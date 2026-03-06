サッカーデンマーク代表、3月末から着用する新ユニフォームを発表！

株式会社エスエスケイ

デンマークのスポーツブランドhummel（ヒュンメル）は、サッカーデンマーク代表のユニフォームを発表。デンマーク代表は、3月26日に行われる欧州プレーオフ北マケドニア戦から、およそ2年間、この新ユニフォームを着用します。

デンマークを表す伝統的なユニフォーム

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=nXAeVaJzAKQ ]



3月26日の欧州プレーオフ北マケドニア戦は、デンマーク代表にとって、この数年で最も重要な試合のひとつになります。試合会場は、コペンハーゲンにあるサッカー専用スタジアム「パルケン・スタディオン」で、多くのサポーターの期待を背負ってプレーする代表選手たちは、新ユニフォームを着用します。

新しいデンマーク代表ユニフォームは、選手とサポーターをひとつにすることを目的にデザイン。クラシックな赤を基調とした伝統的なカラーを採用し、ベースは深みを与える赤のストライプデザインで、過去の代表ユニフォームへの敬意を表しています。胸の中央には、DBUワッペンとヒュンメルロゴを配置。襟元にデンマークの国旗を入れ、誰のために着るのかをシンプルに示しました。赤と白のユニフォームは、何世代にもわたってデンマーク代表と共にあり、今回、デンマークサッカーの物語を伝えつつ、未来を見据えたユニフォームになりました。

ヒュンメルのCEOラース・ステンテビェアは、「このユニフォームは、勝敗に関わらず、デンマークの誇りを身に着けることができる1枚になりました。パルケン・スタディオンでプレーする代表選手にとっても、自宅で試合を観戦するサポーターにとっても、地元チームでプレーする選手にとっても、すべてのデンマーク人のためのユニフォームとなり、デンマークのアイデンティティの一部となりました」とデンマークらしさを強調。

また、デンマークサッカー協会（DBU）でフットボールディレクターを務めるペーター・メラーは、「新しいユニフォームは、デンマーク代表のすべてを象徴しています。選手たちがこのユニフォームを身にまとってピッチに駆け出すとき、彼らはデンマーク全土の夢をその肩に背負っています。選手たちは代表チームを愛し、デンマークと600万人のデンマーク人を代表することに常に誇りを持っています。彼らが勝利のために全力を尽くし、国をひとつにしてくれることを私は信じています」と語りました 。

なお日本におけるユニフォームの販売は、6月を予定しています。

ヒュンメルについて

デンマークのスポーツブランド「hummel(ヒュンメル)」は、世界で初めてスタッド付きのフットボールブーツを開発し、1923年に誕生。革靴でサッカーをしていた当時、真っ平らな靴底にスタッドを付け、グリップ力の飛躍的向上をもたらし、今までできなかったプレーを可能にしました。そこで重過ぎるために理論上飛べないとされるマルハナバチ（ドイツ語でhummel）が努力を重ねて飛べるようになったという逸話を重ね合わせ、ブランドネーム＆ロゴに採用。100年の歴史を経て、現在は、「CHANGE THE WORLD THROUGH SPORT（スポーツを通して世界を変える）」をビジョンに、独自のブランドストーリーを展開。新しいチャレンジを続けています。

【OFFICIAL WEBSITE】https://www.hummel.co.jp/