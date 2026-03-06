【新発売】ジムニーノマド専用 アイドリングストップキャンセラー純正配線につなぐだけでOK！毎回のスイッチ操作を不要に。冷暖房が止まらず、発進もスムーズ。悩まない取付動画で、届いてすぐに装着可能！
ジムニーノマド専用 アイドリングストップキャンセラー
この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開する自動車アクセサリブランドCRAFTWORKS（クラフトワークス）は、ジムニーノマド専用 アイドリングストップキャンセラーを2025年2月より発売開始しました。本製品は、アイドリングストップOFF操作を不要にし、常にアイドリングストップがオフの状態を保つ、ノマド専用設計のキャンセラーです。
【製品情報】
参考販売価格：4,798円～
※ECモールや時期により変動することがあります。
販売場所：
楽天市場公式ショップ：
https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1595iscan-nom/
Amazon公式ストア：
https://www.amazon.co.jp/stores/page/86F72FC3-065F-4B1D-8D56-F52763205DBB?channel=PRT-A1595ISCAN-NOM
Yahoo!ショッピング公式ストア：
https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/a1595iscan-nom.html
アイドリングストップの意外なデメリット- バッテリーの寿命が縮む
- 発進時にもたつく
- エアコンが弱まり快適さダウン
※頻繁なエンジンのON/OFFはバッテリーに負担をかけます
アイドリングストップの意外なデメリット
こんなお悩みありませんか？
エンジンをかける度に毎回ボタンを押す必要があり面倒…
こんなお悩みありませんか？
そんな手間から解放！
純正配線に繋ぐだけでそんな手間から解放！
もうスイッチを押さなくていい！
快適ドライブを実現
選ばれる5つのPOINT- 専用取付動画で簡単取り付け
- 冷暖房・ストップなし！
- 違和感のないスムーズな発進
- 毎回スイッチを押す手間なし
- エンジン・バッテリー負担の軽減
選ばれる5つのPOINT
POINT1 悩まない取り付け動画あり
届いてすぐに装着可能。
純正の配線に繋げるだけでOK。
悩まない取り付け動画あり
POINT2 アイドリングストップ常にオフ
毎回スイッチを押す必要がなく、時間の節約につながります。
アイドリングストップ常にオフ
POINT3 冷暖房、弱まらない！
信号待ちや渋滞時にエアコンが止まらず、車内の快適さをキープ。
冷暖房、弱まらない！
POINT4 エンジン再始動の振動・タイムラグなし
一時停止や合流などの発進時のもたつきがなくなり、
運転リズムが崩れません。
エンジン再始動の振動・タイムラグなし
POINT5 将来の出費を今から抑える
長期的な投資価値。
電気系統への負担を減らし、バッテリー交換頻度を下げます。
将来の出費を今から抑える
「メモリ機能をオフにしたい場合」
エンジン始動後↓
「8秒間に10回」
スイッチを押してください
メモリ機能をオフにしたい場合
適合車種/型式/グレード/年式
適合車種
[適合車種]
SUZUKI/スズキ
JIMNY NOMADE/ジムニー ノマド
[適合型式]
JC74W（5ドア）
[適合グレード]
FC (5MT) / FC (4AT)
[適合年式]
2025（令和7）年4月～
※オートマ AT マニュアル MT 共に対応
※型式は車検証をご確認ください。
※グレードはメーカーのグレード検索サービスにてご確認ください。
製品詳細
製品詳細
[製品詳細]
素材：ABS+PVC+銅線
重量：300g
セット内容：本体×1、ヘラ×1、結束バンド
※結束バンド：コードをまとめる際、必要な場合にお使いください。
注意事項
注意事項１.
注意事項２.
- 車検について車検の可否については、検査を受けられる機関へお尋ねください。
- 取り付けについてお客様ご自身で設置することを想定している商品となります。取付業者等に係る費用の保証は一切致しかねます。
- 保証について商品到着から14日間となります。
- この形状のカプラーにのみ適合します。（似ている形状への適合確認は行っておりません）
他車種の展開
ジムニーシエラ/ノマド専用「ドアグリップポケット」
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000825.000079792.html
ジムニーノマド JC74専用 「電源一体型コンソールボックス」
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000828.000079792.html
ジムニーシリーズ専用商品「アームレスト収納ボックス」
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000837.000079792.html
CRAFT WORKS（クラフトワークス）について
CRAFT WORKS（クラフトワークス）は、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングスグループ）が展開するカーグッズブランドです。3Dマット、コンソールボックスなどの便利なカーグッズからルーフキャリアなどのドレスアップパーツまで、カーライフを彩る幅広いアイテムを展開しています。
【CRAFTWORKS公式ショップ】
楽天：https://www.rakuten.co.jp/auto1direct/
Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/46C54D85-E487-49BE-B42B-2C70791A0BE5
Yahoo：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/
【CRAFTWORKS公式メディア】
Instagram：https://www.instagram.com/craftworks__official
tiktok：https://www.tiktok.com/@craft_works
YouTube ：https://www.youtube.com/@craftworks2722
【会社概要】
会社名：Fun Standard株式会社
代表者：
代表取締役 大屋 良介
代表取締役 笹森 広貴
本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001
事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等
HP：https://www.funstandard.jp/