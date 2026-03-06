量子技術分野における国際連携促進に関する協力覚書を締結

一般社団法人量子技術による新産業創出協議会

一般社団法人量子技術による新産業創出協議会（以下、Q-STAR）は、日本貿易振興機構（ジェトロ）、国立研究開発法人産業技術総合研究所 量子・AI融合技術ビジネス開発グローバル研究センター（以下、G-QuAT）と、3月5日、量子技術分野における国際連携促進に関する連携協力覚書を締結しました。

３者は、国内外の企業・研究機関・大学・行政機関などとの協業を促進し、日本の量子分野におけるイノベーション創出、産業化の加速、エコシステムの高度化を図ることで、国際競争力の強化を共同で目指します。これまで３者は、米国イリノイ州・マサチューセッツ州・コロラド州への量子ミッション派遣、米国の量子エコシステム紹介に関する取り組み、海外での国際会議への参画などを通じ、国際連携とネットワーク構築を進めてきました。今回の覚書締結は、こうした取り組みをさらに体系化し、国際共同研究、企業間協業、人材交流などを持続的かつ戦略的に発展させるための新たな枠組みとなるものです。

また、本覚書締結に先立ち、３者は3月2日から5日に北米の量子エコシステム関係者を対象とした訪日ミッションを共同で実施しました。本ミッションでは、日本国内の研究機関・企業・関連拠点を視察し、日本の量子研究や社会実装に向けた取り組みについて理解を深めました。現場での意見交換や共同研究・事業連携の可能性に関する対話も活発に行われ、北米とのネットワークの強化、今後の協力機会創出につながる成果が得られました。

＜本覚書に基づく三者による主な取り組み＞

- 国際共同研究の創出、海外拠点とのネットワーク構築- 量子技術分野の国際イベントやビジネス交流の開催- 日本企業の海外展開支援プログラムの共同実施- 海外有望企業・研究機関の日本誘致に向けた活動- グローバル人材交流の促進

近年、量子コンピューティング、量子センシング、量子通信といった量子技術は、次世代産業の基盤技術として世界的に研究開発・投資が加速しています。技術革新の加速、社会実装の推進、国際市場へのアクセス拡大のためには、国際的な枠組みのもとでの連携が不可欠となっています。

ジェトロは海外企業の日本進出支援および日本企業の海外展開支援、G-QuATは量子・AI融合技術の研究開発推進、Q-STARは産業界を中心に量子エコシステムの形成を担ってきました。三者は本覚書締結を機に、これらの強みを持ち寄り、研究成果の社会実装促進や国際ビジネス機会の拡大に向けた取り組みを共同で加速していきます。