「PowerA(TM)」（パワーエー）よりNintendo Switch(TM) 2 対応のコントローラーを含む4商品を2026年3月27日より発売！

アコ・ブランズ・ジャパン株式会社PowerA(TM) アドバンテージ・ワイヤレスコントローラー for Nintendo Switch 2

「PowerA(TM)」（パワーエー）より、任天堂株式会社のビデオゲーム機である「Nintendo Switch(TM) 2」に対応するコントローラーを含む4商品を、2026年3月27日より発売いたします。

PowerAは2025年9月より、日本国内における任天堂ライセンスのNintendo Switch(TM) 2 対応商品の取り扱いを開始し、これまで多くのお客様からご支持をいただいてきました。Nintendo Switch 2 に対応したワイヤレスコントローラーをはじめ、有線イヤホンなど幅広いラインナップを展開し、今後もより多くのユーザーにゲームを楽しんでいただける製品を提供してまいります。

今回発売される4商品のうち、特に注目の2商品はPowerAにとって日本で初めてとなる「スーパーマリオブラザーズ」デザイン。マリオとおなじみのキャラクターたちが勢ぞろいしたクラシックなデザインで、ゲームライフをさらに楽しく彩ります。

PowerA(TM) アドバンテージ・ワイヤレスコントローラー for Nintendo Switch 2 - ブラック

新商品- PowerA(TM) アドバンテージ・ワイヤレスコントローラー for Nintendo Switch 2 - ブラック- PowerA(TM) アドバンテージ・ワイヤレスコントローラー for Nintendo Switch 2 - マリオ ＆ フレンズ- スリムケース for Nintendo Switch 2 - マリオ ＆ フレンズ- 有線イヤホン for Nintendo Switch 2 - ブラック

Nintendo Switch 2 に対応した任天堂ライセンスのワイヤレスコントローラーです。L/Rスティックボタンには、ドリフトを防止するホールエフェクトセンサー搭載で、スムーズな操作をサポートする摩擦防止リング付き。また、「ゲームチャット」機能に対応したCボタンを搭載で、快適なボイスチャットを楽しめます。さらに、好みの操作を割り当てられる2つのアドバンスドゲーミングボタンを背面に搭載。モーションセンサー（加速度センサー／ジャイロセンサー対応）など、パフォーマンスを高める機能をも揃えています。充電式バッテリーは、1回の充電で最長30時間*のゲームプレイが可能（3mのUSB-C充電ケーブルが付属）。

※バッテリーの連続使用時間は使用状況によって異なります。

※本品は以下の機能を搭載していないため、ソフトのプレイや本体機能の使用時に一部制限があります。（amiibo(TM)の読み書き、NFC: 近距離無線通信、Switch 2 本体のスリープ解除、オーディオジャック、HD振動2、Switch 2 本体のスリープ解除、Joy-Con(TM) 2専用ゲーム、モーションIRカメラ）

PowerA(TM) アドバンテージ・ワイヤレスコントローラー for Nintendo Switch 2 - ブラックPowerA(TM) アドバンテージ・ワイヤレスコントローラー for Nintendo Switch 2 - ブラック

発売予定：2026年3月27日

市場想定価格：7,900円（税込）

サイズ：縦107×横149×厚さ60 (mm)

質量：299g

適合性：Nintendo Switch 2 / Nintendo Switch* / Nintendo Switch（有機ELモデル）*

※Cボタンは対応しておりません。

国内正規品限定保証：2年保証

PowerA(TM) アドバンテージ・ワイヤレスコントローラー for Nintendo Switch 2 - マリオ & フレンズ

詳細を見る :https://www.powera.com/ja-jp/p/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%AB-%E3%82%A8%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88-%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC/%E4%BB%BB%E5%A4%A9%E5%A0%82%E5%90%91%E3%81%91%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%A8%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC/advantage-wireless-controller-for-nintendo-switch-2-black-nsgp0545jp-01/マリオとおなじみのキャラクターたちが勢ぞろいした、にぎやかでポップなデザイン

Nintendo Switch 2 に対応した任天堂ライセンスのワイヤレスコントローラーです。L/Rスティックボタンには、ドリフトを防止するホールエフェクトセンサー搭載で、スムーズな操作をサポートする摩擦防止リング付き。また、「ゲームチャット」機能に対応したCボタンを搭載で、快適なボイスチャットを楽しめます。さらに、好みの操作を割り当てられる2つのアドバンスドゲーミングボタンを背面に搭載。モーションセンサー（加速度センサー／ジャイロセンサー対応）など、パフォーマンスを高める機能をも揃えています。充電式バッテリーは、1回の充電で最長30時間*のゲームプレイが可能（3mのUSB-C充電ケーブルが付属）。

PowerA(TM) アドバンテージ・ワイヤレスコントローラー for Nintendo Switch 2 - マリオ & フレンズPowerA(TM) アドバンテージ・ワイヤレスコントローラー for Nintendo Switch 2 - マリオ & フレンズ

発売予定：2026年3月27日

市場想定価格：8,900円（税込）

サイズ：縦107×横149×厚さ60 (mm)

質量：299g

適合性：Nintendo Switch 2 / Nintendo Switch* / Nintendo Switch（有機ELモデル）*

※Cボタンは対応しておりません。

国内正規品限定保証：2年保証

スリムケース for Nintendo Switch 2 - マリオ & フレンズ

詳細を見る :https://www.powera.com/ja-jp/p/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%AB-%E3%82%A8%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88-%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC/%E4%BB%BB%E5%A4%A9%E5%A0%82%E5%90%91%E3%81%91%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%A8%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC/advantage-wireless-controller-for-nintendo-switch-2-mario-and-friends-nsgp0548jp-01/マリオとおなじみのキャラクターたちが勢ぞろいした、にぎやかでポップなデザイン

スリムケースは、Nintendo Switch 2 に対応した任天堂公式ライセンス商品です。ゲームカードを10枚収納できるやさしい起毛素材のポケットが重なることで、Nintendo Switch 2 本体の画面をしっかり保護します。さらに、Nintendo Switch 2 本体を立てかけてスタンドとしても使用でき、テーブルモードに対応。軽量かつスリムな設計で、カバンの中でもかさばらず持ち運べるため、いつでもどこでも好きな時にNintendo Switch 2 を楽しめます。

※Nintendo Switch 2 本体、ゲームカードは付属していません。

スリムケース for Nintendo Switch 2 - マリオ ＆ フレンズスリムケース for Nintendo Switch 2 - マリオ ＆ フレンズ

発売予定：2026年3月27日

市場想定価格：2,990円（税込）

サイズ：縦150×横255×厚さ45 (mm)

質量：233g

適合性：Nintendo Switch 2

国内正規品限定保証：2年保証

有線イヤホン for Nintendo Switch 2 - ブラック

詳細を見る :https://www.powera.com/ja-jp/p/nintendo/nintendo-switch-2/protection/slim-case-for-nintendo-switch-2-mario-and-friends-nscs0550jp-01/

Nintendo Switch 2 に対応した任天堂公式ライセンスの有線イヤホンです。8mm径ダイナミックドライバー搭載によりクリアな音質を実現。Nintendo Switch 2 の3.5mmオーディオジャックに接続できるマイク機能付きで、手元のスイッチを押すだけで簡単にマイクをON/OFFの切り替えができるため、仲間とのボイスチャットも快適に行えます。耳にしっかりフィットするインイヤー（カナル）型構造で、3サイズのイヤーピースが付属しているため、自分の耳に合ったフィット感を選べます。ケーブルスライダー付きで長さ調節が可能で、ケーブルの絡まりを防止し、使わないときはすっきり収納できます。さらに、持ち運びに便利な巾着型ポーチもセットに。

有線イヤホン for Nintendo Switch 2 - ブラック有線イヤホン for Nintendo Switch 2 - ブラック

発売予定：2026年3月27日

市場想定価格：2,530円（税込）

ケーブルの長さ：約1.4m

適合性：Nintendo Switch 2 / Nintendo Switch / Nintendo Switch（有機ELモデル）/ Nintendo Switch(TM) Lite

国内正規品限定保証：2年保証

詳細を見る :https://www.powera.com/ja-jp/p/nintendo/nintendo-switch-2/audio/wired-earbuds-for-nintendo-switch-2-black-nshs0531jp-01/取扱い販売店（50音順）- Amazon(https://www.amazon.co.jp/stores/PowerA/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/page/BD59B21E-E281-49FF-8FB1-D51953780E06)- 上新電機- PowerA公式ストア [楽天市場](https://www.rakuten.co.jp/powera-japan/)- ヨドバシカメラ

各店舗での取り扱いに関しましては、直接店舗にお尋ねください。

ご予約受付中！

ご紹介した商品は、取扱い販売店およびオンラインショップにて本日3月6日より好評ご予約受付中です。

PowerAとは

PowerAは2009年に設立され、米国ワシントン州シアトル近郊のウッディンビルに本社を置くゲーミングアクセサリーメーカー。設立以来 Xbox、Nintendo、Pokemon、PlayStationなどの世界中で愛されるゲーム会社とライセンス契約を締結し、ユーザー体験を向上させる革新的な製品を提供してきました。ブランドの使命としてあらゆるレベルのゲーマーに楽しさと興奮を感じてもらい、私たちの製品を使うことで記憶に残る体験をしていただくことを掲げています。

PowerA 日本公式ブランドサイト :https://www.powera.com/ja-jp/PowerA 日本公式X :https://twitter.com/PowerA_JapanPowerA YouTube :https://youtu.be/aTOA9juFtAAアコ・ブランズ・ジャパン株式会社

代表者 ： 新田 敏明

所在地 ： 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー14F

設立 ： 昭和36年5月16日

事業内容 ： 製本機、ラミネーター、シュレッダなどの事務機器と、その周辺のサプライ用品(GBC)、PC周辺機器およびオフィスエルゴノミクス製品(Kensington)、ファインアート画材(Derwent)、空気清浄機(TruSens)、ゲーミングアクセサリー（PowerA）の製造、販売

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

アコ・ブランズ・ジャパン株式会社 マーケティング部

E-mail：JP.marketing@acco.com

企業HP :https://www.accobrands.co.jp

Nintendo Switch・Joy-Con・amiiboは任天堂の商標です。

(c) Nintendo