新商品　累計1,000万部突破　「うんこドリル」とコラボ！驚異の防臭・消臭力を備えた「うんこ先生のうんち袋 臭ロック」2026年３月９日発売

ペット用品の企画・販売を行うペッツバリュー株式会社（本社：兵庫県西宮市、親会社：エコートレーディング株式会社）は、株式会社文響社（本社：東京都港区）の大人気学習教材「うんこドリル」とコラボレーションした、ペット用防臭・消臭袋「うんこ先生のうんち袋 臭ロック」を2026年３月９日（月）より発売いたします。

同製品は、防臭・消臭機能を兼ね備えた特許技術「Filmics Shu-Lock (R)」をフィルムに採用した、愛犬や愛猫のうんちを回収するうんち袋です。

■開発背景：啓発活動から生まれた新しいコラボレーション

エコートレーディンググループと「うんこドリル」のコラボレーションは、2025年９月に発表した小学生向け啓発冊子『うんこドリル いぬ・ねこの気持ち』の制作から始まりました。この冊子は、子どもたちが動物のしぐさや行動から「気持ち」を学び、命の大切さを知るきっかけとして全国の小学校や保護施設へ配布され、大きな反響を呼びました。

この「ペットの気持ちを理解し、共生していく」という取り組みをさらに一歩進め、実際の飼育シーンにおける課題（排泄物のニオイ問題）を楽しく解決したいという想いから、今回の商品化が実現いたしました。圧倒的な知名度を持つ「うんこ先生」のキャラクターを採用することで、毎日のマナーである「うんちの処理」を、家族みんなで楽しく取り組める習慣へと変えていきます。

■商品の特徴

本商品は、単なるキャラクターグッズに留まらない、高い機能性を備えています。

■商品概要

- 「防臭＋消臭」のダブル機能（特許取得済み）一般的な防臭袋はニオイを閉じ込める機能のみですが、本商品は防臭機能をサポートするため、内層に消臭剤を練り込んだ「Filmics Shu-Lock(R)（フィルミックス シューロック）」を採用。防臭に加え、保管中に悪臭成分を吸着し再放出を抑制することで、開封時の不快感を軽減します。- 医薬品包装レベルの高品質素材50年以上の歴史を持つ高機能多層チューブフィルムのノウハウを活かし、医薬品包装にも使われる機能性の高い原料を使用しています。- 「うんこドリル」の世界観を楽しめるデザインパッケージには「うんこ先生」をはじめ、「うんこいぬ」「うんこねこ」が登場。サイズごとに異なる楽しいデザインで、お散歩やお出かけを彩ります。

商品名：うんこ先生のうんち袋 臭ロック

ラインアップ：

・200枚入り（SSサイズ/Sサイズ）：毎日のお散歩に便利な大容量タイプ。

200枚入り（SSサイズ）200枚入り（Sサイズ）

・30枚入り（SSサイズ/Sサイズ）：持ち運びに便利なお試しサイズ。

発売日：2026年３月９日（月）

価 格：オープン価格

ＵＲＬ：うんこ先生のうんち袋 臭ロック | ペッツバリュー(https://petsvalue.jp/%e3%81%86%e3%82%93%e3%81%93%e5%85%88%e7%94%9f%e3%81%ae%e3%81%86%e3%82%93%e3%81%a1%e8%a2%8b-%e8%87%ad%e3%83%ad%e3%83%83%e3%82%af/)

販売チャネル：全国のペットショップ、量販店、ECサイト「PETPET online」など

■ 「エコートレーディング株式会社」 会社概要

社名：エコートレーディング株式会社（東証スタンダード市場・コード番号 ７４２７）

事業内容：ペットフード・ペット用品の卸売事業、ペット関連教育事業

設立：1971年６月３日

所在地：大阪府大阪市淀川区宮原１丁目２番４号 新大阪第５ドイビル12階

代表取締役社長：豊田実

■ 「ペッツバリュー株式会社」 会社概要

社名：ペッツバリュー株式会社

事業内容：ペットフード・ペット用品の商品開発事業、ペットショップ店舗開発事業

設立：2000年12月20日

所在地：兵庫県西宮市鳴尾浜１丁目３番24号

代表取締役社長：濱田謙二

