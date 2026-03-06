『SAO』家庭用ゲーム最新作「Echoes of Aincrad」2026年7月9日（STEAM(R)：7月10日）発売決定！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

ダウンロード版の予約を受付中＆パッケージ版も順次予約受付開始！

最新PVや、長編プロモーションアニメ映像が楽しめる

スペシャルイベントの開催など、最新情報を一挙公開！

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、 『ソードアート・オンライン』家庭用ゲーム最新作「Echoes of Aincrad」の発売が決定したことをお知らせいたします。

プレイヤー自身が主人公となり、デスゲームと化した《アインクラッド》の世界を駆け抜けるアクションRPGである本作は、PlayStation(R)5/Xbox Series X|S版を2026年7月9日(木)、STEAM(R)版を7月10日（金）に発売いたします。

発売決定に伴い、以下の情報を公開いたしました。

・アナウンスメントトレーラーを公開

・abec氏描き下ろしビジュアルを公開

・ダウンロード版、エビテン【ebten】内ゲームの電撃ストアにて販売するパッケージ豪華版の予約受付を開始。パッケージ版も順次予約受付開始。

・長編プロモーションアニメ「Unanswered//butterfly」紹介トレーラーを公開。

更に「Unanswered//butterfly」がいち早く映画館で楽しめるスペシャルイベントの応募受付を開始

・劇中歌担当アーティストを発表

・スタッフ＆キャストからのメッセージ第1弾を公開

・「AnimeJapan 2026」への出展が決定！

◇「Echoes of Aincrad」公式サイト（NEW）：https://eoa.sao-game.jp(https://eoa.sao-game.jp/)

◇「SAO」ゲーム公式TikTok（NEW！）： https://www.tiktok.com/@sao_gameinfo

◇「SAO」家庭用ゲーム公式X：https://x.com/sao_gameinfo

◇「SAO」ゲーム公式YouTube：https://www.youtube.com/@sao-game

『SAO』家庭用ゲーム最新作「Echoes of Aincrad」本日より予約受付開始！ アナウンスメントトレーラー、abec氏による描き下ろしビジュアルも公開。

■「Echoes of Aincrad」とは

本作は、《SAO》の原点であるアインクラッド編のリブート作品であり、デスゲームと化した浮遊城《アインクラッド》の第1層・第2層を舞台に繰り広げられる、死と隣り合わせの仮想世界に囚われたプレイヤー達の悩みや葛藤を描く始まりのRPGです。

プレイヤー自身が主人公となり、自分でカスタマイズしたアバターで《アインクラッド》を生き抜いていく冒険をお楽しみいただけます。

■アナウンスメントトレーラーを公開

世界はあの事件を忘れない―

世界初のフルダイブ型MMORPG《ソードアート・オンライン》で起きた約1万人を巻き込んだ凄惨な事件、通称“SAO事件”。ゲームでありながら、現実の死が隣り合わせとなった世界で、プレイヤーたちは一体どんな体験をしてきたのか。語るのは、“SAO事件”の生還者、プレイヤーネーム「イオリ」と名乗る少女だった。

ご視聴はこちら：https://youtu.be/AGqPS1wJy3A

■abec氏描き下ろしビジュアルを公開！

本作の発表を記念して、浮遊城《アインクラッド》を背景に、キリトやアスナ、本作に登場するオリジナルキャラクターを描いた、abec氏による描き下ろしビジュアルも公開！

■ダウンロード版、パッケージ版、エビテン【ebten】内ゲームの電撃ストアにてパッケージ豪華版の

予約受付を開始！

商品一覧＆詳細はこちら： https://eoa.sao-game.jp/products

・パッケージ豪華版がエビテンにて予約受付中！

KADOKAWA Game Linkage オンラインショッピングサイト、エビテン【ebten】内ゲームの電撃ストアにて、本作のパッケージ版にオリジナルグッズを同梱した豪華版の予約受付を開始いたしました。

プレミアムエディションでは、限定グッズに加えて110分超のプロモーションアニメ映像「Unanswered//butterfly」のノーカット版特別座談会映像を収録したBlu-ray Discや劇伴サウンドトラックCDを同梱した［『Unanswered//butterfly』スペシャルボックス］を収録。

さらに「Unanswered//butterfly」が発売前に映画館で楽しめるスペシャルイベントへの応募権が付属！「Echoes of Aincrad」を堪能し尽くせる豪華版をぜひご予約ください！

▶スペシャルイベントの詳細はこちら： https://eoa.sao-game.jp/special/specialevent

▼ご予約はこちら

・「Echoes of Aincrad」プレミアムエディション 電撃スペシャルパック：

https://store.kadokawa.co.jp/shop/ebtendengeki/g/g7015026070901/

・「Echoes of Aincrad」プレミアムエディション：

https://store.kadokawa.co.jp/shop/ebtendengeki/g/g7015026070902/

・「Echoes of Aincrad」通常版 電撃スペシャルパック：

https://store.kadokawa.co.jp/shop/ebtendengeki/g/g7015026070903/

・PS5(R)/Xbox Series X|S版/STEAM(R)版にてダウンロード版の予約を受付中！

PS5(R)/Xbox Series X|S版/STEAM(R)版で販売するダウンロード版では、

通常版の他、ストーリークリア後のコンテンツ《デスゲームモード》が最初から遊べる早期解放権や、配信予定のエキスパンションDLCなどの特典を収録した「デラックスエディション」、「アルティメットエディション」を予約受付中です。

アルティメットエディションでは、デラックスエディションの内容に加え、110分超のプロモーションアニメ映像「Unanswered//butterfly」のノーカット版・デジタルサウンドトラック・デジタルアートブックが楽しめるアプリを収録。ぜひチェックしてください！

▼ご予約はこちら

https://eoa.sao-game.jp/products/download.php

・PS5(R)パッケージ版の予約を受付中！

PS5(R)にて発売するパッケージ版は、各種ECサイトならびにゲーム取り扱い店舗にて本日より順次予約受付を開始。

▼詳細はこちら

https://eoa.sao-game.jp/products/pkg.php

・プレオーダー・早期購入特典の情報を公開！

ダウンロード版のご予約もしくはパッケージ版の早期購入で、特典「追加武器セット《プロト・エリュシデータ》シリーズ」が入手可能。

《黒の剣士》のメインウェポンの一振り、《エリュシデータ》のプロトタイプをイメージした6種の武具シリーズをゲットして、序盤の攻略を有利に進めよう！

▼詳細はこちら

https://eoa.sao-game.jp/products/pre_order.php

「Echoes of Aincrad」110分超のプロモーションアニメ映像「Unanswered//butterfly」紹介トレーラーを公開！

■プロモーションアニメ映像「Unanswered//butterfly」とは

ポリゴン・ピクチュアズが制作する、「Echoes of Aincrad」の110分超の長編プロモーションアニメ。ダウンロード版「アルティメットエディション」ならびに、エビテン【ebten】内ゲームの電撃ストアにて予約受付中の「プレミアムエディション」、「プレミアムエディション 電撃スペシャルパック」をご購入いただくことでお楽しみいただけるコンテンツです。

※『Unanswered//butterfly』は、プロモーションを目的として別途無料で上映または配信する予定です。

詳細はこちら：https://eoa.sao-game.jp/unanswered_butterfly

〈あらすじ〉

現実世界で知り合いだったエミルンとレックスは、デスゲームと化した《SAO》ので偶然再会を果たす。

二人はマップ調査隊に身を寄せ、《SAO》世界で生き抜く術を学んでいく。

だが、ある日彼らは《黒の剣士》と呼ばれる謎のPK（プレイヤーキル）プレイヤーと遭遇。

駆け付けたエミルンが目にしたのは、力なく項垂れるレックスと、それを見下ろす《黒の剣士》の姿だった。

調査隊を全滅させたのは、《黒の剣士》――。

エミルンとレックスは天才剣士と呼ばれる《アスナ》と出会い、仲間たちの敵を討つべく特訓を開始する。

人間同士すら争いあうデスゲームの中で、彼らが辿り着く新しい始まりとは……？

▶紹介PVはこちら：https://youtu.be/Zj4FqCJiW80

■スペシャルイベントの開催が決定！

一部の対象商品をご予約いただいた方限定で、「Unanswered//butterfly」がいち早く映画館で

楽しめるスペシャルイベントに抽選でご招待！

全3部制となっており、第1部では豪華キャストが登壇する舞台挨拶付上映も決定！ぜひご応募ください。

〈イベント概要〉

日時：5月9日（土）

第1部…12:00～/第2部…16:00～/第3部…19:00～

場所：東京/大阪

参加費：無料

登壇者（第1部のみ）：

松岡禎丞、戸松遥、黒沢ともよ、内山昂輝、吉平 “Tady” 直弘（ポリゴン・ピクチュアズ）、

加藤礼愛、理名、二見鷹介(バンダイナムコエンターテインメント)、他

イベントの詳細はこちら：https://eoa.sao-game.jp/special/specialevent

※イベントの内容は予告なく変更になる場合がございます。

※大阪会場の第1部では、舞台挨拶をライブビューイング中継でお楽しみいただけます。大阪会場でのゲストの登壇はございませんので、あらかじめご了承ください。

※詳細は「Echoes of Aincrad」製品公式サイトをご確認ください。

劇中歌担当アーティストを発表！

「Echoes of Aincrad」/「Unanswered//butterfly」の劇中歌を加藤礼愛＆理名が担当！

お2人が歌唱する劇中歌『Reach for the Rainbow』は、「Unanswered//butterfly」紹介トレーラーで一部をお聞きいただけます！ぜひチェックしてください。

▶紹介PVはこちら：https://youtu.be/Zj4FqCJiW80

原作者・川原礫先生をはじめ、スタッフ、キャストによるメッセージ第1弾を公開！

本作の発表を記念して、原作者・川原礫先生や、キリト役さん・松岡禎丞さんをはじめとしたスタッフ・キャスト陣からのメッセージを「Echoes of Aincrad」公式サイトにて公開中！

まだ詳細が明かされていないキャラクターを演じるキャスト陣のコメントも順次公開していきますので、お楽しみに！

メッセージはこちら：https://eoa.sao-game.jp/special/message

「AnimeJapan2026」にブース出展決定！

世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2026」に、「Echoes of Aincrad」のブース出展が決定！

ブースでは、abec氏描き下ろしビジュアルがお出迎え！

更に、ブースにお越しいただいた方にオリジナル両面B2ポスターを配布予定です。

イベントにお越しの際は、ぜひバンダイナムコエンターテインメントブースにお立ち寄りください！

※ノベルティは数に限りがございます。なくなり次第配布終了となりますので、あらかじめご了承ください。

※イベントの詳細は、「AnimeJapan2026」公式サイトをご確認ください。

「Echoes of Aincrad」とは

私たちは、確かにここにいた。

「世界初のフルダイブ型MMORPG《ソードアート・オンライン》。

仮想空間に意識ごとダイブして味わう冒険は、多くのプレイヤーを惹きつけた。

しかし、この仮想世界はゲーム内での死が現実世界の死となるデスゲームへと変貌してしまう。

閉じ込められた無数のプレイヤーの中には、「あなた」の姿もあった。

現実よりも残酷なこの世界で、「あなた」は共に冒険をしたことがあるβテスターのイオリと再会する。

浮遊城《アインクラッド》を舞台に繰り広げられる、死と隣り合わせの仮想世界に囚われたプレイヤー達の悩みや葛藤を描く始まりのRPG。

「これは、ゲームであっても遊びではない」。

ゲームオーバー＝即セーブデータ削除。

原作・アニメでさながらの緊張感が味わえる

《デスゲームモード》を実装！

※メインストーリークリア後に解放されるコンテンツです。

「Echoes of Aincrad」 製品情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/2100_1_12c21600f019174b8ad2c2fe4896351f.jpg?v=202603061151 ]

