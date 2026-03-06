【年収541万円】Photoshop案件のフリーランス副業調査｜2026年最新

CAMELORS株式会社

フリーランス・複業・副業の求人マッチングサービス『SOKUDAN(ソクダン)(https://sokudan.work/)』を運営する、CAMELORS株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：田根 靖之）がお知らせいたします。

2026年最新のフリーランス・副業の「Photoshop案件の調査レポート」を発表します。

約5,500件のSOKUDAN(https://sokudan.work/)に掲載されている実際のフリーランス・副業案件（一部抜粋）から作成しました。

■調査サマリー

・事業企画案件の平均年収541万円

・週3日までの案件が39%超

・フルリモート案件が62%超

■目次

・Photoshop案件の平均年収、案件数

・Photoshop案件のリモート可否、稼働日数

・Photoshop案件の多い業界、職種

・Photoshopの職種における特徴

■調査結果はこちら

【2026年】Photoshop案件の平均年収、案件数｜フリーランス副業調査(https://magazine.sokudan.work/post/F7OyPPWF)

調査対象

SOKUDAN(https://sokudan.work/)に掲載された求人案件（一部抜粋）の単価と稼働時間から平均時給を計算し、その平均時給から1日8時間、月21日稼働で想定月収と想定年収を試算しました。

・対象期間

2019年7月1月ー2024年12月31日

・対象案件数

5,524件 ※一部抜粋

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SOKUDAN Magazine(https://magazine.sokudan.work) https://magazine.sokudan.work(https://magazine.sokudan.work)





Photoshop案件の平均年収

Photoshop案件の平均年収は541万円です。Photoshopは写真のレタッチ、バナー制作、Web素材の作成など幅広い用途で使われており、デザイン業界では必須ツールとして定着しています。UI/UXデザインやブランディングなど上流工程に関われるスキルを組み合わせることで、さらなる収入アップも期待できます。





Photoshop案件の稼働日数

週4~5日: 61.0%

週2~3日: 32.1%

週1日: 6.9%

週4～5日が61.0%と約6割を占めていますが、週2～3日も32.1%と3割以上あり、柔軟な働き方がしやすい職種です。週1日の案件も6.9%存在しており、副業として始めたい人にも選択肢があります。バナー制作やサムネイル作成など、納品単位で完結しやすい業務が多いことが、稼働日数の選択肢の広さにつながっています。





Photoshop案件のリモート可否

フルリモート(在宅OK): 62.1%

リモート(一部)可: 23.6%

リモート不可: 14.3%

フルリモート対応が62.1%と約6割を占め、一部リモート可を含めると85%以上がリモートワークに対応しています。Photoshopでの作業はパソコンとソフトウェアがあれば完結するため、場所を選ばず働きやすい環境が整っています。リモート不可の案件は、撮影現場への立ち会いや、社内デザインチームへの常駐が求められるケースが中心です。



Photoshop案件の多い業界

その他人材サービス 48.19%

Webマーケティング 8.43%

Web制作 7.83%

人材サービス 6.63%

EC・メディア 6.63%

その他人材サービス・人材サービスを合わせると約55%と、人材業界が圧倒的な割合を占めています。求人広告のバナーや採用サイトのビジュアル作成など、人材ビジネスでは画像素材の需要が多いためです。Webマーケティング、Web制作、EC・メディアが7～8%台で続いており、Web関連の幅広い業界で需要があります。



Photoshop案件の多い業務内容

デザイナー 70.48%

WEBディレクター 13.25%

クリエイター 10.24%

フロントエンドエンジニア 4.82%

その他専門職 0.60%

デザイナーが70.48%と圧倒的な割合を占めており、Photoshopはデザイン業務の中核ツールであることが改めて確認できます。WEBディレクターが13.25%、クリエイターが10.24%で続いており、制作の進行管理やクリエイティブ全般を担う立場でもPhotoshopスキルが求められています。フロントエンドエンジニアが4.82%あるのは、デザインカンプからのコーディングや画像素材の書き出し作業が発生するためです。





