「プラチナくるみん」特例認定取得のお知らせ
新日本電工株式会社
「プラチナくるみん」認定マーク
新日本電工株式会社（代表取締役社長: 青木 泰）は、厚生労働大臣の特例認定「プラチナくるみん」を取得しましたのでお知らせします。
「プラチナくるみん」認定マーク
「プラチナくるみん」は、次世代育成支援対策推進法に基づき、くるみん認定を受けた企業の中でも、より高い水準の取り組みを行い、一定の基準を満たした場合に特例認定される制度です。
当社では、2019年および2021年にくるみん認定を取得後も、仕事と育児のさらなる両立を推進するため、育児休業対象者とその上司へ個別の制度説明や多様性と働き方の両面から意識を高める研修を継続的に実施してきました。
今後も引き続き、従業員が互いに支援し合う職場風土の形成を通じ、多様な人材がいきいきと活躍できる職場環境づくりに努めていきます。
評価された取り組み
- 高い育児休業取得率（2025年の実績：女性従業員100％、男性従業員88％）
- ワークライフバランスおよびダイバーシティ研修の実施
- 子の学校行事参加休暇（有給）制度の導入
- 年次有給休暇取得の推進
- ノー残業デーの実施