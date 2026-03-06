電子決済等代行事業者協会、3月23日に「オープンファイナンス推進フォーラム」を開催

一般社団法人電子決済等代行事業者協会

一般社団法人電子決済等代行事業者協会（以下「当協会」）は2026年3月23日（月）に「オープンファイナンス推進フォーラム」を開催します。

現在、海外では金融データの連携に関して、オープンバンキングからオープンファイナンスへと連携可能なデータを拡大していく制度的対応が広がっています。国内でも昨年6月にデジタル行財政改革会議において「データ利活用制度の在り方に関する基本方針」が取り纏められ、関係政府機関によって金融データの利活用課題の検討が行われ始めています。

当協会ではこれらの動きと歩調を合わせつつ、より実務的な視点で金融データの利活用を促進するために有効と考えられる対策として、以下を実施いたしました。

１.海外の標準化団体が策定しているAPI仕様標準を踏まえ、国内の各種金融事業で活用可能な「詳細なAPI仕様標準の案」の策定

２.複数の金融機関と複数のデータ利活用機関（電子決済等代行業等）の間で、API連携時の契約負荷を低減するための「一元化契約の案」の策定

本フォーラムでは、金融データ連携に関する国内外の動向を紹介した上で、上記１.２.について分かりやすく解説等を行うと共に、今後の金融データ連携の在り方などに関する専門家によるパネルセッションなどを開催いたします。

APIによるデータ連携は、関係する多くの機関様・団体様の相互の協力があってこそ促進されていきます。本フォーラムの開催により、金融APIを介したエコシステムの形成を促進してまいりたいと考えます。

本フォーラムはどなたでもご参加いただくことが可能です。特に、APIの標準化、契約一元化等にご興味のある方はぜひご参加ください。

◆「オープンファイナンス推進フォーラム」開催概要◆

開催日時：2026年3月23日（月）13:30～18:00（受付開始：13:00）

開催方法：ハイブリッド

現地会場／FINOLABイベントスペース（大手町1-6-1 大手町ビル4F）

オンライン／Zoomウェビナー

参加費用：無料

申し込み方法：以下のURLからお申し込みください。

https://ddk-0323.peatix.com/

◆ご来賓◆

東京都

一般社団法人全国銀行協会

他（調整中）

◆タイムテーブル◆

【13:30-13:35】

開会挨拶／一般社団法人電子決済等代行事業者協会 代表理事 瀧俊雄

来賓ご挨拶／調整中

【13:35-14:00】

第1部「API政策のグローバル・トレンドと日本での必要な対応」／当協会 代表理事 瀧俊雄

【14:00-15:00】

第2部（各30分 × 2）

〇「即導入を目指すためのAPI標準仕様にかかる取組み解説」／有限責任 あずさ監査法人 金融アドバイザリー事業部 ディレクター 保木 健次

〇「個別交渉を不要にする一元化契約案のポイント」／当協会事務局 廣瀬明倫

【15:00-15:10】

休憩

【15:10-16:00】

パネルディスカッション１.「API標準化による開発工数削減のリアル」

＜パネリスト＞

（当協会会員企業 エンジニア）

株式会社マネーフォワード アカウントアグリゲーション本部長 宋美沙

freee株式会社 外部連携開発部グロースチーム長 渡邊裕介

＜モデレーター＞

当協会 理事 freee株式会社 スモールビジネス総合研究所所長／金融渉外部長 小泉美果

（会場・オンライン参加の皆様から質問を受け付けます。）

【16:00-16:50】

パネルディスカッション２.「ユーザー目線で語る、金融API開放への期待」

＜パネリスト＞

有限責任 あずさ監査法人 金融アドバイザリー事業部 ディレクター 保木健次

株式会社Authlete ジャパンカントリーマネージャー 工藤達雄

当協会 理事 弥生株式会社 Innovation X BU／事業開発ディレクター 内山正彦

＜モデレーター＞

当協会 代表理事 株式会社マネーフォワード 執行役員 グループCoPA サステナビリティ担当 マネーフォワード総合研究所長 瀧俊雄

（会場・オンライン参加の皆様から質問を受け付けます。）

【16:50-16:55】

閉会ご挨拶／調整中

【16:55-17:00】

休憩

【17:00-18:00】

交流会

終了後会場にて、登壇者および会場参加者等による交流会を実施いたしますので、交流の場としてご活用ください。

＜冒頭ご挨拶＞

東京都様

＜閉会ご挨拶＞

一般社団法人全国銀行協会様

◆注意事項◆

現地会場（FINOLAB）での参加は、先着70名とさせていただきます。

当日は、13時00分から会場受付を開始し、受付にて所属先・氏名等をお伺いさせていただきます。

体調のすぐれない方は、ご来場をお控えください。

◆本件に関するお問い合わせ◆

一般社団法人電子決済等代行事業者協会 事務局 連絡先：support@fapi.or.jp