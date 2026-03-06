普段の清掃から突然の嘔吐物処理後の清掃までこれ１本！除菌洗浄剤「ノロＶジア1000」を発売！〈セッツ株式会社〉

セッツ株式会社

衛生管理商品を取り扱うセッツ株式会社（本社：大阪府堺市西区／代表取締役社長：大前敏和）は、この度、除菌洗浄剤「ノロＶジア1000」を2026年2月に発売いたしました。

昨今、飲食店や介護施設などでは、人手不足の中でも衛生管理の徹底が課題となっております。当社は、こうした課題の解決を目的とした新商品「ノロＶジア1000」を開発いたしました。



本商品は、普段の清掃から除菌・ウイルス除去、突然の嘔吐物処理後の清掃など、さまざまな場面でご使用いただけます。飲食店や介護施設の作業現場にオススメの製品となっております。また、原液タイプのため、希釈の手間が省けます。

「ノロＶジア1000」は、当社のノロＶシリーズの製品となっております。

嘔吐物などの汚れを処理した後は、除菌洗浄剤「ノロＶジア1000」で清掃を行ってください。なお、日常的な除菌・ウイルス除去には、当社のアルコール製剤「ユービコールノロＶ」が効果的です。

セッツ株式会社は、今後も様々な施設で働く皆さまの労働環境の改善に貢献する製品の開発・提供に取り組んでまいります。

■「ノロＶジア1000」の特長- 普段の清掃から嘔吐物処理後の清掃まで幅広くご使用いただけます。- 次亜塩素酸塩を配合しております。これ１本で除菌・ウイルス除去にご使用いただけます。- 界面活性剤配合により、血液、皮脂、糞便など、さまざまな汚れに対応しています。- 使い切りタイプで詰め替えいらず。希釈の手間もないため、そのままご使用いただけます。- 独自の技術で、有効塩素濃度の高い安定性を実現しております。■発売日

発売中

■商品概要

商品紹介ページ：https://www.settsu-inc.com/products/detergent/norov/cat2/detail/norov-jia-1000.html

[表: https://prtimes.jp/data/corp/81360/table/32_1_4b76dabef20e25207939c09582310b59.jpg?v=202603061151 ]

セッツ株式会社 について

大阪府堺市に本社を構え、今年で創業136周年を迎えます。当社は洗浄剤や除菌剤、化粧品、医薬部外品などを製造し、「清潔・キレイ」「健康」「快適」な環境づくりに貢献し、社会から頼られる企業を目指しています。

【会社概要】

社 名 ：セッツ株式会社

本社所在地 ：大阪府堺市西区築港新町1-5-10

代表取締役 ：大前 敏和（おおまえ としかず）

事業内容 ：業務用・家庭用の洗浄剤や食品添加物のアルコール製剤、化粧品から医薬部外品と

幅広い商品を製造・販売、伝統あるオレバブランド食用油を販売

設 立 ：1889年5月7日

ホームページ：https://www.settsu-inc.com/

【お問い合わせ先】

セッツ株式会社 衛生管理事業部 営業部

大阪支店：大阪府大阪市福島区野田六丁目2番39号

TEL.06-6461-0534（担当：伊藤）

東京支店：東京都中央区新川一丁目23番17号 日清アネックスビル7F

TEL.03-3551-2574（担当：佐野）