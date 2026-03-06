Checkout.com、Forrester Wave(TM)の加盟店決済プロバイダー調査で、最高評価の「リーダー」に選出。

Checkout株式会社

デジタル決済プラットフォームを提供するCheckout.com（チェックアウト・ドットコム）（本社：英国ロンドン、創業者兼CEO：ギヨーム・プセ）は、グローバル調査会社Forrester Researchが発行する評価レポート「The Forrester Wave(TM): Merchant Payment Providers, Q1 2026」において、最高評価の「Leader」に選出されたことをお知らせします。

同レポートは、加盟店向け決済を提供する主要プロバイダーを対象に、各社の提供価値や機能を多角的に評価し、企業が自社に最適なパートナーを選定するための指標を提示するものです。今回Checkout.comは、評価対象ベンダーの中で唯一「Merchant Experience（加盟店体験）」の評価項目において最高スコアを獲得しました。

Forresterは、Checkout.comの強みとして「対応する決済手段から最大限のパフォーマンスを引き出している」点を挙げています。あわせて、米国におけるMerchant Acquirer Limited Purpose Bank（MALPB）チャーターのライセンス取得を背景に、同社が米国事業を成長させている点も評価されました。

- Forrester Wave(TM)「Merchant Payment Providers, Q1 2026」にて、Checkout.comが最高評価の「Leader」に選出。「Merchant Experience」評価でも最高スコアを獲得。- MALPBチャーター取得を背景に、米国事業の成長が評価ポイントとして言及- エージェントコマースに向けた投資を進め、米国でマーケットプレイス／ISV向け新プラットフォームサービスの提供開始を計画

Forrester Wave(TM)のレポートはこちら：https://www.checkout.com/forrester-wave

2026年の重点領域：エージェンティックコマース、米国での直接アクワイアリング、プラットフォームサービス

今後の2026年ロードマップでは、以下の領域を重点テーマとして推進していきます。

エージェンティックコマースに向けた基盤整備

- エージェンティックコマースへの対応強化AIエージェントが人に代わって購買を行う新たなコマースの潮流に向け、Checkout.comは、各種プロトコル、決済スキーム、AIプラットフォームを横断してつなぐ「接続レイヤー（インターオペラビリティ層）」の構築を進めます。- 米国での直接アクワイアリングに向けた前進米国市場において、年内にカード決済の処理開始を計画しており、直接アクワイアリング体制へ段階的に移行していきます。- マーケットプレイス／ISV向けプラットフォームサービスの開発マーケットプレイスやISV（独立系ソフトウェアベンダー）向けの新たなプラットフォームサービスを開発中で、まずは米国での提供開始を予定しています。

Checkout.comは、AIエージェントが人の代わりに購買を実行する「エージェンティックコマース」の実現に向け、業界標準化と相互接続性の確立をリードしています。すでに、Googleの新しいUniversal Commerce Protocolへの対応を進めるとともに、Visa Intelligent CommerceおよびMastercard Agentpayフレームワークもサポートしています。

エージェンティックコマースに限らず、社内のコアオペレーションの各レイヤーにもAIを組み込み、業務摩擦の低減を推進しています。AIによるポリシーレビューでデューデリジェンスに要する時間を83%削減し、これまで手作業だった否認取引の配賦業務を100%自動化しました。さらに、AI活用により月間270万行のコード生成を行うなど、開発生産性の向上も加速しています。

投資と拡大

Checkout.com最高製品責任者（CPO）メロン・コルベチ（Meron Colbeci）のコメント

- 組織拡大：従業員数は15%増の2,000人へ。サンフランシスコ、アトランタ、サンパウロに新拠点を開設- 北米市場：ジョージア州でのMALPBライセンス申請が承認され、米国でのダイレクトアクワイアリングに向けた重要な一歩に- カード発行：2025年Q4時点で年換算50億米ドルのランレート。2026年に米国およびUAEで拡大を計画- 決済手段の拡充：2025年は、クレジットカード以外の決済（APM／ウォレット等）の取扱高が前年比で104%増と大きく伸長し、対応する決済手段も50種類超まで拡大しました。Apple Pay、Google Payに加え、Tabby、TWINT、Swishなど主要なローカル手段も順次カバーしています。

「今回『Leader』に選出されたことは、過去24か月にわたり、加盟店のみなさまにとって最良の体験と決済パフォーマンスを実現するために、プロダクトおよびテクノロジーチームが徹底して取り組んできた成果を反映したものだと受け止めています。アナリストからの評価も大変光栄ですが、私たちに日々の原動力を与えてくれるのは、お客さまとの日常的な対話とフィードバックです。これからも改善と革新を止めることなく、価値提供を続けていきます。」

Checkout.comについて

Checkout.comは、デジタル経済を支える数千の企業に決済サービスを提供しています。当社のデジタル決済ネットワークは145以上の通貨に対応し、世界中で年間数十億件の取引を処理しています。

柔軟性と拡張性のあるテクノロジーにより、決済成功率の向上、処理コスト削減、不正対策を支援し、決済を企業の収益性の向上につなげます。ロンドンに本社を置き、世界19拠点にオフィスを構えるチェックアウト・ドットコムは、ソニー、Alibaba、Docusign、Uber Eats、GEヘルスケア、Wise、Remitly、Sainsbury's、Financial Times、といった世界のトップ企業と取引を行っています。

詳細は www.checkout.com/ja-jp/ （日本語サイト）をご参照ください。