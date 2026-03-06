【Enamorエナモル】“再販リクエスト多数”の人気アイテムが待望の定番化！26SS新作が3月25日全国発売。ブランド史上最大246店舗展開で、3月12日からはPLAZA・公式ECで先行発売開始。

株式会社Dcyua

株式会社Dcyua（本社：大阪府大阪市港区、代表取締役：梶恵理子）が運営するコスメブランド「Enamor（エナモル）」は、2026年春の新作第1弾として、ブランドを代表するベースメイクカテゴリーから3アイテムを定番化し、2026年3月25日（水）に発売いたします。

今回発売するのは、皮脂テカリの悩みに応える「グッバイオイリー」（全2色／税込2,750円）、ブランドスター商品の新色となる「ジュエリーグロウハイライター 03 ライラッククォーツ」（税込2,420円）、そしてマルチに使える「ニュアンスマルチシェード」（全1色／税込2,420円）。いずれも再販や新色展開を望むリクエストのお声が多く寄せられていた人気アイテムであり、“顧客の声から生まれた定番化”が本作における大きな特徴です。Enamorらしい失敗しにくい設計で、春のベースメイクをもっと自由に楽しんで。

■商品概要

詳細ページ :https://shop.enamor.jp/collections/2026ss%E6%96%B0%E5%95%86%E5%93%81

〈復活・定番化〉

グッバイオイリー（全2色/税込各2,750円)

「テカリの消しゴム。付けていることを忘れるほど軽い、”さらピタパウダー”」

※フェイスパウダー

2025年夏にオンライン限定で発売され、瞬く間に完売した、幻のフェイスパウダー。発売直後から高い反響を呼び、最も再販要望が多く寄せられた注目アイテムです。汗や皮脂が気になる季節も、グッバイオイリーと一緒なら憂いなし。

- 商品特徴

1.「付けていることを忘れる」ほどの軽やかさ

空気のように軽やかな微粒子パウダーがピタッと密着。粉感レスに肌と一体化し、瞬時に“さらスベ肌”へ導きます。

2.“約1.5cm” こだわりの「もちパフ」で厚塗り乾燥ともグッバイ！

最大限の厚みと弾力を実現した「もちパフ」を内蔵。パウダーを均一にキャッチすることで、厚塗りを防止し、日中のヒビ割れやカサつきが現れにくい仕上がりを叶えます。

3.どんなシーンでも頼れるお守りフェイスパウダー

肌のオイリー感は日中こそ気になってしまうもの。持ち運びやすいコンパクト形状なので、ポーチに忍ばせ、いつでも理想のスムース美人肌へ。

※全てメイクアップ効果によるもの

- カラーラインナップ

01.クリア ★人気

極限までクリア感にこだわった、白浮きしないクリア。

ベースメイクの色を邪魔せず、パウダーの質感のみを纏いたい方へおすすめ。

02.ベージュ ★かじえりオススメ

適度な色むら補正力を兼ね備えるナチュラルベージュ。

ナチュラルなカバー力がお好みの方へおすすめ。

〈追加新色〉

ジュエリーグロウハイライター

03ライラッククォーツ（税込2,420円)

「透明感には品格を。”澄肌ライラック”」

2024年2月の発売以来、ブランドを代表する人気アイテムとして支持を集めてきたハイライターに、待望の新色が登場いたします。これまでの水艶感はそのままに、より澄んだ印象へ導くライラックカラーが新たに加わります。

Enamorらしい上品な透明感を、頬にもボディにも宿して。

- 商品特徴

1.「血色感＋透明感」を両立した、ライラックカラー

青みに寄りすぎず、程よく血色感を感じるカラー。中顔面に血色を与えながら、多幸感あふれる透明肌へ導きます。

2.ウォームトーン肌にも馴染む、白浮きしない透明感

「可愛いのに浮いてしまう...」というジレンマなしに、どんな肌トーンでも使いやすい肌馴染みの良さを追求。さりげなく透明感を引き立てます。

3.まるで“うるおい”。内側から溢れる水艶感。

既存カラーで支持を集めてきた“水艶”質感を継承。パウダー・リキッド・クリームそれぞれの特長を掛け合わせたようななめらかな質感で、白っぽさを抑えながら自然で上品な艶感を演出します

※全てメイクアップ効果によるもの

発色イメージボディー使用もおすすめ！- カラー特徴

「“透明感と血色感”どちらも叶える、よくばり水彩ライラックカラー。」

肌に溶け込む上品なパープルに、優しいピンクひとさじ。

くすみを一掃する透明感と、程よい血色感を両立します。

“ぷりっと”弾むような、澄み渡る透明肌へ。

〈復活・定番化〉

ニュアンスマルチシェード（全1色/税込2,420円)

「自信をくれる影。”錯覚グレージュ”」

2024年から2年連続でホリデー限定パレットに内蔵されていたシェーディングパウダーが、満を持して定番化。

ヘアメイクアップアーティスト様やインフルエンサー様から再販を望む声が多く寄せられ、“リアルな影色”へのこだわりが高く評価されてきたアイテムです。自然な陰影を演出しながら、初めての方でも扱いやすい設計です。

- 商品特徴

1.もう迷わない。溶け込み「錯覚グレージュ」

限りなく本物の影色を再現 。肌トーンを問わない究極のワンカラー展開で、自然な骨格美を際立たせます。

2.影の境界線を防ぐ！しっとりパウダー

しっとりテクスチャーのパウダーだから、やりすぎない＆くすまない。

素肌のトーンに馴染むので“不自然顔”になりにくく、初心者の方も扱いやすい質感です。

3.自分好みの“メリハリ美人顔”へ

コントゥアリングは、「顔造形」に変化を与えられる重要過程。理想や好みの顔立ちに近づけながら、

メイクアップの幅を広げ、自分自身の造形を楽しもう！

※全てメイクアップ効果によるもの

before&after- カラー特徴

「ナチュラルなのに、驚くほど“彫れる”。」

ブラウン×グレー×ブラックを調和させた錯覚グレージュカラーで、

様々な肌トーンにもなじみ、自然と骨格を際立たせます。

加減が難しいシェーディングも、抜群の溶け込み力で難易度を軽減！だれでも簡単にメリハリ小顔フェイスへ。

◼️お取り扱い

本商品は、ブランド初となる先行発売を実施いたします。

3月12日（木）からはPLAZA全国134店舗にて一斉先行販売を開始し、同日正午よりEnamor公式ECサイトでも先行販売をスタートいたします。

リアル店舗と公式ECを横断した同時展開により、これまで以上に多くのお客様に商品を手に取っていただける機会を創出いたします。

その後、3月25日（水）より全国のLOFT、PLAZA、メイクアップソリューション、@cosme STORE、ショップインの国内最大246店舗にて順次展開予定です。

※PLAZA先行発売の店舗に関して、一部店舗を除きます。

※お取り扱いにつきましては、各店舗へお問い合わせください。

■イベント情報（POPUP）

本作の発売に合わせ、下記の日程でPOPUP出店を行います。

発売直後の新作アイテムをはじめ、通常は店頭で展開していないメイクブラシまで、ブランドのフルラインナップのご体験・ご購入が可能です。

コスメとツールをその場で組み合わせながら試せるのは、期間限定ならではの特別な機会。実際に手に取り、仕上がりを確かめながら、自分に合ったアイテムを選んでいただけます。

開催時期は、街が春色に染まり新生活が始まる季節。お出かけが増えるこれからの行楽シーズンに向けて、毎日のメイクがより楽しくなる春メイクご提案いたします。ぜひこの機会にお立ち寄りください。

【詳細情報】

・福屋百貨店「Enamor POP UP STORE」（広島県）

期間：2026年3月26日（木）～4月1日（水）

会場：福屋 八丁堀本店 1階 イベントスペース

所在地：〒730-8548 広島県広島市中区胡町6-26

営業時間：10:30～19:30

お問い合わせ先：082-246-6111

※最終日4月1日（水）のみ、撤収作業のためイベントスペースは18:00までの営業となります。

・中目黒蔦屋書店【中目黒 蔦屋書店】（東京都）

期間：2026年3月25日（水）～4月22日（水）

会場：中目黒 蔦屋書店 Meetスペース

所在地：〒153-0051 東京都目黒区上目黒１丁目２２－１０

営業時間：10:00～22:00

お問い合わせ先：03-6303-0940

【お取り扱い商品】

・ニュアンスカラーアイズ01～03・103 （税込2,420円）

・ジュエリーグロウハイライター01～03（税込2,420円）

・ライトフィットモイスチャーベース （税込3,890円)

・ライトフィットハーフグロウクッションファンデーション01～02（税込3,890円)

・バイカラーアイズ01～03（税込2,420円）

・メロウメルティングチーク01～06（税込2,420円）

・イージーニュアンスアイブロウペンシル01～04（税込1,650円）

・イージーニュアンスアイブロウパウダー01～02（税込2,420円）

・グッバイオイリー01～02(税込2,750円）

・ニュアンスマルチシェード（税込2,420円）

・01 肌を綺麗にみせるチークブラシ（税込3,850円）

・02 立体感を演出できるファンブラシ (税込2,750円）

・03 誰でもプロ級アイシャドウブラシ（大）（税込2,090円）

・04 立体錯覚ノーズシャドウブラシ （税込2,090円）

・05 誰でもプロ級アイシャドウブラシ（小）（税込1,650円)

・06 マルチアイラインブラシ （税込1,870円)

・07 垢抜け美眉アイブロウブラシ（税込1,540円）

・08 つくし型ポイントブラシ（税込1,870円）

・09 ふんわり立体スクリューブラシ（税込1,540円)

・ブラシ７本&ケースセット （税込13,750円)

・ブラシ＆パフクレンザー（税込2,420円)

※在庫状況につきましては、各店舗へお問い合わせください。

◼️ブランド詳細

Enamorプロデューサーかじえり（梶恵理子）プロフィール

セルフメイクプロデューサーとしてYouTubeを中心に”元から美人風”な令和のナチュラルメイクを提案。SNS総フォロワー数は60万人を突破。20代～60代まで幅広い層に人気。美容師免許を保有し、10代の頃に趣味でやっていた「真似メイク」でブログがヒット。20代前半に初著書を出版後、SNSを主軸に、「綺麗になる方法」を発信している。2020年にEnamorを立ち上げ、2022年には娘を出産。現在１児の母親でもある。〈起業家×ブランドプロデューサー×インフルエンサー〉の三刀流で活躍中。

Enamorについて

ブランドコンセプト：「私が、私を、好きになる。」

実用性に優れ、初心者までも使いやすい。そばにあるだけで安心でき、美容の楽しさを広げられるようなブランドを目指し、実用性とトレンドを兼ね備えたアイテムの開発に励んでおります。

今作からオフライン店舗では、全国のLOFT・PLAZA・メイクアップソリューション・@cosme STORE・ショップインの最大合計246店舗でのお取り扱い。

（※お取り扱い店舗詳細に関しましては、各企業様へお問い合わせください）

オンラインでは公式EC・楽天市場・Amazon・・@cosme SHOPPING・マルイウェブチャンネルにてお買い求めいただけます。

国外では香港＠cosme STORE合計３店舗に加え、抖音（Douyin）＠cosme公式アカウント・天猫国際＠cosme公式アカウントでも展開中です。

今後も国内外問わず、更に多くの方に愛されるブランドを目指してまいります。