英国プレミアムヘルメットブランド【HEDON/ヘドン】 Motorimoda（モトーリモーダ）にて日本市場での本格的な販売を開始。

Motorimoda株式会社

「Motorimoda（モトーリモーダ）」では、バイクやクルマをエレガントに楽しむ“大人のためのモータースタイル”を提案しています。商品はヨーロッパを中心としたトップブランドなどの正規輸入元として、「モード」「クラシック」「レジェンド」を軸に、私たちならではの厳選された品揃えとサービスを提供しております。Motorimoda株式会社（代表取締役/岡林道則）

この度、日本市場に初めて正式上陸を果たした「HEDON/ヘドン」は、モーターサイクルブランドからの信頼も厚く、世界的ファッションブランドとのコラボレーションを数多く経験するなど、バイクヘルメットに新たな価値と創造を与え続けています。

そんな「HEDON」の製品が、本日2026年3月6日(金)よりモトーリモーダ各店にて発売されます。

ラインアップは「HEDON」を代表するモデル「Hedonist/ヘドニスト」と「Heroine Racer/ヒロインレーサー」が中心となり、いずれも本国で愛用されてきたモデルとなっております。

Hedonist Creme【Hedonist】

ロープロファイルシルエットに確かな保護性能、そして美しさが持続する仕上げにより、実用的な快適さと開放感をもたらします。

受け継がれてきたヘリテージスタイルは、現代の安全性を備えたタイムレスなデザインとしてアップデートされています。

■展開カラー

クリーム、シグネイチャーブラック、ステイブルブラック、ポルヴォ、マカダミア

■販売価格

121,000円

Heroine Racer Signature Black 2.0【Heroine Racer】

英国のクラシックなレトロデザイン、自動車のような美しい塗装仕上げ。コンポジットファイバー（複合繊維）製シェルを採用し、内装には本革を使用した贅沢なトリムが施されています。

静粛性に優れ、本物のライディングコンフォート（快適性）を追求して作られた、周囲の目を釘付けにする逸品です。

■展開カラー

シグネイチャーブラック、モルテンアッシュ、マカダミア、イーストウッド

■販売価格

176,000円～

使用されている素材、細部にわたるデザイン、フィット感。そのすべてがバイクを愛する方々の一部となり、特別な時間とライフスタイルを演出。安全性とファッションの両立を可能にしたヘルメットを、皆様のお手元にお届けいたします。

■About HEDON

HEDON（ヘドン）は世界中のライダー、スタイルを重視する方々に選ばれている、認知度の非常に高いイギリスのラグジュアリーヘルメットブランドです。世界50カ国以上で展開され、長年にわたりBMWとのパートナーシップを結ぶなど、その品質とデザインは一流であることを証明し続けています。

また数多くのセレブリティ、俳優、アーティストからの信頼も厚く、多くの人々を魅了しています。

ブランドページ：https://www.motorimoda.com/brand/hedon/

HEDONは、Motorimoda各店、および公式オンラインストアにて発売となります。

取扱店舗

・Motorimoda 銀座店

〒104-0061 東京都中央区銀座8-16-6-1F

営業時間//10:00-20:00 TEL//03-6226-2515



・Motorimoda 神戸店

〒658-0027 神戸市東灘区青木1-2-34 サンシャインワーフ神戸2階

営業時間//10:00-19:00 TEL//078-806-8258



・Motorimoda 名古屋店

〒455-0021 愛知県名古屋市港区木場町9-51 SA NAGOYABAY内2F

営業時間//10:00-19:00 TEL//052-602-5646



・Motorimoda 福岡店

〒818-0024 福岡県筑紫野市原田 6-5-10

営業時間 平日//10:30-19:00 土日祝//10:00-19:00 TEL//092-926-8862



・Motorimoda ルーチェ店

〒182-0021 東京都調布市調布ヶ丘3-2-1

営業時間//10:00-19:00 TEL//042-454-5020



・公式オンラインストア

Motorimoda.com(https://www.motorimoda.com/)

最新の商品入荷情報やイベント情報は、公式インスタグラム/Facebookにてご確認頂けます。

Instagram :https://www.instagram.com/motorimoda/facebook :https://www.facebook.com/motorimoda