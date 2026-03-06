英国プレミアムヘルメットブランド【HEDON/ヘドン】 Motorimoda（モトーリモーダ）にて日本市場での本格的な販売を開始。

Motorimoda株式会社


「Motorimoda（モトーリモーダ）」では、バイクやクルマをエレガントに楽しむ“大人のためのモータースタイル”を提案しています。商品はヨーロッパを中心としたトップブランドなどの正規輸入元として、「モード」「クラシック」「レジェンド」を軸に、私たちならではの厳選された品揃えとサービスを提供しております。Motorimoda株式会社（代表取締役/岡林道則）




この度、日本市場に初めて正式上陸を果たした「HEDON/ヘドン」は、モーターサイクルブランドからの信頼も厚く、世界的ファッションブランドとのコラボレーションを数多く経験するなど、バイクヘルメットに新たな価値と創造を与え続けています。



そんな「HEDON」の製品が、本日2026年3月6日(金)よりモトーリモーダ各店にて発売されます。



ラインアップは「HEDON」を代表するモデル「Hedonist/ヘドニスト」と「Heroine Racer/ヒロインレーサー」が中心となり、いずれも本国で愛用されてきたモデルとなっております。





Hedonist Creme
【Hedonist】

ロープロファイルシルエットに確かな保護性能、そして美しさが持続する仕上げにより、実用的な快適さと開放感をもたらします。


受け継がれてきたヘリテージスタイルは、現代の安全性を備えたタイムレスなデザインとしてアップデートされています。



■展開カラー


クリーム、シグネイチャーブラック、ステイブルブラック、ポルヴォ、マカダミア


■販売価格


121,000円






Heroine Racer Signature Black 2.0
【Heroine Racer】

英国のクラシックなレトロデザイン、自動車のような美しい塗装仕上げ。コンポジットファイバー（複合繊維）製シェルを採用し、内装には本革を使用した贅沢なトリムが施されています。


静粛性に優れ、本物のライディングコンフォート（快適性）を追求して作られた、周囲の目を釘付けにする逸品です。



■展開カラー
シグネイチャーブラック、モルテンアッシュ、マカダミア、イーストウッド


■販売価格


176,000円～







使用されている素材、細部にわたるデザイン、フィット感。そのすべてがバイクを愛する方々の一部となり、特別な時間とライフスタイルを演出。安全性とファッションの両立を可能にしたヘルメットを、皆様のお手元にお届けいたします。


■About HEDON


HEDON（ヘドン）は世界中のライダー、スタイルを重視する方々に選ばれている、認知度の非常に高いイギリスのラグジュアリーヘルメットブランドです。世界50カ国以上で展開され、長年にわたりBMWとのパートナーシップを結ぶなど、その品質とデザインは一流であることを証明し続けています。


また数多くのセレブリティ、俳優、アーティストからの信頼も厚く、多くの人々を魅了しています。


ブランドページ：https://www.motorimoda.com/brand/hedon/




HEDONは、Motorimoda各店、および公式オンラインストアにて発売となります。



取扱店舗

・Motorimoda 銀座店


　〒104-0061 東京都中央区銀座8-16-6-1F
　営業時間//10:00-20:00　TEL//03-6226-2515



・Motorimoda 神戸店


　〒658-0027 神戸市東灘区青木1-2-34 サンシャインワーフ神戸2階
　営業時間//10:00-19:00　TEL//078-806-8258

・Motorimoda 名古屋店


　〒455-0021 愛知県名古屋市港区木場町9-51 SA NAGOYABAY内2F
　営業時間//10:00-19:00　TEL//052-602-5646

・Motorimoda 福岡店


　〒818-0024 福岡県筑紫野市原田 6-5-10
　営業時間　平日//10:30-19:00　土日祝//10:00-19:00　TEL//092-926-8862

・Motorimoda ルーチェ店


　〒182-0021 東京都調布市調布ヶ丘3-2-1
　営業時間//10:00-19:00　TEL//042-454-5020

・公式オンラインストア
　Motorimoda.com(https://www.motorimoda.com/)






最新の商品入荷情報やイベント情報は、公式インスタグラム/Facebookにてご確認頂けます。



Instagram :
https://www.instagram.com/motorimoda/
facebook :
https://www.facebook.com/motorimoda