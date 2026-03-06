SNSで話題の遺伝子検査がパーソナルジム向けに、客単価アップ・物販強化を支援　～在庫リスクゼロで導入できるダイエット遺伝子検査サービス開始～

キャンピングカー株式会社

キャンピングカー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：頼定 誠）は、ダイエット遺伝子検査キット『遺伝子博士』の法人向け新サービスとして、小規模～中規模のパーソナルジム・美容サロン・鍼灸院等を対象とした「トライアルプラン」を2026年3月6日より開始いたしました。

■背景

遺伝子博士が法人向けトライアルプランを開始

近年、パーソナルジム業界ではトレーニング料金以外の収益源として「客単価アップ」や「物販強化」が重要なテーマとなっています。一方で、商品の仕入れや在庫管理、スタッフ教育などの負担から、新しい物販サービスの導入に踏み切れないジムも少なくありません。

こうした課題に対応するため、キャンピングカー株式会社では、在庫リスクゼロで導入できる遺伝子検査サービスとして『遺伝子博士 トライアルプラン』を提供します。

店舗側が商品在庫を持つ必要がなく、顧客が購入後に弊社から直接発送する仕組みのため、在庫リスクや発送業務の負担を抑えながら導入することが可能です。

■遺伝子博士 トライアルプランの特長

在庫リスクゼロ

店舗側で商品の仕入れや在庫保有をする必要はありません。購入後、弊社から直接商品を発送します。

店舗オペレーションを増やさない設計

遺伝子検査キットのため複雑な説明は不要。既存の業務を大きく変更することなく導入できます。

無人でも販売導線を構築可能

店内ポスターやQRコードから申し込みが可能です。

問い合わせ対応は専任スタッフが対応

顧客からの問い合わせは弊社スタッフが対応するため、店舗スタッフの負担を増やしません。

■パーソナルジムでの導入例

パーソナルジムや美容サロンで物販サービスを導入する場合、通常は店舗側が商品を仕入れて在庫を保有する必要があります。そのため、売れ残りによる在庫リスクや、発送業務の負担が課題となるケースも少なくありません。

『遺伝子博士 トライアルプラン』では、顧客が購入後に弊社から直接商品を発送する仕組みを採用しています。

そのため、店舗側は在庫を抱える必要がなく、在庫リスクゼロで物販サービスを導入することが可能です。

また、店内ポスター（※）やQRコードを設置することで申し込みができるため、スタッフの業務負担を増やすことなく運用することができます。

※ポスターデータは無償で事務局より提供いたします

■ 遺伝子検査サービス『遺伝子博士』について

『遺伝子博士』は、自宅で簡単に行える遺伝子検査サービスです。



肥満関連遺伝子を分析する

「遺伝子博士ダイエット」

老化関連遺伝子を分析する

「遺伝子博士エイジングケア」

などを展開しており、検査結果に基づき、体質に合わせた食事や運動のアドバイスを提供しています。

遺伝情報は一生変わらないため、パーソナルジムのトレーニング指導や食事指導と組み合わせることで、よりパーソナライズされた提案が可能になります。

■ 想定導入先

・パーソナルジム

・美容サロン、エステサロン

・鍼灸院、整体院

・健康経営を推進する企業

・ECでパーソナライズ商品開発を検討する事業者

