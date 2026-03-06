人気イラストレーター鈴木英人氏が豊橋の風景を描いた作品≪終わりなき日々≫が、豊橋市美術博物館へ寄贈されました

寄附の概要

豊橋市

2026年2月19日（木）に寄贈受領式が行われ、鈴木英人展実行委員会の岡本晴広副実行委員長より、長坂尚登豊橋市長へ鈴木英人氏による作品≪終わりなき日々≫を寄贈いただきました。

寄贈された作品は豊橋市美術博物館の収蔵品となります。

今回の寄贈は、昨年（2025年11月1日～2025年11月30日）豊橋市美術博物館で開催した「風と光のアート 鈴木英人の世界展」が14,251人の方にご来場いただくなど、大きな盛り上がりとなった事を記念して行われました。

長坂市長のコメント

多くの豊橋市民が慣れ親しんでいる路面電車と豊橋市公会堂が素敵な作品となり、豊橋市民も嬉しい気持ちだと思います。

鈴木英人展実行委員会 岡本副実行委員長のコメント

鈴木英人展実行委員会 岡本晴広副実行委員長

展覧会の開催実現と成功に向け、地域一丸となり取り組んできました。

大盛況で終えられた事は、ひとえに地域の皆さまの御協力のおかげです。

作品の額縁に豊橋のスギ材を使用するなど、様々な形で地域一丸を演出する事もできたと思います。

また、寄贈した作品は、鈴木英人さんが今回の展示に合わせて新たに制作したもので、「市電の絵は大変だった。かなり力をいれた。」と仰っていました。

そのあたりも注目してぜひ楽しんでいただきたいです。

寄贈された作品の今後の展示について

≪終わりなき日々≫は、豊橋市美術博物館の「コレクション展」等で展示を行っていく予定です。

豊橋市美術博物館のコレクションに新たな彩りを添えてくれることでしょう。

