社”が存在しない理由」建物の医者モデルで業界構造を変える新事業を開始

株式会社シンセイ

建物管理・内装リノベーション・清掃事業を展開する株式会社シンセイ（所在地：京都本社、・関西エリア全域 代表取締役、金岡嵩尚、以下〔当社〕）は、「建物のお医者さん」というコンセプトのもと、建設・内装・清掃・建物管理を一括で対応する新しい建物管理モデルを開始しました。

さらに同社は、建物を壊さず再生する 「室内ソムリエ」事業を開始。建築廃材削減などSDGsにも配慮した新しい建物管理の形を提案し、ホテル清掃業界で日本一の企業を目指します。

業界背景 日本のホテル清掃業界には“日本一の会社”が存在しない

観光立国を掲げる日本では、ホテルや宿泊施設の開業が増加しています。

しかしホテル運営を支える 客室清掃業界では、圧倒的なシェアを持つ日本一の企業が存在していません。

その背景には

・清掃会社の小規模化

・人材不足

・価格競争

・品質のばらつき

といった業界構造があります。

また、ホテル運営では清掃だけでなく

内装補修 設備修繕 建物管理 なども同時に発生するため、

複数業者へ分離発注することが一般的となっています。

この分離構造が

コスト増加 管理の複雑化 対応スピードの低下

といった問題を生んでいます。

新しい解決モデル

「建物の医者」というコンセプト

同社ではこれらの問題を解決するため

建物の医者というコンセプトを掲げ、建物に関わる

建設 内装 清掃 建物管理

を一括で対応する体制を構築しました。

これにより

・建物トラブルの即時対応

・修繕コスト削減

・建物価値の長期維持 を可能にします。

新事業

廃材を出さない「室内ソムリエ」事業

同社が新たに開始した事業が

室内ソムリエ事業です。

室内ソムリエとは、建物を解体するのではなく

修復 再生 再利用 を中心とした空間再生の専門サービスです。

具体的には

・既存建材の再利用

・床材や設備の再生

・空間価値を高めるリノベーション

などを行い、建物の廃材を極力出さない施工を目指します。

SDGsへの取り組み

建築廃材は、日本の産業廃棄物の中でも大きな割合を占めています。

同社では建材廃棄削減 建物の長寿命化 リノベーションによる資源活用

を推進し、SDGsに配慮した建物再生事業を進めています。

建物を壊すのではなく「活かす」ことが、環境負荷軽減につながると考えています

今後の展望

同社では今後

・ホテル清掃事業の拡大

・建物管理サービスの全国展開

・室内ソムリエ事業の普及

を進め、ホテル清掃・建物管理分野で日本一の企業になることを目指します。

会社概要

会社名：株式会社シンセイ

所在地：京都市

事業内容

・建設事業

・内装リノベーション

・清掃事業

・建物管理事業

・室内ソムリエ事業

・不動産

・飲食事業