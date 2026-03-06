【業界初】※1「犬には犬の乳酸菌」を。麻布大学の研究成果から生まれた「犬由来乳酸菌」採用の新商品『HUGBIO(R)（ハグビオ）乳酸菌入りデンタルケアガム』を３月新発売

エコートレーディング株式会社

エコートレーディング株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：豊田実）のグループ会社であるペッツバリュー株式会社（本社：兵庫県西宮市、代表取締役社長：濱田謙二、以下ペッツバリュー）は、2026年３月より、麻布大学獣医学部での発見をきっかけに誕生した、業界初※1となる犬由来の特許乳酸菌採用した『HUGBIO(R)（ハグビオ）乳酸菌入りデンタルケアガム』を発売いたします。

■開発背景：なぜ「犬には犬の乳酸菌」なのか

ガムの見た目（Sサイズ）

現在、多くの犬が口腔内に何らかの課題を抱えていると言われており、特に小型犬の多い日本では、毎日のオーラルケアが健康寿命を左右する重要な要素となっています。ペッツバリューでは「犬猫の健康寿命を伸ばす」という目標のもと、麻布大学発ベンチャーである獣医療先端科学技術株式会社（VMAT）の協力を得て、同大学での研究成果に基づいた成分に着目いたしました。

本商品は「犬には犬の乳酸菌」をコンセプトに、犬本来の力に着目。同種由来だからこそ期待できる親和性を活かした、新しいデンタルケアの形を提案いたします。

HUGBIO(R)（ハグビオ）乳酸菌の詳しい情報

Azabu Fukuyama Lab - 乳酸菌麻布株（犬には犬の乳酸菌(https://sites.google.com/view/azabufukuyamalab/%E7%94%A3%E5%AD%A6%E9%80%A3%E6%90%BA/%E4%B9%B3%E9%85%B8%E8%8F%8C%E9%BA%BB%E5%B8%83%E6%A0%AA%E7%8A%AC%E3%81%AB%E3%81%AF%E7%8A%AC%E3%81%AE%E4%B9%B3%E9%85%B8%E8%8F%8C)）

■商品の特徴

- 業界初※1！犬由来の特許乳酸菌「HUGBIO(R)株」を10億個配合健常犬の腸内から分離・培養された、犬と非常に相性の良い「犬由来」の乳酸菌をガム１本あたり10億個配合しました。研究機関での発見に基づいた特許成分が、愛犬のお口の健康環境を健やかに保ちます。- 物理的＋機能的な「Wアプローチ」適度な弾力を持つ牛皮繊維のガムを「噛む」ことで、歯垢を物理的に除去。同時に、配合された乳酸菌が口腔内に行き渡ることで、機能面からも健康維持をサポートします。

■商品概要

商品名：HUGBIO(R)乳酸菌入りデンタルケアガム

ラインアップ：SSサイズ（25本入り・超小型犬向き）

Sサイズ（18本入り・小型犬向き）

発売日：2026年３月９日（月）

価 格：オープン価格

U R L ：ハグビオ乳酸菌入りデンタルケアガム | ペッツバリュー(https://petsvalue.jp/%e3%83%8f%e3%82%b0%e3%83%93%e3%82%aa%e4%b9%b3%e9%85%b8%e8%8f%8c%e5%85%a5%e3%82%8a%e3%83%87%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%ab%e3%82%b1%e3%82%a2%e3%82%ac%e3%83%a0/)

販売先：全国のペットショップ、量販店、ECサイト「PETPET online」など

※1 自社調べ（犬由来乳酸菌を配合した犬用デンタルガムとして）

HUGBIOは獣医療先端科学技術株式会社の登録商標です。

■ 「エコートレーディング株式会社」 会社概要

社名：エコートレーディング株式会社（東証スタンダード市場・コード番号 ７４２７）

事業内容：ペットフード・ペット用品の卸売事業、ペット関連教育事業

設立：1971年６月３日

所在地：大阪府大阪市淀川区宮原１丁目２番４号 新大阪第５ドイビル12階

代表取締役社長：豊田実

■ 「ペッツバリュー株式会社」 会社概要

社名：ペッツバリュー株式会社

事業内容：ペットフード・ペット用品の商品開発事業、ペットショップ店舗開発事業

設立：2000年12月20日

所在地：兵庫県西宮市鳴尾浜１丁目３番24号

代表取締役社長：濱田謙二

【報道に関するお問い合わせ先】

ペッツバリュー株式会社 TEL 0798-44-5580