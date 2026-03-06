【3月13日(金)19時】兼業VTuber・Vライバー向けタイムマネジメント攻略ウェビナー開催

株式会社uyet

VTuber、IPコンテンツを通して日本と世界で新たな流通を生み出す“IPコンテンツの総合商社”株式会社uyet(ユエット)(本社:東京都渋谷区、代表取締役:梶田大樹)は、3月13日(金)19時から、「兼業VTuberのためのタイムマネジメント攻略ウェビナー」というタイトルでウェビナーを実施し、兼業VTuber向けの時間活用術について解説します。

本業×配信を無理なく両立！VTuberのためのタイムマネジメント術を徹底解説

配信活動において、多くの方が直面する最大の壁が「時間不足」です。本業や学業と両立しながら、日々の配信やSNSの更新、企画準備などに追われ、「やりたいことはたくさんあるのに時間が足りない」「つい睡眠時間を削ってしまい疲弊している」と悩む方は少なくありません。

配信者として中長期的に活躍しファンを増やしていくためには、気合いや根性といった精神論ではなく、戦略的な「タイムマネジメントスキル」が必要不可欠です。これまで多くのVTuber・Vライバーの活動に伴走し支援してきた知見をもとに、配信者の時間の使い方についてuyet代表プロデューサー金井が解説します。

＜本ウェビナーで得られること＞

・配信活動とプライベートをバランスよく実施するコツ

・長期的に活動を継続するために重要な正しい休息の取り方

・「やらなくてもいいこと」を見極める、配信活動における優先順位の付け方

・モチベーションの波に頼らず、日々の配信や準備を「仕組み化・習慣化」するテクニック

・本業・配信・プライベートの時間を可視化し、無駄を省いて「配信の質」を上げる方法

＜本ウェビナーがおすすめの方＞

・本業や学業とライバー活動の両立に悩み、常に時間に追われていると感じている方

・計画を立てても継続ができず、自身のセルフマネジメントに苦手意識がある方

・睡眠時間や休息を削って活動しており、身体的・精神的な「疲れ」を感じ始めている方

＼お申し込みはこちらから受け付けております！／

https://uyet.jp/webinar/vtubernext-20260313/

参加人数に制限がありますので、お早めにお申し込みください！

登壇者のご紹介

株式会社uyet 代表プロデューサー

金井洸樹

2018年よりANYCOLOR株式会社でVTuber事業立ち上げに従事し、キャラクターを用いたコンテンツの企画/運用、企業案件配信の企画などを担当。 現在は株式会社uyetにてVTuberを用いた新規事業開発、プロモーション事業、マーケティング事業、VTuber支援事業を展開中。またJA全農様と朝日新聞社様と連携してライブコマースイベントを開催。

◻︎ABEMAにVTuber専門家として出演

◻︎クリエイター専門ウェブマガジン「CreatorZine」で連載

◻︎VTuber登龍門 審査員

◻︎『バーチャル物産展』プロデューサー

◻︎『まちスパチャプロジェクト』プロデューサー

◻︎『ぶいめし』プロデューサー

◻︎VTuber特化型ウェブメディア『uyet media』編集統括

◻︎総勢1000人以上のVTuber支援を実施

◻︎VTuber事業専門家として企業の事業開発へ従事

公式X：https://x.com/MoveSkk

ウェビナー概要

日時：2026年3月13日(金)19:00～20:00

参加費：無料（事前予約制）

会場：Zoom（オンライン）

主催：株式会社uyet

＜当日のスケジュール＞

18:55~19:00：開場

19:00~19:10：オープニング

19:10~19:50：ウェビナー

19:50~20:00：エンディング

（延長する可能性がございます）

株式会社uyetについて

株式会社uyetはVTuber、IPコンテンツを通して日本と世界で新たな流通を生み出す“IPコンテンツの総合商社”です。業界情報、技術、トレンド、コンテンツなどの移り変わりが激しいVTuber業界の最新情報を捉え、VTuber業界にフィットする形でプロジェクトを推進します。

現在「バーチャル物産展」や「まちスパチャプロジェクト」をはじめとする事業以外に、VTuber制作 ・オーディション支援やVTuberやVライバーの活動支援、また企業・自治体のPR支援なども行っています。

世の中に“素敵なもの”を残し続ける企業やクリエイター、また弊社サービスをご利用いただいているユーザーを含め、株式会社uyetに関わる全てのステークホルダーの皆様が心を動かされるような“飽きない“時間を過ごし、お金の循環が正常に行われ “商い” が絶えず行われ続ける仕組みをつくり続けます。

▼uyet公式サイト：https://uyet.jp/

▼uyet公式X：https://twitter.com/uyet_inc

▼取材・お問い合わせ：https://uyet.jp/contact